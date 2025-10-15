Sociedad

Estados Unidos le revocó la visa a una ciudadana argentina que se burló del crimen de Charlie Kirk en las redes sociales

La joven en cuestión es oriunda de Córdoba y vivía en Chicago. Publicó un mensaje en contra del activista estadounidense tras su asesinato y el Departamento de Estado confirmó la medida este martes

Donald Trump y Charlie Kirk REUTERS/Cheney
Donald Trump y Charlie Kirk REUTERS/Cheney Orr

Una ciudadana argentina fue deportada de Estados Unidos este martes después de publicar un mensaje en contra del activista conservador Charlie Kirk en sus redes sociales. La decisión fue confirmada por el Departamento de Estado, mientras se realizaba un homenaje en la Casa Blanca a cargo de Donald Trump.

El Gobierno de Estados Unidos informó durante esta tarde que le revocó la visa a seis ciudadanos extranjeros que vivían en ese país por mensajes que celebraban el asesinato del influencer cercano al Partido Republicano, quien recibió un disparo en la cabeza mientras realizaba una conferencia en la Universidad de Utah.

"Estados Unidos no tiene obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de los estadounidenses. El Departamento de Estado continúa identificando a titulares de visas que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk. Estos son solo algunos ejemplos de extranjeros que ya no son bienvenidos en EEUU", expresó en X la cuenta del Departamento de Estado que informó las deportaciones.

El mensaje del Departamento de
El mensaje del Departamento de Estado de Estados Unidos

Sin mostrar la identidad de la persona, desde la misma cuenta señalaron: “Una ciudadana argentina afirmó que Kirk ‘dedicó toda su vida a difundir discursos racistas, xenófobos y misóginos’ y que merece arder en el infierno. Visa revocada”.

En ese sentido, la identidad de la joven se conoció debido a una gran actividad de cuentas anónimas en X que comenzaron a publicar los mensajes que diferentes usuarios comenzaron a subir tras el crimen del activista. Así, se conoció quién era la argentina en cuestión a la que le revocaron la visa.

El perfil de la mujer
El perfil de la mujer en cuestión fue identificado como Serena Luciano

Se trata de una mujer oriunda de la provincia de Córdoba que se llamaba en redes sociales Serena Luciano. Si bien no aparece con actividad registrada en el país con ese nombre, lo cierto es que está anotada en la Universidad de Illinois, como estudiante de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. Además, de acuerdo a las capturas de su perfil de Linkdin, se habría recibido del programa de Historia del Arte y trabajaba como reclutadora de la misma casa de estudios.

En su mensaje completo contra Kirk, la joven escribió: “Solo vengo acá a decir que Charlie Kirk puede pudrirse en su propia mierda y, una vez más, si tienes alguna empatía por personas como él, puedes dejar de ser mi amigo. Me importa una mierda la muerte de alguien que dedicó toda su vida a difundir discursos racistas, xenófobos y misóginos. El lugar donde está ahora es extremadamente caluroso, y se lo merece”.

Así era el perfil de
Así era el perfil de la joven. Era oriunda de Córdoba y estudiaba en Chicago

Una vez que comenzó con la viralización de este mensaje, la joven cerró su perfil de Facebook, red social donde compartió el posteo, y su perfil de Linkedin.

Sin embargo, no cerró su cuenta de Instagram, aunque la tiene privada. De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, en dicho perfil contaba con un link a varias causas que promovían la donación de dinero y respaldaban movimientos vinculados con Palestina, causas de identidad de género o en contra de los abusos contra las comunidades islámicas o asiáticas en Estados Unidos.

Charlie Kirk fue asesinado mientras
Charlie Kirk fue asesinado mientras daba una conferencia en la Universidad de Utah (REUTERS/Carlos Barria)

Quien se hizo eco primero de sus dichos fue el actual subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, conocido en las redes sociales por compartir un símbolo con el logo del Gobierno de Estados Unidos para buscar “extranjeros” en el país norteamericano para deportar.

En este caso, Landau, quien fue embajador de Estados Unidos en México, replicó el posteo de otro usuario que remarcaba a la joven argentina por sus dichos contra Kirk.

A otros cinco extranjeros les revocaron las visas

Se trata de personas originarias de Sudáfrica, México, Brasil, Alemania y Paraguay, que se suman al caso de la joven argentina.

En otras publicaciones referidas por el Departamento de Estado incluyen comentarios de un ciudadano mexicano que afirmó: “Kirk murió siendo racista, murió siendo misógino. Hay personas que merecen morir. Hay personas que harían del mundo un lugar mejor estando muertas”. A su vez, un sudafricano se burló del dolor de los seguidores del activista, mientras un alemán expresó: “Cuando los fascistas mueren, los demócratas no se quejan”.

Estados Unidos revocó las visas
Estados Unidos revocó las visas de seis ciudadanos extranjeros por celebrar el asesinato del activista Charlie Kirk

La lista se completa con un brasileño y un paraguayo cuyas justificaciones y denuncias contra Kirk también fueron clasificadas como celebraciones de su asesinato.

Justamente, Trump otorgó este martes, de manera póstuma, la Medalla Presidencial de la Libertad a Kirk, considerada la mayor distinción civil del país, en coincidencia con la que habría sido su fecha de cumpleaños número 32.

