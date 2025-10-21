Denuncian que apuntan con láser a los aviones cuando aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza

La circulación de videos e imágenes en redes sociales encendió una alarma en torno a la seguridad aeronáutica. El foco de la controversia gira en torno a una práctica que involucra el uso de luces láser dirigidas hacia aviones cuando comienzan con el descenso de altitud para preparar el aterrizaje. El incidente cobró mayor notoriedad luego de la denuncia pública realizada por Enrique Piñeyro, actor, director de cine, médico y experimentado piloto.

El material fue capturado en un vuelo hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde la visibilidad de la tripulación fue interrumpida brevemente por un haz de luz verde procedente de tierra cuando estaba aterrizando.

En su cuenta personal de la red social X, Enrique Piñeyro divulgó el video y lamentó, de manera textual, este fenómeno: “Aterrizando en Ezeiza nos apuntaron -una vez más- directo a la cabina con un láser. Es un pasatiempo peligroso. La solución del problema es policial, no aeronáutica. En la mayoría de los países se acciona penalmente. Es hora de que las fuerzas de seguridad se ocupen del problema”.

Piñeyro no realizó denuncia formal, por lo que no comenzó ninguna investigación por su caso

Esta situación no representó un hecho aislado, según Piñeyro, quien afirmó haber atravesado experiencias similares en otras oportunidades.

La organización Solidaire, fundada por Piñeyro junto a Carla Calabrese en 2021, se dedica a brindar apoyo aéreo y marítimo a personas u organizaciones que requieren asistencia humanitaria.

Piñeyro es el piloto de un Boeing 787 al servicio de la ONG. La notoriedad alcanzada por el video se expandió velozmente, transformándose en un tema de conversación relevante en los ámbitos aeronáuticos.

Según le confirmaron a Infobae, hasta el momento, no se ha iniciado ninguna investigación formal en torno al reciente episodio. La razón, según fuentes consultadas por este medio, radica en la ausencia de una denuncia formal por parte de Piñeyro, situación que impide el comienzo de actuaciones judiciales o policiales.

En caso de que se radique una presentación ante las autoridades, podría activarse un proceso por la figura de “interferencia ilícita”. La misma debería ser llevada a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El Código Penal argentino contempla en su capítulo de “Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación” las penas aplicables a quienes comprometan la integridad de cualquier medio de transporte, incluyendo aeronaves.

Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones

El jueves pasado, Aerolíneas Argentinas comunicó la suspensión temporal y preventiva de ocho aviones Boeing 737-800 equipados con motores de la empresa CFM, medida tomada a raíz de la avería detectada en el vuelo AR1526 que despegó ayer de Aeroparque rumbo a Córdoba.

“El motivo de esta disposición es exclusivamente el tipo de propulsor involucrado; no se vincula a otras partes de las aeronaves”, informaron desde la empresa.

Un avión de Aerolíneas Argentinas sufrió un desperfecto en pleno despegue y cerraron Aeroparque

En el comunicado oficial, la compañía detalló: “Se trata de motores fabricados por CFM (GE Aerospace y Safran Aircraft Engines), y los episodios están relacionados con un componente específico de este modelo de propulsor”. Esta resolución fue consensuada durante el plenario del Comité de Seguridad, integrado por los directivos de la línea aérea nacional.

El vuelo AR1526 experimentó una anomalía técnica en uno de sus motores poco después del despegue. La tripulación activó el protocolo de seguridad y redirigió el avión a Ezeiza, donde aterrizó sin percances. “La totalidad de los pasajeros bajó normalmente tras el desembarque”, afirmó la empresa.

La línea aérea también hizo énfasis en que sus tripulaciones “reciben instrucción frecuente para afrontar este tipo de situaciones” y la gestión de la eventualidad resultó acorde con los escenarios entrenados por pilotos y tripulantes de cabina. Destacaron, además, el cumplimiento de todos los procedimientos “bajo normas internacionales de seguridad”.

En otro segmento del comunicado, Aerolíneas aseguró que el área técnica “atiende rigurosamente las revisiones estipuladas por los fabricantes para sus motores”. No obstante, reconoció que “en el último año ya contabilizan cuatro incidentes con este tipo de propulsor”.

La firma explicó que, si bien CFM recomienda controles al superar los 17.200 ciclos (sumatoria de despegues y aterrizajes), “ninguno de los motores implicados había alcanzado todavía ese margen”. Por tal razón, la compañía requirió a CFM “una evaluación técnica antes de reincorporar las aeronaves intervenidas al servicio”.