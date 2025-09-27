Sociedad

Más de la mitad del país estará bajo alertas por tormentas, lluvias y vientos durante el sábado

La llegada de un viento frío al centro del territorio generará inestabilidad a lo largo de la jornada. Qué recomendaciones tener en cuenta

En el AMBA se espera
En el AMBA se espera una jornada de lluvias y vientos

Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunciara que un sistema frontal frío avanzaría en el centro del país, se activaron 16 alertas meteorológicas por tormentas, lluvias y vientos para este sábado. Según explicaron, el fenómeno afectaría en mayor medida a la provincia de Buenos Aires y el resto de la región pampeana.

De acuerdo con el mapa de alertas confeccionado por el organismo oficial, las áreas más complicadas incluirán a gran parte de la provincia de Córdoba, el norte de San Luis y el sector este de La Rioja. Allí regirá una alerta naranja por viento, aunque en el terreno cordobés habrá una amarilla por tormentas.

“Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“, advirtieron los meteorólogos, tras señalar que podría haber mayores riesgos al salir a la calle. En caso de que no se pudiera evitar circular en exteriores, recordaron no refugiarse cerca de árboles o postes de luz y buscar un lugar seguro bajo techo durante el fenómeno.

En este sentido, subrayaron que la mayor intensidad de vientos se experimentarían durante la madrugada, ya que las ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta los 100 km/h. Además, los vientos variarían entre los 50 y 70 km/h.

En total, serán 20 las
En total, serán 20 las provincias afectadas por las malas condiciones climáticas

“Este sistema va a ir avanzando hacia el noreste y ya para lo que sería la medianoche, o la madrugada del día sábado, esperamos que las lluvias más intensas se ubiquen en Córdoba y noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde ya hay una alerta por tormentas”, explicó Maximiliano Vita, pronosticador del SMN, durante una entrevista con Infobae.

De hecho, en la provincia estarán activas las alertas amarillas por tormentas y viento. No obstante, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) solo estará vigente la advertencia por vientos, lo que no implicaría que hubiera lluvias de variada intensidad durante el día.

Por esto, las autoridades del SMN indicaron que las probabilidades de precipitación serán de entre 40% y 70% para la región, y especificó que los acumulados pueden oscilar entre 40 y 70 milímetros, cifras preocupantes para áreas que ya presentan suelos saturados y zonas anegadas. Sin embargo, estimarían que las lluvias menguarían con el paso de las horas.

Las ráfagas del sector norte acompañarán la transición, con velocidades estimadas de 35 a 55 kilómetros por hora y picos que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora en el territorio bonaerense y AMBA. Además, se espera abundante actividad eléctrica en los principales centros urbanos y corredores viales de la región.

El frente frío que ingresó
El frente frío que ingresó este fin de semana al país

Respecto a la situación del Interior, la provincia de Santa Fe, el centro de San Luis y el sur de Córdoba también estarán bajo alerta amarilla por tormentas y vientos, mientas que Corrientes, el norte de La Pampa, el sur de Misiones, el sur de Chaco y el este de Formosa solo se verán afectadas por las tormentas.

En el caso de Entre Ríos, el este de San Juan, el centro de La Rioja, el este de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, el centro de Salta y el sur de Jujuy fueron alertadas por vientos del nivel amarillo. Por esta razón, recomendaron reforzar las medidas de seguridad, para evitar que elementos pudieran ser volados por el viento.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que la provincia de Santa Cruz, la cordillera y centro de Chubut, la cordillera de Río Negro y el extremo sur del área cordillerana de Neuquén estarán bajo alerta amarilla por viento. Sin embargo, estos fenómenos no estarían conectados con el ingreso del sistema de aire frío.

Mientras que la situación meteorológica se mantendría todo el fin de semana en el sur patagónico, los meteorólogos afirmaron que el domingo el panorama será más favorable para el resto de las provincias. A pesar de esto, predominarían los cielos nublados y las temperaturas variarán entre los 11 grados de mínima y los 22 grados de máxima.

Guía de entrenamiento adolescente: 10 claves de expertos con todo lo que necesitan saber padres e hijos

¿La próxima década podría marcar el auge masivo de los xenotrasplantes?

Iara Lombardi, de La Voz: "La mirada de Lali fue épica, me enamoré"

