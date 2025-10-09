Córdoba: detuvieron a un policía acusado de participar en un brutal asalto a dos jubilados

La Departamental Punilla de Córdoba (Captura de Google Maps).

Un agente de la Policía de Córdoba fue detenido en el marco de la investigación por un violento asalto a una pareja de jubilados en Villa Carlos Paz. La detención se concretó el lunes por la tarde en la sede de la Departamental Punilla, luego de que la fiscalía reuniera pruebas que lo vinculan a la organización del ataque. Puntualmente, el agente está sospechado de liberar la zona donde ocurrió el hecho en complicidad con dos ex efectivos.

El episodio que originó la causa tuvo lugar la madrugada del 31 de agosto, cuando dos personas encapuchadas ingresaron en la vivienda de un militar retirado de 83 años, y su esposa, de 82 años y no vidente, ubicada en avenida Sarmiento y Curuzú Cuatiá.

En ese contexto, los asaltantes redujeron a la pareja mientras dormía y ejercieron violencia física para exigirles dinero y joyas. Una cuidadora declaró que las víctimas se encontraban completamente indefensas, ya que uno de ellos se recuperaba de una lesión en la cadera. Relató: “Eran salvajes, los agarraron con tanta saña”, según consignaron medios locales.

Al huir, los delincuentes bloquearon las puertas de la vivienda con macetas, impidiendo que las víctimas se desplazaran a pedir auxilio. El hombre sufrió coágulos en la cabeza, fracturas costales y un pulmón perforado y estuvo de un mes de internación en el Hospital Aeronáutico. Recibió el alta médica esta semana.

La investigación avanzó bajo estricta reserva. En este sentido, las autoridades determinaron que había al menos un policía involucrado en el hecho, quien habría actuado en complicidad con otro exagente y el padre de este último.

El medio local La Voz, consignó que la pista para identificarlos fue el vehículo del expolicía, visto en las inmediaciones del lugar durante la madrugada del ataque. Las pesquisas apuntan a que los tres sospechosos tuvieron una participación logística, mientras los autores materiales del asalto, apodados “los porteños” por su forma de hablar, siguen prófugos.

A partir de los análisis forenses realizados en los dispositivos incautados durante los allanamientos, los investigadores detectaron comunicaciones entre el expolicía y el agente cordobés que aún estaba activo en sus funciones.

En uno de los teléfonos movilizados, hallaron mensajes que alertan sobre los movimientos de patrulleros de la zona, información que la fiscalía considera clave para establecer la hipótesis de liberación del área al momento del delito.

Asimismo, datos recabados por La Voz de Córdoba y la fiscalía revelan que el perfil del expolicía ya era monitoreado por antecedentes previos. En 2021 fue detenido tras ausentarse sin aviso de su puesto en la Guardia de Infantería, y figura en una causa por una supuesta “mesa de dinero” relacionada al lavado de activos del narcotráfico. En redes sociales, ostentaba vehículos de alta gama y un nivel de vida elevado.

La Justicia de Córdoba continúa la investigación para identificar y detener a los agresores materiales. La detención del agente policial, sospechado de haber liberado la zona para facilitar el delito, expuso nuevamente la problemática de la complicidad policial en hechos de violencia.