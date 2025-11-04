Tres camiones chocaron en el puente Zárate Brazo Largo: un hombre resultó herido y hubo complicaciones

Tres camiones chocaron en el Puente Urquiza

Un choque por alcance entre tres camiones de carga provocó esta mañana una importante interrupción en el tránsito vehicular sobre el Puente General Urquiza, en el kilómetro 112 de la Ruta Nacional 12, en sentido Entre Ríos – Buenos Aires. El siniestro, que ocurrió cerca de las 10, afectó la circulación en una de las principales vías del complejo interprovincial Zárate - Brazo Largo, una conexión clave entre ambas provincias.

Según confirmaron los Bomberos Voluntarios de Ceibas, uno de los vehículos involucrados terminó impactando contra la baranda metálica que divide el puente vial del ferroviario. Producto del choque, uno de los conductores sufrió lesiones leves y fue asistido en el lugar por personal del Centro de Salud de Brazo Largo. La atención se realizó en el sitio del incidente y, de acuerdo al informe oficial, no fue necesaria su derivación a un hospital ni a otro centro asistencial.

Mientras tanto, el tránsito quedó reducido a un solo carril, específicamente el carril lento, donde permanecen los camiones involucrados. La interrupción obligó a implementar un operativo de control coordinado por Gendarmería Nacional y efectivos de la Policía de Entre Ríos, quienes regularon el flujo vehicular para evitar mayores complicaciones.

Uno de los vehículos involucrados terminó impactando contra la baranda metálica que divide el puente vial del ferroviario

Al mismo tiempo, se aguarda la llegada de personal de Vialidad Nacional para llevar a cabo las tareas de remoción de los rodados siniestrados y la limpieza de la calzada.

En la región sur de Entre Ríos se registraban precipitaciones al momento del siniestro, lo que motivó a los equipos de emergencia a reiterar el pedido de circular con extrema precaución. Desde los Bomberos Voluntarios, que intervinieron en el operativo, remarcaron que “está lloviendo en la zona”, por lo que sugirieron reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal desplegado en el lugar.

Si bien no se reportaron heridos de gravedad, el siniestro generó demoras importantes que se extendieron hasta después del mediodía. El tránsito permanece condicionado por la presencia de los camiones detenidos y por las maniobras necesarias para despejar completamente la ruta.

Un choque múltiple en la autopista Rosario-Córdoba terminó con cinco heridos

El siniestro vial, que se registró poco antes de las 11, tuvo lugar en el kilómetro 356 (Foto: La Capital)

Un choque múltiple ocurrido en plena mañana de este martes dejó un saldo de cinco personas heridas y obligó a cortar completamente el tránsito en la autopista Rosario-Córdoba, en dirección hacia la provincia mediterránea. El siniestro vial, que se registró poco antes de las 11, tuvo lugar en el kilómetro 356, dentro de la jurisdicción de Cañada de Gómez, y derivó en una intervención de urgencia por parte de las autoridades.

Según informaron fuentes del caso, tres vehículos se vieron involucrados en la colisión: un Renault Duster de color marrón, un Peugeot 307 gris y una Volkswagen Amarok azul. El accidente se produjo en un contexto de intensa lluvia que complicó la circulación en distintas rutas y autopistas del sur de Santa Fe.

A raíz del impacto, cinco personas resultaron lesionadas. Entre quienes se desplazaban en la Duster y la Amarok se contabilizaron tres heridos leves, que no necesitaron ser trasladados. En cambio, los dos ocupantes del Peugeot 307 sufrieron lesiones de mayor consideración y fueron derivados al hospital de Cañada de Gómez para recibir atención médica.

El incidente motivó un operativo inmediato por parte del personal de Seguridad Vial, que resolvió interrumpir totalmente el tránsito en la mano hacia Córdoba. Como parte del procedimiento, se estableció un desvío en el kilómetro 348, a la altura de la localidad de Correa, con el objetivo de aliviar la congestión vehicular mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y despeje.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial trabaja para determinar cómo se originó la colisión. El tramo de la autopista donde ocurrió el hecho permaneció cortado por varias horas, con desvíos activos y circulación restringida mientras continuaban las pericias. La situación generó demoras importantes en la zona.