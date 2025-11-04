Entre Ríos: una combi con 15 personas a bordo despistó y volcó en plena ruta

Entre Ríos: una combi con 15 personas a bordo volcó en plena ruta

Una combi con 15 personas a bordo protagonizó un violento vuelco este martes en la provincia de Entre Ríos, sobre la ruta nacional 12, donde por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor de la camioneta perdió el control de la misma y terminó lateralizado sobre la zona parquizada ubicada entre ambas manos de la traza. Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad, pero sí se registran importantes demoras en el tránsito.

Fuentes de Gendarmería Nacional consultadas por Infobae precisaron que el siniestro ocurrió a las 6.15, a la altura del kilómetro 159 de la RN 12, poco antes del acceso a la localidad de Ceibas.

Al recibir el aviso del hecho, personal de la Sección Seguridad Vial Ceibas de la Gendarmería Nacional se presentó en el lugar y constató que un vehículo de transporte de pasajeros, perteneciente a la empresa “Transporte Serrano SRL”, se encontraba lateralizado sobre el cantero central de la ruta tras un despiste y posterior vuelco.

Los 15 pasajeros que viajaban en la camioneta -incluido el chofer- no sufrieron heridas de gravedad y fueron atendidos en el lugar por personal médico.

Según trascendió, la combi trasladaba a un contingente que había partido desde la ciudad de Buenos Aires y se dirigía a las termas de Federación, ciudad ubicada a unos 315 kilómetros del lugar donde ocurrió el accidente.

Las actuaciones quedaron en manos de la Policía de Entre Ríos, mientras que algunos gendarmes se ocupaban de dirigir el tránsito. A la espera del arribo de personal de Vialidad Nacional para concretar la remoción de la camioneta accidentada, los vehículos que circulan en sentido norte-sur son encausados por el carril lento de la traza, en tanto que los automovilistas que se trasladan en sentido contrario lo hacen por el carril rápido.

En el lugar trabaja personal de Gendarmería, Bomberos Voluntarios y Policía de Entre Ríos.

CABA: intentó esquivar a un peatón y terminó chocando de frente contra un paredón

En una mañana en la que se registraron al menos cinco siniestros viales en la ciudad de Buenos Aires, un automovilista perdió el contol de su vehículo y chocó contra un paredón ubicado en una esquina del barrio de Boedo.

Fuentes policiales consultadas por este medio precisaron que el incidente sucedió pasadas las 7.20 en el cruce de avenida Boedo y Tarija, a tan solo una cuadra y media de la autopista 25 de Mayo.

Así quedó la trompa del Chevrolet Onix tras chocar de frente contra un paredón.

Al arribo del personal de la Comisaría Vecinal 5B de la Policía de la Ciudad al lugar del hecho, efectivos entrevistaron al conductor del vehículo, quien resultó ileso, y manifestó que en su afán por eludir a un peatón, perdió el control de su rodado, se subió a la vereda y colisionó contra un paredón.

El conductor sufrió politraumatismos y debió ser asistido por personal del SAME, que lo extrajo del vehículo, lo subió a una camilla y lo trasladó en ambulancia al hospital Durand.

El conductor sufrió politraumatismos y fue derivado al hospital Durand.

Por su parte, personal de Bomberos de la Ciudad evaluó el estado del paredón luego de ser impactado por el Chevrolet Onix y verificó que el mismo no presenta peligro de derrumbe.