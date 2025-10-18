Sociedad

“Despertar del diablo”: una modelo argentina desfiló en un evento internacional con un vestido inspirado en la tradición del carnaval jujeño

La tucumana Elena Mateo presentó un particular atuendo en el evento Miss Grand Internacional. El ritual ancestral y la energía festiva del norte argentino en una pasarela mundial

El peculiar vestido que presentó Elena Mateo en Miss Grand International 2025

El impacto visual y simbólico del color rojo resaltó en el traje típico “Despertar del diablo”, que se destacó durante la participación de la modelo argentina Elena Mateo en la competencia preliminar (categoría National Costume Competition) del certamen Miss Grand Internacional 2025, que hoy transitó su gran final en la ciudad de Bangkok y acaba de coronar a Emma Mary Tiglao, la representante de Filipinas, como su flamante ganadora.

La modelo tucumana, quien ayer cumplió 28 años, modeló con una obra del diseñador Aurelio Martínez, quien trasladó al escenario internacional la fuerza y la tradición del carnaval de Jujuy, una de las festividades más representativas del norte argentino.

Mateo, quien fue Miss Universo Tucumán 2023, no clasificó al top 20 global que se desarrolló hoy en Tailandia y fue seleccionada como Miss Grand Argentina el último 26 de agosto.

La inspiración central de su vestuario radicó en el momento del desentierro del diablo, rito que inaugura cada año el carnaval jujeño, en referencia al muñeco del “Pujllay” (que significa “juega” en quechua) y manifiesta a un espíritu de alegría y juego, no de maldad.

Este ritual, que simboliza la liberación de las tensiones para dar paso a la celebración, con festejos que se extienden durante varios días -según Martínez- buscó plasmar el nacimiento del fuego, la alegría y la energía que emergen desde la tierra, en una conexión profunda con la Pachamama.

El paso de Mateo en bikini durante la competencia preliminar en Tailandia

Los colores predominantes en su vestido -amarillo, rojo, naranja y violeta- evocaron la unión entre el cielo y la tierra, así como la fusión de lo espiritual y lo terrenal. Elementos como plumas, bordados y detalles brillantes fueron incorporados para transmitir la intensidad y el dinamismo de la celebración, mientras que la máscara aludió al espíritu protector que representa al diablo carnavalero.

La confección del traje se realizó con materiales livianos y estructuras articuladas, lo que permitió a la modelo desplazarse con soltura durante su presentación.

El certamen Miss Grand Internacional, fundado en 2013 en Tailandia, se distingue por su mensaje de paz y rechazo a la violencia, bajo el lema “Stop the War and Violence” (“Alto a la guerra y la violencia”).

El concurso busca coronar a una representante mundial que combine belleza, carisma, compromiso social y habilidades comunicativas. A diferencia de otros certámenes, otorga especial relevancia a la expresión personal, la presencia escénica y la capacidad oratoria de las participantes.

Elena Mateo también desfiló con un vestido de noche en la gala de Bangkok

Quién es Elena Mateo

Profesora de Lengua y Literatura, y -además- estudiante de Derecho, la modelo nació en la localidad tucumana de Juan Bautista Alberdi y posee una activa participación en iniciativas sociales y medioambientales.

Otro de los vestuarios de Mateo en la previa de Miss Grand International

Su labor voluntaria se extendió a diversas entidades dedicadas a la asistencia de los sectores más vulnerables. Además, impulsó proyectos propios enfocados en el cuidado del entorno. Entre sus propuestas se destacó la promoción de la siembra de alimentos para fomentar tanto la salud individual como la protección de la tierra.

Según ella, su objetivo es trabajar en conjunto con la comunidad para abordar las problemáticas locales, promover el desarrollo y fortalecer el respeto por la diversidad cultural. En este sentido, recordó ante medios locales que “en estos tiempos, en la actualidad, es donde más debemos estar unidos como sociedad para cuidar a nuestra madre tierra, promoviendo la salud y el bienestar”.

En el momento de recibir la corona como Miss Grand Argentina 2025, puso en valor el carácter de su provincia natal: “Es la provincia más chica del país, pero con los corazones más grandes. Nos llenamos de cultura, de amor, abrazamos todo lo que tenemos y lo transmitimos al resto de la Argentina”.

