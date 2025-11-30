Incendio fatal en el barrio Padre Mugica: un hombre murió luego de que su habitación se prendió fuego

Un trágico incendio se desató en el barrio Padre Mugica durante la mañana de este domingo que terminó con un hombre muerto producto de las llamas y el humo que se desató en el inmueble. El hecho contó con el trabajo de una dotación de los Bomberos de la Ciudad que lograron apagar el foco antes de que se expanda a otro domicilio.

De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales, el fuego comenzó en una vivienda que estaba ubicada en Sara Beatriz Fernández al 600, en un asentamiento de lo que es conocido como Villa 31. El lugar donde se desarrolló es una de las zonas complicadas para el acceso de unidad, por lo que los bomberos trabajaron con líneas de largo alcance para dar con el domicilio.

El incendio se originó específicamente en uno de los dormitorios del hogar. Se trataba de una habitación de aproximadamente 3 por 4 metros. Las llamas avanzaron de manera generalizada sobre el mobiliario y un colchón, generando un denso humo que alertó rápidamente a los habitantes del sector y motivó el llamado urgente a los servicios de emergencia.

Durante las tareas de sofocación, mientras se atacaba el foco ígneo, una cuadrilla realizó la búsqueda de personas en el interior del domicilio comprometido. En este procedimiento, los bomberos hallaron a un hombre que yacía sin vida en la vivienda. Personal del SAME asistió en el lugar e instantes más tarde confirmó el fallecimiento de la víctima.

El incendio fue finalmente dominado después de varios minutos de trabajo. La labor del personal de emergencia impidió que las llamas se propagaran a otras viviendas colindantes, evitando así un escenario de mayor riesgo para los habitantes del asentamiento.

Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre la identidad de la persona fallecida. Según las primeras evaluaciones, la principal hipótesis es que el fuego se habría iniciado en un colchón y luego avanzó hacia el resto de la habitación. Los motivos que desencadenaron el siniestro todavía permanecen bajo investigación y las autoridades judiciales aguardan los resultados de la pericia pertinente, que será realizada durante las próximas horas.

Un incendio se desató en un edificio de 10 pisos ubicado en Avenida Scalabrini Ortiz 2300, entre las calles Güemes y Charcas, en el barrio porteño de Palermo. Por el hecho se registró un saldo de seis personas asistidas por inhalación de humo y el fallecimiento de una mujer de 68 años.

Las causas permanecen bajo investigación de la División Siniestros de Bomberos de la Ciudad y la Policía Comunal 14. En tanto, el operativo llevado adelante incluyó cinco dotaciones y la utilización de equipos especiales para el control de las llamas que afectaron principalmente los pisos bajos del edificio.

Para poder trabajar en la zona y facilitar tanto el acceso de los vehículos de emergencia como las tareas de extinción, se realizó un corte de circulación sobre la Avenida Scalabrini Ortiz.

De acuerdo a la información a la que accedió Infobae, la evacuación del edificio se realizó en calma y de manera ordenada, bajo la supervisión del personal de emergencias. Los residentes fueron guiados hacia los sectores seguros mientras los equipos de Bomberos trabajaban para ventilar el inmueble y controlar los focos de fuego.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegó cinco ambulancias y una unidad de Triage, con profesionales que asistieron a un total de seis personas en el lugar: cinco mujeres y un hombre, todos adultos con edades comprendidas entre 34 y 72 años.

Las fuentes médicas presentes en el operativo, confirmaron el deceso de una mujer de 68 años, cuyo cuerpo fue hallado en el primer piso. Las autoridades dispusieron la presencia de una psicóloga de la Policía de la Ciudad para contención de familiares y vecinos afectados por la situación.

Una vez extinguido el incendio, la División Siniestros de Bomberos de la Ciudad y la Policía Científica iniciaron las tareas de peritaje, con el objetivo de establecer el origen del fuego y evaluar el estado estructural del edificio.