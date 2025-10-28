Una camioneta volcó en el microcentro y un camión con harina impactó contra un paredón en Villa Luro

Una camioneta volcó después de chocar un bolardo

Una camioneta volcó este martes tras impactar contra un bolardo en la intersección de Basavilbaso al 1393, entre Juncal y la Avenida del Libertador. El accidente motivó la intervención de los servicios de emergencia, que arribaron rápidamente al lugar del incidente.

El hecho ocurrió durante la mañana cuando el vehículo, en el que viajaban dos hombres, circulaba por la zona y colisionó contra un bolardo de protección vial, lo que provocó que perdiera estabilidad y terminara volcada sobre la calzada. Bomberos de la Ciudad como personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se desplazaron hacia la escena para asistir al conductor.

A la izquierda, la harina dispersa sobre una vereda de Villa Luro. A la derecha, una camioneta volcada en Retiro

Finalmente, el conductor del rodado fue rescatado del habitáculo y trasladado en ambulancia al Hospital Rivadavia para recibir atención médica, según informaron fuentes del SAME a Infobae. En el área donde ocurrió el siniestro se desplegó un operativo de seguridad, restringiendo el tránsito y facilitando la labor de los rescatistas.

“El chofer admitió ante personal de la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad que se había quedado dormido. El conductor fue atendido por el SAME por un traumatismo en un brazo, mientras que el acompañante resultó ileso”, confirmaron a Infobae fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. Además, se le realizó un test de alcoholemia al conductor. No se reportaron otros lesionados ni vehículos involucrados al momento.

Al poco tiempo, un camión que transportaba harina tres cero perdió el control y chocó contra un paredón sobre Calderón de la Barca al 100, en cercanías de Yerbal y la línea ferroviaria Sarmiento.

El impacto provocó que el vehículo quedara sobre la vereda y que la carga quedara dispersa en la zona, de acuerdo con fuentes oficiales. “El camión venía por autopista y se quedó sin frenos. Bajó (desde la autopista Perito Moreno) y le pegó al paredón para detener su marcha”, informaron desde SAME a este medio.

El camión perdió su carga de harina tres cero.

Según detalló TN, el conductor quedó atrapado en la cabina, por lo que desde Bomberos de la Ciudad debieron intervenir para liberarlo. Posteriormente, el hombre fue asistido en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que evaluó su estado y determinó que no presentaba lesiones de gravedad.

El accidente generó la interrupción del tránsito y un operativo de prevención en el área mientras se realizaban tareas de remoción del vehículo y limpieza de la calzada. Desde el SAME indicaron que no hubo otros vehículos involucrados y que la colisión no generó daños adicionales.

Choque y vuelco

Un choque entre dos autos ocurrido en Avenida General Paz, mano a provincia, a la altura de Lope de Vega, derivó en el vuelco de uno de los vehículos y el traslado de dos personas al Hospital Vélez Sarsfield con politraumatismos. El incidente se registró en el ramal colectora, cerca de la salida a Zapiola, en dirección hacia el Riachuelo.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires indicaron a Infobae que participaron un Renault Fluence y un Chevrolet Celta, ambos conducidos por una sola persona. El impacto causó importantes daños materiales y dispersó fragmentos de vidrio sobre la calzada.

Bomberos de la Ciudad, en pleno operativo sobre la Avenida General Paz.

Efectivos de Bomberos de la Ciudad de la Estación 10 trabajaron en el lugar para reincorporar el Chevrolet Celta, que había quedado volcado, mientras que agentes de la Policía de la Ciudad aseguraron el área para facilitar las operaciones de rescate.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó a dos hombres de 22 y 35 años con lesiones, quienes permanecen en observación en el Hospital Vélez Sarsfield. No se registraron víctimas fatales.

El accidente alteró la circulación en la zona de la colectora y requirió desvíos temporales hasta concluir las labores de remoción de los restos y aseguramiento del lugar.