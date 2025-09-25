Miles de fieles se congregaron en San Nicolás por el 42° aniversario de la Virgen del Rosario

Así comenzaron los actos de celebración de la Virgen del Rosario en San Nicolás (@gusta_mendez)

La ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos se transformó este jueves, una vez más, en escenario de una de las manifestaciones de fe más concurridas del país. Esta localidad recibió a miles de fieles que llegaron desde distintas provincias, convocados para rendir homenaje a la Virgen María del Rosario de San Nicolás, en el marco del 42° aniversario de su primera aparición.

El epicentro de la festividad fue el santuario “El Campito”. Este templo, cuya capacidad alcanza hasta nueve mil personas de pie, se erige como espacio referencial para los grupos que participan cada año. En esta oportunidad, el lugar fue punto de encuentro para familias y peregrinos que arribaron por distintos medios, transportando ofrendas y profundizando la devoción en la advocación local.

Durante la jornada, el movimiento fue permanente. La tarde-noche del día anterior marcó el inicio de los actos, cuando el Campito recibió la tradicional peregrinación a pie proveniente de Buenos Aires. Paralelamente, la procesión partió desde La Emilia -pequeña localidad vecina de San Nicolás-, trazando un recorrido en el que la fe se manifestó a través de cánticos y rezos.

El santuario El Campito fue el epicentro de la festividad, recibiendo peregrinos de todo el país y del extranjero para rendir homenaje a la Virgen María del Rosario de San Nicolás (@FlorAlbornoz16)

Al llegar la multitud, la imagen de San Nicolás de Bari, patrono de la ciudad y la diócesis, fue presentada ante los asistentes durante la vigilia de oración. El ambiente, marcado por el recogimiento y la expectativa, anticipó la llegada del día central, según indicó el medio local Diario El Norte.

Con el inicio de la medianoche se ofició la misa de bienvenida a María, presidida también por el obispo de la Diócesis de San Nicolás, monseñor Hugo Santiago. El obispo encabezó no solo ese momento sino, también, la misa central de la tarde, que comenzó pasadas las 16:00.

La homilía de monseñor Santiago se orientó en torno al lema de este año: “María, vos sos nuestra esperanza”, en sintonía con las consignas propuestas para el jubileo 2025. En ese contexto, el prelado citó palabras del Papa León XIV: “Jesús no muere en silencio, no se apaga como una luz que se consume, sino que deja la vida con un grito”. Destacó el significado de ese gesto como símbolo de dolor, abandono, fe, entrega y esperanza.

Aprovechó para alertar sobre la tentación de caer en la indiferencia y la impotencia ante situaciones difíciles como una enfermedad grave, el desempleo o las relaciones rotas. Según el obispo, más allá de cualquier adversidad, corresponde volverse a Dios y manifestar la fe con confianza.

Durante toda la jornada, una marea de peregrinos acompañó la imagen de la Virgen. Como es costumbre, el punto alto fue el tradicional trayecto de la imagen por las calles cercanas al santuario, que finalizó en la explanada principal. Allí se vivió uno de los momentos más emblemáticos: el paso de la Virgen atravesó la usual lluvia de pétalos que cubre la explanada. Los fieles, reunidos en torno a la imagen, le dieron la despedida en su ingreso final al interior del templo.

La tradicional procesión y la misa central, presididas por el obispo Hugo Santiago, marcaron los momentos más emotivos de la jornada de fe y devoción (@FlorAlbornoz16)

Entre las autoridades presentes se hicieron notar el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y representantes del Concejo Deliberante. Se sumaron también referentes del ejército y prefectura, quienes junto a la comunidad local y visitantes protagonizaron cada instancia del homenaje.

El jefe comunal, junto a su pareja, ofreció una ofrenda floral a la imagen como señal de respeto y veneración. En ese mismo sentido, la celebración incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino, signo de encuentro y comunión para toda la asamblea.

El interior del santuario, colmado por fieles de pie, se caracterizó por el clima de agradecimiento y promesas renovadas. Desde distintas regiones llegaron ofrendas: flores, manteles bordados, botellas de vino y otros símbolos de gratitud, enviados no solo por devotos nacionales sino también por peregrinos que cruzaron la frontera desde Uruguay y Perú.

Al cierre de la ceremonia, el rector del Santuario, Pbro. Gustavo Salse, tomó la palabra para expresar su agradecimiento al municipio, a los servidores que fueron parte de la organización y a toda la comunidad que año tras año sostiene la devoción. En su saludo incluyó a los peregrinos y a quienes participaron activamente en cada instancia del evento.