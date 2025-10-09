Crimen y Justicia

Video: detuvieron a un joven conductor que evitó un control de tránsito, embistió a un inspector y se escapó

El agente municipal permanece internado por múltiples lesiones, aunque fuera de peligro. El mensaje del intendente de Lincoln, donde sucedió el hecho

Por Facundo Macia Marquis

Detuvieron a un joven conductor que evitó un control de tránsito, embistió a un inspector y se escapó

Un conductor embistió a un inspector de tránsito en plena avenida Perón y huyó tras el impacto, eludiendo un control vehicular en el centro de Lincoln, localidad ubicada al noroeste de la Provincia de Buenos Aires. El episodio sacudió la rutina del operativo de tránsito, implementado habitualmente por personal municipal.

El operativo, según supo Infobae, se desplegó a partir de las 18.20 del martes, con doce inspectores municipales distribuidos entre avenida Perón, 25 de Mayo y Urquiza.

Las autoridades locales detallaron que el despliegue se encontraba debidamente señalizado con conos de seguridad y con el personal uniformado, con el objetivo de controlar la circulación y garantizar la seguridad en una de las arterias principales de la ciudad.

El conductor, de 18 años,
El conductor, de 18 años, fue identificado y detenido tras ser señalado por vecinos

Durante el procedimiento, un inspector se encontraba ordenando el tránsito cuando intentó detener la marcha de una camioneta. En ese momento, otra camioneta, una Ford Ranger roja modelo 2010 o 2011 de notoria conservación, sobrepasó por la derecha al vehículo que había aminorado su velocidad y, en una maniobra sorpresiva, embistió directamente al inspector de tránsito municipal.

El conductor cruzó luego la intersección de Perón y 25 de Mayo, desoyendo la señal de semáforo en rojo, y se dirigió sin detenerse hacia su domicilio.

El hecho generó inmediata preocupación entre los presentes. Vecinos que atestiguaron la secuencia manifestaron su solidaridad con el agente afectado y colaboraron de manera activa en la identificación de la camioneta involucrada. Refirieron a las autoridades detalles particulares del rodado, como el color y su excelente estado, facilitando el rastreo de la familia propietaria en el barrio.

Autoridades policiales y personal del área de tránsito acudieron al domicilio de la familia señalada por los vecinos poco después del incidente. Si bien demoraron unos minutos en salir, finalmente se presentaron en la puerta. En ese momento, F.R., un joven de 18 años, fue identificado como el responsable del siniestro.

Con la cooperación de sus familiares, la policía trasladó al adolescente junto al vehículo a la comisaría para poner en marcha la investigación correspondiente.

Mientras tanto, el inspector municipal herido, identificado como Rubén Baldevenítez, de 62 años, fue atendido por agentes del SAME que se hicieron presentes en el lugar.

El inspector Rubén Baldevenítez sufrió
El inspector Rubén Baldevenítez sufrió lesiones leves y permanece internado fuera de peligro

El traslado al Hospital Municipal de Lincoln se concretó de inmediato: el parte médico determinó lesiones leves, con importante dolor, excoriaciones en el rostro y hematomas como resultado del impacto directo de la cabeza contra el suelo. El agente perdió el conocimiento, precisaron a este medio. Incluso aún permanece internado por sus heridas, a pesar de no existir riesgo de vida.

La causa quedó caratulada provisoriamente como “lesiones leves culposas” y recayó en el Departamento Judicial de Junín.

Sin embargo, las autoridades municipales confirmaron a Infobae que pusieron a disposición de la Justicia todas las pruebas relevadas con testigos y cámaras de la zona para que se determine que hubo dolo. Sostienen que la maniobra de sobrepaso, el impacto contra el inspector, la huida, el cruce del semáforo en rojo y el posterior ocultamiento del vehículo expresan una intención más allá de la culpa.

También confirmaron que esperan medidas judiciales ejemplares para garantizar condiciones seguras para quienes cumplen labores de fiscalización en la vía pública y desalentar conductas similares.

La repercusión institucional no tardó en hacerse eco. Salvador Serenal, intendente de Lincoln, expresó en su cuenta oficial de Instagram: “Repudio absoluto a este tipo de actos totalmente desquiciados. Nada vale más que una vida. Mi solidaridad y la de todo mi equipo con el inspector municipal que fue víctima de este hecho cobarde”.

La voz del ejecutivo municipal se sumó al reclamo de respuestas judiciales para desalentar la reiteración de conductas similares en la vía pública.

