La nueva apariencia del Pasaje Lima entre las líneas A y C del subte: la histórica Avenida de Mayo bajo tierra

La empresa implementó una instalación artística con referencias a emblemas arquitectónicos del centro, incorporando luz, material acústico y una pieza musical inspirada en los años 20

El proyecto de Subterráneos de
El proyecto de Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. integra arte, historia y movilidad en la conexión de las líneas A y C del subte

Un nuevo espacio busca cambiar la experiencia cotidiana del transporte. Una instalación artística reproduce la esencia arquitectónica de la Avenida de Mayo bajo tierra, en el Pasaje Lima, donde convergen las líneas A y C del subte. Este proyecto, impulsado por Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASAU), propone una conexión distinta con el patrimonio urbano, consagrando un punto de encuentro entre historia, arte y movilidad.

La intervención reinterpreta detalles emblemáticos de consagrados edificios porteños. Figuras como el Palacio Barolo, Hotel Chile, Edificio Cassará, Ex Hotel París, Edificio La Inmobiliaria, Ex Diario Crítica, Ex Hotel Majestic, Ex Hotel Metropole y Teatro Avenida adquieren, en este entorno subterráneo, una nueva dimensión visual y sonora, modelada en materiales como acero, acero inoxidable y acrílico para enfatizar la diversidad arquitectónica que distingue a esta zona de la ciudad.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Gestión Cultural y Patrimonial, que concibe al subte no solo como un sistema de movilidad, sino también como un canal para revitalizar la memoria colectiva. Javier Ibañez, presidente de la empresa estatal, explicó que la renovación busca fortalecer la identidad urbana, con la mira en “un plan de renovación de 48 estaciones de la red anteriores a 1940”.

En esa línea, la estación Lima -abierta al público en 1913, junto con la inauguración de la Línea A, primer subte latinoamericano y decimotercero del mundo-, se convierte ahora en el epicentro de una intervención multisensorial, explicaron desde la empresa en un comunicado oficial.

El proyecto implicó diversas mejoras edilicias: impermeabilización, cambio de pisos, intervención en revestimientos y desagües, además de la adecuación de locales comerciales. También se restauró un mural histórico y se implementó un sistema de iluminación led que realza una instalación de 35 metros de longitud. Para el tratamiento acústico del espacio, se incorporó un material especial que reduce la reverberación, facilitando que los sonidos de la vida subterránea adquieran otra textura.

Una de las singularidades de la intervención reside en la incorporación de un tema musical original. La composición busca transportar a los pasajeros a los años 20, en sintonía con la atmósfera que evocan los frentes reproducidos de la Avenida de Mayo, vía inspirada en los bulevares parisinos y primera avenida sudamericana, inaugurada en 1894. Este elemento refuerza la intención de proyectar el valor simbólico del entorno urbano más allá de la superficie.

El lanzamiento del espacio coincide con la renovación en curso de varias estaciones, sumando esta propuesta a la lista de obras ya concretadas. Según informaron, siete estaciones permanecen cerradas por mejoras: Congreso, Loria y Río de Janeiro (Línea A); Carlos Gardel y Uruguay (Línea B); Plaza Italia y Agüero (Línea D). La estación Carlos Gardel reabrirá sus puertas el lunes próximo, como parte del avance progresivo estipulado en el cronograma del plan integral.

Las estaciones recientemente modernizadas incluyen Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E). A corto plazo, las tareas de renovación se enfocarán en Piedras (Línea A), Malabia (Línea B) y Tribunales (Línea D); además, avanzan los procesos licitatorios para Medrano y Ángel Gallardo (Línea B); Lavalle e Independencia (Línea C); y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Las intervenciones comprenden desde impermeabilización y pintura, hasta colocación de pisos nuevos, iluminación led, señalética renovada, carteles en Braille para pasamanos y pórticos, y mobiliario actualizado en los andenes. Los bancos, cestos y apoyos isquiáticos renuevan la funcionalidad sin resignar el carácter patrimonial.

En el Pasaje Lima, la memoria de la ciudad ahora se manifiesta a través de imágenes, música y materiales, apostando a que la historia arquitectónica y cultural de la Avenida de Mayo siga latiendo mientras transitan miles de personas cada día.

