Un hombre se paseó desnudo por una avenida de Mar del Plata y fue detenido

Detuvieron a un hombre que caminaba desnudo por una avenida principal de Mar del Plata

Un episodio inusual alteró la mañana de este miércoles en Mar del Plata. Un hombre, completamente desnudo, recorrió la zona de Avenida Champagnat -una de las arterias principales de la ciudad- y Rodríguez Peña, sorprendiendo a quienes transitaban por el lugar en plena hora pico.

Las imágenes, que de inmediato circularon por diferentes medios de la localidad, se viralizaron. Según lo que se puede ver, muestran a un joven de aproximadamente 30 años desplazándose por los canteros centrales de la avenida, mientras gesticulaba de forma descontrolada ante la mirada atónita de automovilistas y peatones.

El registro visual fue captado por un conductor que documentó la escena sorprendida. Durante la grabación, que fue compartida con el medio local 0223, puede oírse: “Está re mamado, no puede ni caminar. Pobre chabón, está flasheando cualquiera”, en referencia al evidente estado alterado del hombre.

La intervención policial y de Prefectura permitió reducir al individuo rápidamente

Otra grabación registrada en el lugar, compartida por un vecino con otro medio local, Mi8, se escucha que un hombre dice: “Está delirando”. Mientras, el hombre continuaba moviendo los brazos y caminando erráticamente.

Pocos minutos después, policías que prestaban servicio en la zona junto a un móvil de Prefectura Naval Argentina, que habitualmente patrulla ese sector de la ciudad, lograron interceptar al individuo y reducirlo. Testigos relataron que la intervención se produjo de inmediato, dada la cantidad de personas y vehículos presentes.

Luego de su aprehensión, arribó al lugar una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Tras una revisión médica, los profesionales determinaron que no era necesario trasladarlo a un centro de salud.

Posteriormente, el hombre, identificado como oriundo de Pergamino y de 31 años, fue llevado a la Comisaría 4ª donde quedó alojado de manera temporal, de acuerdo con la información de los medios locales.

El hombre, de 31 años y oriundo de Pergamino, quedó alojado temporalmente en la Comisaría 4ª de Mar del Plata

Un hombre desnudo atacó a la empleada de un edificio

Un episodio de violencia y caos alteró la tranquilidad de un edificio ubicado en la calle Agüero al 1200 en julio pasado, en pleno corazón del barrio porteño de Recoleta. Un hombre, completamente desnudo, agredió a la empleada de limpieza del edificio y luego destruyó el vidrio de la entrada principal. La Policía de la Ciudad logró reducirlo y fue trasladado posteriormente al Hospital Fernández.

El incidente comenzó alrededor de las 18:51, cuando un vecino llamó al 911 al escuchar gritos provenientes del edificio. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre sin ropa en el hall de entrada, mostrando un cuadro claro de excitación psicomotriz, según relataron fuentes del caso a Infobae.

Durante el episodio, el hombre provocó la rotura del vidrio de la puerta. Pronto se confirmó su identidad: un vecino de 48 años, residente en la propiedad donde ocurrieron los daños.

En ese escenario apareció la empleada encargada de la limpieza, quien relató que el sujeto se le acercó de manera repentina, la tomó por el cuello y solo logró liberarse cuando él se alejó apresuradamente y rompió el cristal de la entrada.

El agresor, de 48 años, fue reducido por la policía

Fuera del edificio, el desconcierto se intensificó. Desnudo, el agresor salió a la calle y comenzó a correr, mientras los residentes observaban desde las ventanas o bajaban a la vereda, alarmados por la situación. Algunos trataron de intervenir, pero no lograron calmarlo. El hombre permaneció un tiempo escapando por el sector hasta que la policía, con dificultad, pudo interceptarlo.

Detenerlo requirió de varios agentes debido a su comportamiento hostil. Durante el operativo, atacó a uno de los efectivos, lo que obligó a contenerlo con fuerza. Una vez neutralizado, llegó el personal del SAME en una ambulancia interna del Hospital Fernández.

El diagnóstico médico fue intoxicación por consumo de sustancias. El individuo recibió atención primaria, fue inmovilizado en una camilla y trasladado al hospital bajo custodia policial.

La causa quedó en manos del fiscal Juan Matteo, titular de la Unidad Fiscal de Línea Este (UFLA Este), quien dispuso la detención del atacante. Además, ordenó que la empleada atacada, también encargada del edificio, declare en la Oficina de Violencia de Género y que el agente agredido cumpla con el protocolo de profilaxis en el Sanatorio Finochietto. El hecho es investigado bajo las figuras de daños, exhibiciones obscenas, lesiones y resistencia a la autoridad.