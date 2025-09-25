Video: se incendió un camión en la Panamericana y hay demoras en el tránsito

Se incendió un camión en la Panamericana

Un camión se prendió fuego en las primeras horas de este jueves sobre la autopista Panamericana, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires (CABA). El incidente se originó a la altura del kilómetro 32, en el tramo correspondiente al Acceso Norte.

Como consecuencia del siniestro, uno de los carriles debió ser reducido, lo que genera importantes demoras en el tránsito. Los ramales más afectados son Pilar y Escobar.

Además, desde la empresa concesionaria AUSOL confirmaron a Infobae que el incendio ya fue controlado y que continúan las tareas en la zona.

Según pudo saber este medio, el vehículo incendiado transportaba pollos congelados. Afortunadamente, no se registraron heridos.

(X)

Este martes, un choque múltiple de diez autos y un micro provocó una colisión en cadena en la avenida General Paz, a la altura de Arcos, en el barrio de Núñez, según informó la Policía de la Ciudad. El tránsito fue interrumpido en el sentido hacia el Río de la Plata para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Según confirmaron fuentes del caso a este medio, el incidente ocurrió en la avenida General Paz, mano hacia el Río de la Plata, a la altura de la avenida del Libertador. En el vídeo se observa cómo un micro pierde el control y colisiona con varios vehículos a la vez.

La congestión vehicular se extendió desde la zona de avenida San Martín y, desde las redes de AuSol, pidió que se “circule con precaución”. Personal de la Comisaría Vecinal 13B coordinó el operativo de seguridad.

El sistema de emergencias SAME desplegó seis ambulancias, cuatro motos médicas, una unidad de TRIAGE y dos móviles rápidos para asistir a las personas afectadas, de acuerdo con datos difundidos esta mañana. Tras la atención inicial, un hombre fue trasladado al Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano con diagnóstico de politraumatismos.

Pese al impacto de los vehículos involucrados, fuentes del SAME aseguraron que no se registraron heridos de gravedad entre los ocupantes. Los equipos de salud realizaron las evaluaciones correspondientes en el lugar antes de habilitar nuevamente la circulación.

La colisión fue motivo de un importante operativo en la avenida General Paz, una de las principales arterias de la Ciudad de Buenos Aires, y generó demoras en horas de alto tránsito para quienes circulaban hacia la zona norte y el partido de Vicente López.

A comienzos de este mes, también se registró un choque múltiple sobre General Paz, a la altura de García de Cossio y requirió la intervención de un helicóptero del SAME aéreo. Y que dejó un saldo de tres personas heridas.

Tres autos particulares estuvieron involucrados en la colisión, según los primeros reportes. El conductor de una Chevrolet Trailblazer, único ocupante del vehículo, fue derivado en helicóptero al Hospital Santojanni por la gravedad de sus lesiones. Al descender del auto habría sufrido una baja de presión y perdió el conocimiento.

Un hombre que se trasladaba en un Chevrolet Corsa fue llevado al mismo hospital con politraumatismos. Por su parte, el conductor de un Volkswagen Gol, también participante del siniestro, rechazó asistencia médica.

Un micro colisionó con varios vehículos.

En el lugar intervinieron bomberos, quienes desconectaron las baterías de los vehículos y desplegaron una línea de devanadera como medida preventiva.

Hubo otro caso durante el primer fin de semana de mayo, donde varios autos colisionaron en la avenida General Paz, a la altura de Ricardo Balbín, sentido al Riachuelo. El episodio se produjo durante la madrugada, frente al shopping DOT. En el choque resultaron involucrados un Volkswagen New Beetle, un Volkswagen Fox, un Honda Civic y un Fiat 147. No se registraron víctimas fatales.

Desde el SAME informaron a Infobae que una mujer embarazada de 23 años fue trasladada al Hospital Santojanni por presentar un latigazo cervical. Otra ambulancia llevó a la conductora del Volkswagen Fox al Hospital Pirovano con politraumatismos.

Un testigo había declarado a Crónica TV que algunos autos habrían competido en una picada. Según su relato, el New Beetle disputaba una carrera con otro vehículo que escapó tras el impacto. De acuerdo con esta versión, el New Beetle chocó desde atrás al auto del hermano del testigo, provocó que ambos giraran, impactó también al Fox y el otro vehículo involucrado se dio a la fuga.