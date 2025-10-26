Sociedad

Choque y vuelvo en avenida General Paz: hay al menos dos heridos

El hecho ocurrió mano a Provincia, a la altura de Lope de Vega. El SAME trasladó a dos personas al Hospital Vélez Sarsfield por politraumatismos

Por Alejandro Caminos

Choque y Vuelco en General Paz 26-10-2025

Un choque entre dos vehículos en Avenida General Paz sentido a provincia, a la altura de Lope de Vega, provocó el vuelco de uno de los autos y la posterior derivación de dos personas al Hospital Vélez Sarsfield por politraumatismos. El siniestro se produjo en el ramal colectora, cerca de la salida a Zapiola, en dirección hacia el Riachuelo.

Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño confirmaron a Infobae que los vehículos implicados fueron un Renault Fluence y un Chevrolet modelo Celta, ambos con un único conductor.

El vehículo boca arriba sobre
El vehículo boca arriba sobre la General Paz, mientras Bomberos de la Ciudad tratan de darlo vuelta.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el impacto generó daños de consideración sobre los vehículos y fragmentos de vidrio del parabrisas quedaron esparcidos en la cinta asfáltica. Personal de Bomberos de la Ciudad –Estación 10– trabajó para restablecer la posición del Chevrolet Celta, que finalmente volcó, mientras agentes de la Policía de la Ciudad aseguraron el perímetro para permitir las tareas de socorro.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó a dos hombres, de 22 y 35 años, con diagnósticos de politraumatismos. Ambos pacientes quedaron bajo observación en la guardia del Hospital Vélez Sarsfield. Y confirmó que no hubo víctimas fatales.

El accidente alteró la circulación en la zona de la colectora y requirió desvíos temporales hasta concluir las labores de remoción de los restos y aseguramiento del lugar.

Durante la intervención oficial, los bomberos realizaron maniobras para inmovilizar el vehículo accidentado y desbloquear el flujo vehicular. Se desconoce hasta el momento la causa precisa del choque, y se aguardan los peritajes de rigor para determinar la mecánica del siniestro.

Choque sobre Av. Ramos Mejia 26-10-2025

A las 4.50 de la madrugada, se registró otro accidente vial. En avenida Ramos Mejía al 1350, entre Avenida Del Libertador y Mujica, frente a la estación Retiro del Ferrocarril Mitre, una camioneta Citroën Berlingo impactó contra una columna perteneciente al corredor del Metrobus. Su conductor, un hombre de 32 años, recibió asistencia médica en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un centro de salud.

La Policía de la Ciudad, a cargo de Comisaría Comunal 1 Norte, custodió la zona y aguardó la realización del test de alcoholemia al conductor, quien permaneció en el sitio en buen estado general. El accidente ocasionó la reducción de un carril para la circulación vehicular mientras se completaron las tareas de remoción del vehículo y los peritajes de rigor.

Según informaron fuentes oficiales en el lugar, no se reportaron víctimas adicionales ni otros vehículos involucrados, y el servicio del Metrobus no resultó interrumpido. Las causas del impacto permanecen bajo análisis de las autoridades de tránsito.

Tormenta trágica en el AMBA: murió un taxista que había quedado varado en la avenida General Paz

Un taxista de 60 años murió ayer a la mañana durante la intensa tormenta que afectó al AMBA. El trágico hecho ocurrió en la avenida General Paz, a la altura de Beiró, en el barrio porteño de Versalles.

De acuerdo con información proporcionada por Policía de la Ciudad, el incidente se produjo alrededor de las 7:00, cuando el conductor manifestó un malestar súbito.

El operativo de la Policía
El operativo de la Policía de la Ciudad para retirar el vehículo.

Los bomberos intervinieron de inmediato, retirando al hombre del vehículo y trasladándolo hacia la colectora para resguardarlo de las condiciones climáticas adversas. Una vez en el lugar seguro, el personal de emergencias del SAME inició maniobras de reanimación.

Alberto Crescenti, titular del servicio de emergencia, detalló durante una entrevista con Radio Mitre que el hombre fue asistido por tres equipos de emergencias en la colectora de General Paz, pero los esfuerzos de reanimación resultaron infructuosos.

Si bien la descompensación se dio sobre la avenida gravemente afectada por la tormenta, aclaró que “el fallecimiento no tuvo relación con el temporal, sino por una descompensación cardíaca”.

Tragedia en Misiones: un colectivo

Cielo algo nublado y temperaturas

Confirmaron que el cuerpo hallado

Rescataron más de 80 perros

Elevaron a juicio la causa
