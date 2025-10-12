Sociedad

Pronosticaron lluvias y fuertes vientos para todo el domingo en el AMBA: cuándo mejoraría el clima

Luego de que estuviera activa una alerta amarilla por tormentas el sábado por la noche, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el tiempo continuará inestable

Se esperan chaparrones aislados durante
Se esperan chaparrones aislados durante todo el día (Télam)

Después de que se registrara una fuerte, pero corta tormenta el viernes por la noche, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que las lluvias continuarán por el resto del domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Asimismo, se espera un descenso notable en la temperatura.

Aunque la alerta amarilla por tormentas ya no estará vigente en la región, el organismo confirmó que se producirán chaparrones a lo largo del día. No obstante, la probabilidad variará entre el 10 y el 40%, lo que indicaría que no sería un fenómeno de tipo aislado.

Mientras que la temperatura mínima será de 14 grados, la máxima no llegaría a superar los 18 grados. Esto representaría una gran variación respecto al calor que predominó durante toda la semana. Además, habrá vientos de hasta 30 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h.

Según el pronóstico extendido, se esperaría que el clima presente mejorías durante la próxima semana. En este sentido, indicaron que los chaparrones continuarán durante la madrugada del lunes y el resto del día permanecería mayormente nublado. También continuarán presentes los fuertes vientos.

El domingo lloverá todo el
El domingo lloverá todo el día y se espera que aumente la temperatura progresivamente durante la semana

Ya para el segundo día de la semana, las autoridades del SMN señalaron que el sol volvería a asomar en las primeras horas del martes. De la misma manera, destacaron que habrá un breve aumento en la temperatura, debido a que las máximas rondarían entre los 23 y los 24 grados.

Las alertas que estarán vigentes en el resto del país

Aunque el AMBA y el norte bonaerense estarán libres de advertencias, el resto de la provincia de Buenos Aires estarán afectadas por alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos. En el caso del sector este, solo se verán afectados por los fuertes vientos, pero en las localidades más cercanas a la Costa Atlántica se esperan intensas caídas de agua.

A pesar de esto, las regiones más afectadas serán la provincia de Misiones y el este de Corrientes, en donde permanecerá activa una alerta naranja por tormentas. “Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“, remarcaron.

Todas las regiones que estarán
Todas las regiones que estarán bajo alerta este domingo

De la misma manera, en el norte de Entre Ríos, el oeste de Corrientes, el norte de Santa Fe, el sur de Chaco y el este de Formosa también estará activa una alerta amarilla por tormentas. Aunque las lluvias serían de menor intensidad que en el noreste del país, en todas estos territorios habría posibilidad de que se produzca la caída de granizo.

Las recomendaciones del SMN son: permanecer en edificaciones cerradas como casas o edificios públicos; alejarse de artefactos eléctricos; no circular por calles inundadas, cortar el suministro eléctrico en caso de que haya alguna posibilidad de que la vivienda se inunde; y evitar actividades al aire libre de todo tipo.

Por otro lado, el este de Salta, Santiago del Estero, el este de La Pampa y la totalidad de la provincia de Tierra del Fuego se verán complicados por la alerta amarilla por vientos. A raíz de esto, indicaron que habría vientos de entre 35 y 50 km/h y que las ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h.

Para este caso, las autoridades sugirieron evitar las actividades al aire libre y asegurar todos los objetos susceptibles de ser desplazados por el viento, con el objetivo de prevenir accidentes y daños materiales en las zonas.

Como parte de la preparación, aconsejaron contar con una mochila de emergencias que incluya una linterna, una radio, documentos personales y un teléfono, elementos considerados fundamentales para afrontar cualquier eventualidad. Además, subrayaron la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales, lo que permite recibir actualizaciones y alertas en tiempo real.

