Córdoba: se quedó sin frenos, chocó contra un colectivo y liberó a 23 vacas que corrieron sueltas por la calle

Los animales se encontraban en un camión jaula.

Una curiosa escena se vivió en la provincia de Córdoba en las últimas horas cuando un cargamento de 23 vacas quedó suelto en plena calle tras un triple choque sobre la Ruta 38.

El accidente ocurrió este lunes, a la altura de La Falda. Allí, el vehículo de gran porte sufrió un choque múltiple provocado por una supuesta falla en el sistema de frenos mientras descendía en dirección a la ciudad.

El camión volcado quedó destrozado.

Según indicó el medio local La Voz, el camión —procedente de La Rioja y con destino a Santa Fe— volcó en el lugar, lo que provocó que las vacas quedaran dispersas sobre la traza.

El siniestro se habría producido cuando, al quedarse sin frenos en la bajada, impactó contra un colectivo interurbano y una camioneta. Si bien no hubo heridos, las 23 vacas terminaron sueltas en la ruta.

Las vacas quedaron sueltas en la calle.

Uno de los vehículos afectados fue una camioneta que se encontraba detenida en un semáforo junto a un colectivo de dos pisos. Un pasajero relató que el impacto le rompió “todo el baúl”. El testigo también describió el estado del camión tras el vuelco como “un desastre”. A pesar de la magnitud del choque, el vehículo jaula no llegó a golpear ningún poste de la zona.

Personal policial y de tránsito trabajó en la liberación de la calzada y en la contención del ganado. Según Nueva Rioja, los animales fueron trasladados al patio de un hotel cercano para su resguardo.

En el video adjunto en esta nota se observa a las vacas corriendo por las calles mientras los vecinos intentan guiarlas hacia un lugar seguro.

La adolescente fue embestida por un toro tras descender del auto.

Fuerte choque en el puente Rosario-Victoria: una adolescente fue embestida por un toro y el tránsito estuvo cortado por 10 horas

Un grave accidente en el puente Rosario-Victoria, ocurrido a finales de agosto, dejó como saldo varios heridos, entre ellos una adolescente de 17 años que fue embestida por un toro tras descender de su vehículo para ayudar a los accidentados.

El siniestro se produjo en el kilómetro 7 de la ruta nacional 174, a la altura del peaje, cuando un camión cargado con ganado que se dirigía en sentido desde Victoria, Entre Ríos, a Rosario, Santa Fe, colisionó con un automóvil Citroën que circulaba en dirección contraria.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión trasladaba hacia un frigorífico local unos 33 animales, de acuerdo con Rosario3. Tras el impacto, parte del ganado quedó suelto sobre la traza, lo que complicó aún más la situación.

El tránsito estuvo interrumpido desde la madrugada hasta las 14 horas, generando un gran embotellamiento

Entre los heridos, el camionero fue encontrado inconsciente y tres personas debieron ser trasladadas al hospital de Granadero Baigorria.

La joven que descendió para colaborar con las tareas de auxilio fue embestida por un toro y trasladada de inmediato al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde recibió atención médica por politraumatismos.

La directora del Heca, Andrea Becheruchi, explicó en El Tres que la paciente ingresó consciente y con un “trauma de alto impacto”.

La adolescente fue sometida a suturas en el rostro y permanecía bajo observación, a la espera de la evaluación de especialistas. Desde el centro de salud confirmaron que su vida no corría peligro y que se esperaba una pronta recuperación.

Becheruchi aclaró, además, que pese a haber sido embestida por un animal, la atención médica se aplicó siguiendo los protocolos de accidentes de tránsito.

Las consecuencias del choque se extendieron a lo largo de la jornada. La ruta permaneció completamente cortada durante varias horas, lo que generó un severo embotellamiento de vehículos que se prolongó hasta pasado el mediodía. La circulación estuvo interrumpida durante 10 horas, hasta minutos antes de las 14, cuando finalmente se liberó el paso.

Desde las 9 de la mañana se había implementado un operativo de tránsito asistido, con desvíos hacia avenida Rondeau, mientras baquianos del lugar, montados a caballo, intentaban arrear al ganado que había quedado disperso en la calzada.

El accidente involucró un camión con ganado y un automóvil, provocando que animales quedaran sueltos en la ruta

En medio de la congestión, decenas de vehículos quedaron varados sin posibilidad de avanzar ni retroceder. Una de las personas afectadas, Erica, relató en diálogo con Radio 2 que viajaba hacia Uruguay con su familia y permanecía detenida desde las 2 de la madrugada a pocos metros del peaje.

Pasadas seis horas, denunció que ninguna autoridad se había acercado a informarles lo ocurrido: “Es una vergüenza, desde las dos de la mañana que estamos acá y no nos dicen nada. Gendarmería pasó y también una grúa, pero nosotros no podemos movernos”, expresó.