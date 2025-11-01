Sociedad

Fin de semana con tiempo cambiante en CABA: un sábado primaveral y pronóstico de lluvias para el domingo

El Servicio Meteorológico Nacional anunció temperaturas de hasta 28 grados para hoy. Mañana bajarán los valores y se avecinan chaparrones durante casi toda la jornada. Alerta climática en ocho provincias

Para el domingo se pronostican lluvias

El regreso de las temperaturas primaverales marcó el comienzo del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aunque la inestabilidad asomará durante este domingo y persistirá el alerta meteorológico en ocho provincias del interior del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este sábado las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 28°C con vientos predominantes del oeste y noroeste, virando hacia la noche en dirección este. Por la mañana se registrará un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 21°C. El pico de calor será por la tarde, con un clima casi de veraneo, cielo mayormente nublado y 28°C de máxima que, por la noche, descenderá a 23°C con un firmamento también con muchas nubes. Durante la jornada el viento no superará los 12 km/h.

El pronóstico semanal del clima para CABA

Pero esta situación cambiará bruscamente para el día domingo ya que, desde la madrugada, el termómetro disminuirá a los 18°C y lloverá durante casi todo el día, basado en un 40% de probabilidad de precipitaciones según el SMN. Por la mañana habrá un pico de 20° C que subirá a 25°C por la tarde y ya, por la noche, desaparecerían los chaparrones por el aumento del viento en dirección este (con ráfagas de hasta 22 km/h) que disiparán las nubes.

A partir del lunes volverá la estabilidad climática con mínimas de 16°C durante la mañana y picos de 28°C por la tarde, con leve presencia de nubes en el cielo.

El clima a las 7 am

Para el martes, el SMN prevé un descenso térmico, con máximas por debajo de 20°C y mínimas que bajarán a los 16°C. Además, existe una probabilidad de lluvias durante toda esa jornada que oscila entre 10% y 40%, según el organismo nacional.

El resto de la semana (miércoles, jueves y viernes) el clima estará estable con una máxima que llegará a los 21°C.

El tiempo en el resto del país

En el interior del país, el sistema de alertas tempranas del SMN advierte que ocho provincias deben prestar atención a las condiciones meteorológicas.

En el noroeste de San Juan y La Rioja, la advertencia se debe a la presencia de fuertes vientos y la posibilidad de viento Zonda, dependiendo de la zona.

Las alertas meteorológicas en el país para hoy

Por otro lado, rige una alerta amarilla por tormenta en casi toda la provincia de Córdoba, norte de San Luis y sur de La Rioja. Otro impacto significativo de tormentas azotará la provincia de Misiones y el este de Formosa.

Además, dos provincias patagónicas, Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz, también se encuentran bajo advertencia por condiciones ventosas.

La situación, provincia por provincia

Ya para el domingo, disminuirán las alertas climáticas en el país, con solo cuatro provincias afectadas. Se mantendrá el nivel amarillo por tormentas en el norte de la provincia de Córdoba y Misiones, mientras que persistirán las situaciones de fuertes vientos en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La disminución de las alertas meteorológicas para este domingo 2/11

