Un hombre se descompensó en una cancha de básquet de Córdoba y murió

El club Asociación Rieles Argentinos donde un hombre se descompensó y murió mientras esperaba por jugar al básquet (El Doce.tv)

A última hora de ayer jueves, la rutina semanal de un grupo de jugadores amateurs en el Club Rieles Argentinos, de Alta Córdoba, se vio interrumpida por un episodio que marcó a todo el barrio, cunado un hombre se descompensó y murió antes de ingresar a la cancha.

El hombre de 50 años se desplomó a causa de una descompensación repentina. Mientras sus compañeros aguardaban el inicio del encuentro, la urgencia y la incertidumbre sustituyeron cualquier expectativa relacionada con el juego.

De inmediato, compañeros y allegados intentaron reanimar al hombre mediante maniobras de primeros auxilios, aunque los esfuerzos resultaron infructuosos, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV.

El equipo de emergencias arribó minutos después del llamado, pero solo pudieron constatar el fallecimiento de la víctima. Según pudieron reconstruir las autoridades, el hombre comenzó a sentirse mal cuando esperaba para entrar a la cancha.

La noticia del fallecimiento circuló rápidamente y allegados del hombre se acercaron al club tras ser avisados por los compañeros. Voceros del club prefirieron no brindar declaraciones a la prensa durante los primeros momentos.

La Policía de Córdoba informó que la víctima sufrió una descompensación repentina (Policía de Córdoba)

Un hombre murió mientras jugaba al fútbol en La Plata

Horas atrás, Carlos Alberto Almeida, futbolista amateur de 39 años, sufrió un paro cardíaco y murió mientras participaba en un encuentro de fútbol de la categoría Senior entre Juventud Unida y Villa Albino, correspondiente a la Liga Amistad de Ensenada.

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en las calles 11 y 108 de la localidad de Punta Lara, en el partido de La Plata. De acuerdo con la reconstrucción de lo ocurrido, Almeida se descompuso de forma repentina durante un partido de fútbol que se estaba disputando durante el miércoles por la noche.

La caída del jugador generó alerta entre los presentes, quienes interrumpieron la actividad y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribó al lugar con una ambulancia y trasladó al hombre al hospital local Horacio Cestino.

A pesar de los esfuerzos realizados por los médicos que atendieron a la víctima, a las 22:37, se decretó el fallecimiento del futbolista amateur en el nosocomio señalado.

La Policía entrevistó a la pareja del fallecido y detalló que la víctima no presentaba antecedentes de enfermedades de base ni registros de consumo de sustancias ilícitas.

Se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes bajo la carátula “Averiguación causales de muerte”, con intervención de la U.F.I.J N.º 06 y el Departamento Judicial La Plata. Se dispuso la presencia de peritos tanto en el nosocomio como en el club, cumplimentando los recaudos legales ordenados.

El club informó el cierre de sus puertas y la suspensión de todas las actividades durante los tres días posteriores, en señal de respeto a Almeida y sus seres queridos. Además, comunicaron que quienes deseen colaborar con la familia podrán hacerlo mediante donaciones al alias “juventudunida15” a nombre de Hugo Martínez.

En otra institución de la región, el Club Social y Deportivo Porteño de Ensenada, donde Almeida se desempeñaba como profesor de fútbol, también le rindieron homenaje en las redes sociales.

“Con muchísimo pesar lamentamos comunicar el paso a la inmortalidad de nuestro amigo Carlos Almeida, trabajador incansable en el área juvenil desde hace años y un gran valor para esta institución. Desde ya le enviamos nuestro más sentido pésame a su familia y nos ponemos a entera disposición para lo que necesiten. Siempre estarás presente en esta casa...”, escribieron en su cuenta de Facebook.

El mismo club confirmó que la próxima jornada de categorías de infantes y juveniles, que disputarían ante San Martín de Los Hornos, quedó suspendida en forma de luto por la pérdida de Almeida.