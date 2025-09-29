Crece el repudio a los cánticos antisemita en un viaje de egresados

El vocero de DAIA, David Cohan, analizó junto al equipo de Infobae en VIVO el repudiable acto antisemita en un viaje de egresados

La viralización de un video en el que estudiantes secundarios de la Escuela Humanos de Canning entonan cánticos antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche desató una ola de repudio y abrió un debate sobre el antisemitismo en la sociedad argentina. En las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales a fines de septiembre de 2025, se escucha la frase “Hoy quemamos judíos”, coreada por los jóvenes en un micro, mientras un coordinador de la empresa de viajes Baxxter y al menos un adulto acompañante participan de la escena. El episodio, ocurrido el 10 de septiembre, generó respuestas institucionales, denuncias judiciales y un profundo análisis sobre el rol de la educación, la familia y las redes sociales en la propagación de discursos de odio.

El caso cobró notoriedad tras la difusión del video, que rápidamente provocó indignación en la opinión pública y motivó la intervención de organismos como la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

La escuela involucrada emitió un comunicado en el que repudió “enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados”, así como la actitud del coordinador y la empresa organizadora, aclarando que “los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”. La institución también anunció la adopción de medidas disciplinarias y el inicio de un proceso de capacitación y revisión interna, en contacto con la DAIA.

Por su parte, la empresa Baxxter expresó en un comunicado su “categórico y enérgico rechazo” a los hechos, subrayando que “esos mensajes no representan, ni reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica”. La compañía informó que tomaría medidas para evitar la repetición de incidentes similares y procedió al despido del coordinador involucrado. El presidente Javier Milei también se pronunció en sus redes sociales, calificando el episodio como “REPUDIABLE”.

Los cánticos antisemitas durante el viaje de Egresados

Debate y análisis sobre el antisemitismo y la responsabilidad social

El debate sobre el trasfondo del caso se profundizó en el programa Infobae en Vivo, donde participaron David Cohan, vocero de la DAIA, la periodista Tatiana Schapiro y el equipo de periodistas del medio. Cohan advirtió que “el caldo de cultivo de todo discurso antisemita es, por sobre todas las cosas, la indiferencia”, y remarcó que la cantidad de denuncias por antisemitismo “se triplicó en 2024”, lo que consideró un fenómeno “muy perturbador”. El vocero de la DAIA subrayó que el problema no afecta solo a la comunidad judía, sino que “lesiona a la sociedad toda”, y enfatizó la necesidad de una respuesta urgente y colectiva.

Durante el diálogo, Schapiro relató cómo se enteró del caso a través de familias de la escuela y de la ORT, y expresó su indignación por la participación de adultos en los cánticos. “No podemos no ver y naturalizar que está mal”, afirmó la periodista, quien también denunció haber recibido ataques y mensajes antisemitas en redes sociales tras difundir el video. Schapiro destacó que la reacción institucional, aunque necesaria, no es suficiente si no se acompaña de un trabajo educativo sostenido.

El panel de Infobae en Vivo coincidió en señalar la importancia de la familia y la escuela como ámbitos clave en la transmisión de valores, pero advirtió que la responsabilidad es compartida por toda la sociedad. Cohan sostuvo que “nadie nace con odio” y que el antisemitismo se transmite y se amplifica en contextos de tensión social, mientras que los periodistas del programa reflexionaron sobre la falta de intervención adulta y la naturalización de discursos discriminatorios en distintos espacios, desde la cancha hasta los grupos de chat.

Contexto: aumento del antisemitismo y rol de las redes sociales

El contexto en el que se inscribe este episodio es el de un aumento sostenido de incidentes antisemitas en Argentina. Según datos del Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA citados por Infobae, en 2024 se registraron 678 denuncias, un 15% más que el año anterior, con un crecimiento particular de los casos vinculados a redes sociales, que concentraron el 61% de las expresiones antisemitas. El informe también señala un incremento de las agresiones físicas y la persistencia de discursos relacionados con el conflicto de Medio Oriente, la simbología nazi y teorías conspirativas.

Cohan y Schapiro coincidieron en que la viralización de estos hechos en redes sociales no solo visibiliza el problema, sino que también lo amplifica y lo complejiza, al facilitar la difusión de mensajes de odio y la aparición de justificaciones que desvían el foco, como la referencia al conflicto en Gaza. “Cuando solo se habla de un conflicto y sistemáticamente del mismo, también es antisemitismo”, advirtió Cohan, quien rechazó los intentos de justificar el odio con argumentos geopolíticos.

En cuanto a las perspectivas sobre la responsabilidad social y educativa, los participantes del debate insistieron en que la sanción legal es solo una respuesta inmediata, pero que la solución de fondo requiere un trabajo colectivo y sostenido en el tiempo. “La solución de fondo tiene que ver con la educación, con la conciencia y con el trabajo colectivo”, resumió Cohan, mientras que Schapiro remarcó la necesidad de no naturalizar ni minimizar estos episodios.

Frente a la escalada de violencia y discriminación, los referentes convocaron a la sociedad a involucrarse activamente y a promover el diálogo como herramienta fundamental para enfrentar el odio y construir una convivencia más respetuosa.