Sociedad

Más allá del baile y la purpurina, el amor: historias de madres, padres, hijos e hijas trans en la Marcha del Orgullo

Decenas de miles participaron de una nueva celebración de la comunidad LGBTQ en Buenos Aires. “¡Frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad!“, fue el lema de esta edición

Guardar
Fede, Tomás, Oscar y Violeta
Fede, Tomás, Oscar y Violeta llegaron desde La Plata a Plaza de Mayo

Tomás lleva puesta una gorra que llama la atención. Es celeste y tiene bordado Make Argentina Gay Again en el frente. “Hagamos gay otra vez a la Argentina”. Una broma basada en la frase de Trump. Tomás es pequeño, tiene la cabeza rapada, pecas y una mirada que brilla como el sol en el agua. Sonríe. Está como esposada a Fede. “Es que si no me pierdo, de verdad, entre tanta gente”, ríe.

El color de su voz es femenino. El de Fede, que se autopercibe “no binario”, también. Tienen 15 años. Son adolescentes trans varones. Son pareja. Y vinieron de La Plata con Violeta, “cis género”, explica ella, que tiene su misma edad y con Oscar Aguerrez, el padre de Fede, 49 años, un hombre del conurbano y del siglo XX. Es decir, un padre que también hizo una transición hacia lo que él llama “un cambio tremendo”.

El grupito platense está refugiado bajo la sombra que proyecta el Cabildo. El sol estalla contra una multitud que en ese mismo momento ocupa la Plaza de Mayo, donde acaba de cantar Ángela Torres (“es el mejor día del año”, gritó varias veces desde el escenario) y desde donde, minutos después, Lizzy Tagliani cortó la cinta imaginaria y puso en marcha la marcha hacia el Congreso.

Sobre el cielo de esta zona fundacional de la argentinidad retumba una cumbia que hace bailar a las miles y miles de personas. Es una tarde pagana. Hay baile. Hay fiesta. Hay purpurina y gente en poca ropa y hay alcohol y humo de marihuana y “quien sabe algo más”, como bromeó Torres entre temas, y pieles que se rozan cada vez más transpiradas. Hay gente vestida y desvestida. Nadie juzga a nadie. Se parece bastante al mundo ideal. Tal vez justamente por eso dure apenas unas horas.

Mientras tanto, en este carnaval almodovariano no hay más ley que la ley del deseo. Aunque a la par de la multitud bailarina, transitan mínimas historias de familias que forman parte del colectivo LGTBQ, de esta celebración de igualdad, libertad y diversidad. Adultos que tuvieron que readaptarse a partir de la libertad de elegir de sus hijos.

“Nos costó comprenderlo, clasificarlo, llegar a entender cómo era la vida de Fede. Me tuve que preparar, leer, aprendí de la ESI y de la ley Micaela. Nos sirvió mucho escuchar referentes de los movimientos, lo único que teníamos claro desde el principio es que había que acompañar y respetar”, cuenta Oscar, el papá de Fede, que elige el silencio y la sonrisa. “Él se empezó a manifestar desde muy chiquito con la ropa, con sus expresiones y fuimos entendiendo cómo era su vida”, agrega el papá. Es la tercera vez que trae a los chicos pero no sólo por eso: “Si no viniera con él igual vendría. Yo soy hétero, tradicional, pero es una fiesta hermosa”.

“A los 9 entendí que quería ser un chico y a los 11 ó 12 me enteré de la terminología ‘trans’. Un amigo me dijo que él era trans, que ya no se llamaba como antes. Y ahí entendí”, cuenta Tomás.

Media cuadra sobre Diagonal Sur, sentada junto a su amigo Marcelo, Cecilia Zanette toma mate, come facturas y observa divertida lo que ella llama “las tribus” que van y vienen por las calles, que bailan en grupo, que se sacan selfies.

La banda de percusión de
La banda de percusión de ATE: reclamó cupo travesti trans en el Estado

“Hice un laburo de deconstrucción”, introduce esta mujer (59), coach organizacional. Entonces cuenta que su hijo Demian, de 37, transicionó a varón durante la pandemia. “Primero era lesbiana y luego masculino. Se abrió un mundo nuevo para mí, con otras visiones que yo no traía generacionalmente. No fue fácil hasta que me di cuenta qué me importaba: y lo que me importaba era acompañar. No importaba más que eso”, agrega. Y aquí está ahora, vino para verla desfilar en una cuerda de tambores de trabajadores del colectivo LGBTQ de ATE.

Marcelo Veltri ceba mate y aprovecha para repetir la vuelta mientras Cecilia habla. Luego aporta: “Yo siempre acompañé a ella con esta historia así que también fue adaptándome”. Tiene 60. Es su primera marcha y asegura que se lleva “una impresión genial, buena energía”.

Tomás, con su gorrita puesta, explica qué quiere reclamar con el Make Argentina Gay Again. “Nosotros queremos que Argentina sea más inclusiva y más libre, me parece que el país empezó a ser más abierto a la violencia, al odio, a los comentarios violentos. Se normalizan esas cosas, como decir que los gays son pedófilos, en mi escuela, el Liceo de La Plata, mis compañeros empezaron a ser más despectivos conmigo”, argumenta y pone como ejemplo que días atrás caminaban con Fede y al momento de despedirse alguien les revoleó de una ventana una botella de Gatorade.

Decenas de miles de personas
Decenas de miles de personas participaron de la marcha del orgullo

Justamente esos fueron los ejes centrales del reclamo político de la 34 Marcha del Orgullo 2025. "¡Frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad!“, fue la consigna de los organizadores para esta edición. La marcha comenzó a las 10 con muestras y ferias en Plaza de Mayo y el Congreso. A partir del mediodía arrancaron los shows musicales. Pasaron, además de Torres, la banda de rock Massacre, Benito Cerati y otros.

Con la conducción de Franco Torchia, Alejandra Malem, Diana Zurco, Emma Serna y Joaquin Villa se leyeron consignas y se entregaron “reconocimientos” y “abucheos”, entre los que destacó el presidente Javier Milei, sobre quien se hizo eje el lema de esta edición.

“La violencia de las palabras antecede a la violencia de los hechos y la violencia desde el Estado genera violencia en la sociedad. El gobierno y los medios son protagonistas en producir y reproducir los discursos que fomentan los ataques de los odiadores seriales", se leyó, en ese sentido, desde los escenarios como parte del mensaje oficial.

Más de 40 camiones fueron
Más de 40 camiones fueron desde Plaza de Mayo hasta el Congreso

Pero también era lo que “llevaban” los manifestantes. Como Juan Manuel Sequeira (50) que marchó con una remera blanca que llevaba la leyenda “La crueldad está de moda porque combina bien con el silencio”.

“Los mensajes de violencia están escalando. Hay más agresividad sin sentido”, dice Juan Manuel y agrega: “Y el silencio es una forma cómoda de no involucrarse de esta época, pasa en todas las casas”.

O en casi todas. A unos metros de él bailan Soledad De Vicenti (38) y su hijita Camila, de 7. Es la primera marcha de madre e hija. “Le expliqué que hoy veníamos a un lugar donde cada uno se viste como quiere, hoy hace lo que quiere, demuestra el amor como quiere. Yo siempre, desde que nació, le repito que ella tiene que ser como quiera ser”, sintetiza su mamá. Detrás de sus anteojos de sol, pueden detectarse sus ojos emocionados.

Temas Relacionados

Marcha del Orgullo 2025Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Encontraron muerta a una mujer de 51 años en su casa de Monte Castro y la Justicia investiga las causas

Las autoridades fueron alertadas del hecho tras un llamado al 911 de la pareja de la víctima

Encontraron muerta a una mujer

Detuvieron a dos hombres acusados de matar a golpes a una jubilada en Villa Lugano y provocar un incendio para encubrir el crimen

La víctima tenía 80 años. Fue asesinada en abril pasado y los sospechosos cayeron recientemente en las localidades de Gregorio de Laferrere y Saladillo

Detuvieron a dos hombres acusados

Exclusivo, habla Marcela Acuña desde la cárcel: “Le pido disculpas a la mamá de Cecilia Strzyzowski”

Desde la Alcaidía de Mujeres del barrio Don Santiago, en Chaco, la imputada por el femicidio asegura que “no cometió ningún delito”. Se desmarca de su hijo César y asegura que va a declarar en el juicio por jurados

Exclusivo, habla Marcela Acuña desde

¿Una pelea o un intento de robo?: un hombre fue asesinado a balazos por un vecino en La Pampa

El crimen de Emiliano Juárez Castillo ocurrió durante la madrugada de este sábado en una vivienda de la localidad de Toay. El propietario dijo que le disparó para defenderse de un asalto. Quedó detenido

¿Una pelea o un intento

“Buscamos a mi papá vivo”: la esperanza de las hijas del jubilado desaparecido en Chubut

Se cumplen tres semanas de la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales y por ahora no hay pistas de su paradero. Los operativos de la Policía siguen

“Buscamos a mi papá vivo”:
DEPORTES
Con Messi como titular, Inter

Con Messi como titular, Inter Miami pierde contra Nashville y no puede lograr el pase a los cuartos de los Playoffs de la MLS

Stefano Di Carlo se convirtió en el nuevo presidente de River Plate: los resultados finales de unas elecciones récord

Newman le ganó 15-3 la final al SIC y se consagró campeón del URBA Top 12 por primera vez en su historia

Las mejores fotos de las históricas elecciones en River Plate

Elecciones récord en River Plate: votaron más de 25 mil socios en los comicios más concurridos de su historia

TELESHOW
Ivana Figueiras expuso los hirientes

Ivana Figueiras expuso los hirientes comentarios que recibió y se defendió de las críticas: “Después se hacen las sororas”

El comunicado de Juanita Tinelli tras pedir a la Justicia un botón antipánico: “No puedo seguir viviendo con miedo”

Marcela Tinayre relató cómo es su relación con Mirtha Legrand y Juana Viale

La profunda reflexión de Jimena Barón sobre su experiencia con la lactancia: “No le podía pedir más a mi cuerpo”

A puro relax, Gimena Accardi posó en microbikini luego de que Nico Vázquez publicara una foto con Dai Fernández

INFOBAE AMÉRICA

Trump ordenó al Pentágono prepararse

Trump ordenó al Pentágono prepararse para una “posible acción” en Nigeria contra terroristas islámicos

Ex ministro correísta acusado por el magnicidio de Fernando Villavicencio seguirá detenido en Miami tras un rechazo a su pedido de habeas corpus

Electricidad estática: la estrategia de los gusanos parásitos para cazar insectos voladores

Murciélago de labios con flecos: cómo es el cazador que atrapa presas enormes en las selvas de América

Pasivo-agresivos: cómo reconocer a quienes esconden su enojo tras la amabilidad