Grave expresión de antisemitismo y burla a la investidura presidencial en una muestra artística en el Concejo Deliberante pampeano

Un paneo por la muestra "Caricaturas del desastre" exhibidas en el CDSR que generó polémica en Santa Rosa por su burla al judaísmo, el Presidente y algunos de sus ministros

Una fuerte ola de repudio sacudió la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, por la exposición “Caricaturas del desastre. Años 2023-2025”, del dibujante Sergio Ibaceta inaugurada en la galería Alfredo Olivo, perteneciente al Concejo Deliberante local, encabezado por la vice intendenta, Romina Montes de Oca.

Diversas voces políticas y sociales manifestaron su rechazo ya que las obras contienen mensajes antisemitas y una actitud de burla hacia la investidura presidencial y sus ministros, como así también hacia el judaísmo y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Musk, Trump y Milei haciendo el saludo nazi, otra de las obras expuestas en Santa Rosa

El registro de mayor rango político pampeano, que se pronunció al respecto hasta el momento, fue desde el Poder Ejecutivo municipal de Santa Rosa, encabezado por el intendente Luciano di Nápoli. Fuentes de esta secretaría de Gobierno expresaron a Infobae que “el Poder Ejecutivo Municipal no interviene en la programación cultural ni en las decisiones de agenda de actividades del Concejo, que es autónomo y plenamente independiente en su organización”.

Y, puntualmente, con respecto a la muestra en la galería Alfredo Olivo agregaron que “Santa Rosa sostiene desde siempre valores de respeto, convivencia democrática y memoria activa y que toda expresión antisemita, discriminatoria o que pueda interpretarse como incitación al odio es contraria a esos principios y no representa en absoluto a la comunidad pampeana”, afirmaron y agregaron con vehemencia: “Ninguna autoridad del poder ejecutivo participó de la actividad”.

Benjamín Netanyahu y Javier Milei, en una de las caricaturas más polémicas realizadas por Ibaceta (@MartinMatzkinLP)

La controversia escaló cuando la concejala Fernanda Oddi, acompañada por su colega Marcelo Guerrero, ambos del PRO, intentaron impedir de manera definitiva la exhibición de las obras de Ibaceta en espacios públicos.

Y la concejala respondió a estas acusaciones a través de un video publicado en sus redes sociales, donde afirmó: ”Lo que intentamos es salvaguardar la integridad de las instituciones. Finalmente, a pesar de nuestro pedido y luego de haberla suspendido, la presidenta del Concejo Deliberante autorizó la muestra Caricaturas del desastre 2023-2025”, sostuvo.

Acusación de la concejala Fernanda Oddi (PRO) por la muestra en el CDSR

Por otro lado, durante el acto de apertura, la viceintendenta Romina Montes de Oca (y titular del CDSR) defendió la exposición ante medios locales, destacando el poder del arte para provocar reflexión y conmoción social. “La obra de Sergio no relata solamente la realidad, sino que te interpela a la reflexión. Qué fuerte que un arte impacte más que la realidad misma. Qué fuerte que no te impacte una persona durmiendo en la calle, pero que sí impacte cuando se lo ve en una obra”.

Romina Montes de Oca, presidenta del CDSR y viceintendenta de Santa Rosa

El propio autor de la muestra, quien fuera director de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa (2019–2023) e integrante del colectivo Muralistas Políticxs Pampeanxs y actual miembro de la Red de Artistas Visuales de La Pampa, explicó el sentido de su trabajo. “Es una obra que habla de la lucha, de la resistencia, de la crítica a través de la ironía. Cuando pensamos en esta muestra, que es una decisión colectiva con los compañeros del Partido Comunista (PC), tiene que ver con una parte de la producción de los últimos dos años que subo a las redes”, subrayó sobre sus trabajos que también expuso en la sede partidaria pampeana.

Sergio Ibaceta fue, durante la presidencia de Alberto Fernández, director de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa (@negro_ibaceta)

No obstante, la polémica se reavivó cuando desde el entorno de Oddi se cuestionó la decisión de autorizar la muestra en la galería del Concejo Deliberante. En un mensaje difundido, se sostuvo: “Esto está pasando ahora en la galería Alfredo Olivo del Concejo Deliberante de Santa Rosa, autorizar una muestra como esta, donde no se respeta la investidura presidencial”.

Las caricaturas de Milei, Villarruel y Adorni, realizadas por Ibaceta (@negro_ibaceta)

El comunicado agregó: “Hay claras expresiones antisemitas, se burla del judaísmo y ridiculiza al presidente y ministros de la nación. Esto deja mal parado al municipio, al Concejo Deliberante y a los santarroseños en su totalidad”.

Por su parte, la reacción institucional no se hizo esperar. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) manifestó su repudio a través de sus redes sociales tras la inauguración de la muestra. En su declaración, la entidad expresó: “Expresamos nuestro enérgico repudio a la muestra presentada en el Concejo Deliberante de Santa Rosa, La Pampa, en la que se banaliza el Holocausto, faltándole el respeto e incitando al odio a la investidura presidencial y representación de Argentina e Israel”.

El mensaje de la DAIA repudiando la muestra en La Pampa (@DAIAArgentina)

Además, la DAIA reafirmó su postura en favor de la convivencia y la educación, al señalar: “Reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad donde la libertad de expresión conviva con la responsabilidad ética y el respeto al otro. Frente al odio, la respuesta debe ser más educación y más conciencia”, cerraron.