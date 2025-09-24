Sociedad

Día del Colectivo: cuál es su origen y por qué se celebra el 24 de septiembre

En esta fecha, se recuerda el nacimiento de un sistema de transporte esencial que definió la vida urbana y social del país

Guardar
El 24 de septiembre se
El 24 de septiembre se recuerda el histórico primer viaje en colectivo realizado en Buenos Aires en 1928 (Crédito: Wikipedia)

El Día del Colectivo se celebra cada 24 de septiembre en Argentina una fecha significativa que recuerda el primer viaje de colectivos, que tuvo lugar en Buenos Aires en 1928. Según la web nacional Argentina.gob.ar también se celebra el Día del Colectivero.

A diario, millones de personas utilizan el colectivo para trasladarse hacia todo tipo de destinos. Sin embargo, pocos saben sobre la conmemoración de este día que celebra una de las innovaciones más significativas en la historia social argentina.

Por qué se celebra el 24 de septiembre

El colectivo, símbolo del transporte
El colectivo, símbolo del transporte público argentino, cumple un rol fundamental en la vida diaria de millones de argentinos (Crédito: NA/DAMIAN DOPACIO)

Esta fecha conmemora el primer viaje realizado en colectivo en el territorio argentino, concretado el 24 de septiembre de 1928 en la Ciudad de Buenos Aires. Según la web nacional Argentina.gob.ar, la elección del día responde al aniversario exacto de aquel recorrido pionero que marcó un antes y un después en el transporte público nacional.

No obstante, este reconocimiento como fecha oficial no es reciente. Si bien la efeméride se recuerda desde el inicio de la actividad, fue a partir de 2004 cuando, mediante la Ley 1475 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se instituyó de manera formal. La iniciativa de los gremios vinculados al transporte, especialmente el de los taxistas —protagonistas del nacimiento del colectivo—, jugó un papel clave para oficializar y difundir este día en el calendario local.

Cómo fueron los primeros colectivos en Argentina

El sistema de colectivos nació
El sistema de colectivos nació como solución innovadora ideada por taxistas en tiempos de crisis (Crédito: Archivo General de la Nación)

El colectivo surgió como respuesta a la difícil situación económica de la época, específicamente durante la crisis mundial de fines de la década del 20, que también afectó gravemente a Argentina y, en particular, al gremio de los taxistas. Para hacer frente a la baja en la demanda de viajes individuales, un grupo de taxistas se reunió en un café de Rivadavia y Lacarra, en el barrio porteño de Floresta, y concibió la idea de organizar trayectos compartidos.

Los primeros colectivos consistían en automóviles de uso particular modificados, capaces de trasladar hasta cinco pasajeros. A diferencia de los taxis, que solo transportaban a un cliente por vez, el nuevo sistema permitía que varias personas recorriesen juntas un trayecto fijo, con la particularidad de dividir el costo total del viaje entre todos los ocupantes.

Este nuevo esquema resultaba atractivo para los usuarios por su menor tarifa individual y para los conductores por el aumento de ingresos diarios. Los valores del pasaje de aquellos primeros días oscilaban entre 10 y 20 centavos, sumas accesibles para la época.

Los primeros coches adaptados recorrían
Los primeros coches adaptados recorrían trayectos fijos y promovían el viaje compartido (Crédito: Archivo General de la Nación)

El recorrido inaugural partió desde la zona de Primera Junta, atravesó Plaza Flores y concluyó en la intersección de Rivadavia y Lacarra, una zona clave de la ciudad. Pronto, los destinos se diversificaron hacia lugares de gran concurrencia, como Plaza de Mayo, Plaza Once y Flores. Para marcar la diferencia con los taxis convencionales, los primeros colectivos adoptaron colores llamativos en sus carrocerías y colocaron carteles que identificaban los destinos de cada recorrido, facilitando así la identificación y elección de los pasajeros.

En pocos meses, unos 40 vehículos se sumaron a la iniciativa, lo que permitió la creación de la línea número 8, cuya ruta conectaba Nazca y Rivadavia con Plaza de Mayo.

Actualmente, funcionan cientos de líneas de colectivos urbanas e interurbanas que constituyen la columna vertebral del transporte público. Estas se distribuyen en todo el país y responden, según su alcance, a jurisdicciones municipales, provinciales o nacionales.

Solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se concentra la mayor cantidad y variedad: 31 líneas realizan recorridos exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que más de 100 son de jurisdicción nacional, conectando tanto la Ciudad como distintos partidos del conurbano bonaerense, y alrededor de 200 funcionan únicamente en la Provincia.

Temas Relacionados

Día del ColectiveroColectivosTransporte públicoEfeméridesÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un fiscal del caso Maradona detalló el inicio del escándalo a horas de una nueva audiencia contra Makintach

Se trata de Cosme Iribarren, quien junto a Patricio Ferrari encabezó el MPF en el debate por la muerte de Diez. “Tal vez la magistrada lo olvidó”, dijo en un escrito presentado ante la Justicia de San Isidro

Un fiscal del caso Maradona

Los trenes circulan a 30 km/h tras un paro técnico de los maquinistas: hay demoras y cancelaciones en el servicio

La sorpresiva protesta del sindicato La Fraternidad perjudica a más de un millón de pasajeros de las principales líneas ferroviarias del AMBA, informó la empresa Trenes Argentinos. La medida de fuerza durará 24 horas. Usuarios de la línea Roca caminaron por las vías ante la activación del freno de emergencia en una formación

Los trenes circulan a 30

Video: así fue el momento en el que las tres chicas desaparecidas subieron a la camioneta blanca en La Matanza

Se trata de una Crevolet Tracker con una patente adulterada. Las jóvenes, de 20 y 15 años, ascendieron al vehículo de forma voluntaria en la rotonda de La Tablada. Este miércoles, tres cuerpos descuartizados de mujeres fueron hallados en una casa de Florencio Varela

Video: así fue el momento

Reconocieron en Salta a la primera cafetería de país atendida en lengua de señas

La diputada y periodista Gisela Marziotta encabezó un acto de homenaje en el emblemático emprendimiento, acompañado por referentes políticos que remarcaron la labor del lugar en la integración social

Reconocieron en Salta a la

Video: robó y quiso escapar de la Policía, pero un drone frustró su fuga

La mujer está acusada de asaltar dos comercios de Rosario a mano armada, en complicidad con su pareja, quien también fue arrestado

Video: robó y quiso escapar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué es un swap, cómo

Qué es un swap, cómo funciona y qué impacto tiene en las reservas

Un fiscal del caso Maradona detalló el inicio del escándalo a horas de una nueva audiencia contra Makintach

El riesgo país se desplomó casi 180 puntos tras el nuevo anuncio de los EEUU

Los trenes circulan a 30 km/h tras un paro técnico de los maquinistas: hay demoras y cancelaciones en el servicio

Receta de pan de arroz en licuadora, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Los filmes sobre ETA, un

Los filmes sobre ETA, un género que crece en el Festival de San Sebastián

Putin aumentará el IVA hasta un 22 % para financiar la invasión rusa a Ucrania: armas y pensiones a las familias de militares caídos

Evo Morales defendió a su ex viceministro detenido en un operativo antidrogas: “Es un montaje”

Nanoplásticos en los alimentos: descubren partículas en rbanitos

La selva que regula al mundo: qué ocurriría si la Amazonia desapareciera por completo

TELESHOW
Flavio Mendoza contó cuál es

Flavio Mendoza contó cuál es la parte del cuerpo femenino que más le gusta

Tiene 16 años y conmovió a Guido Kaczka con su historia de vida: “Sabés en la cantidad de casas que pasa”

Nuevo parte médico por la salud de Thiago Medina: evalúan los pasos a seguir tras la complicación en los pulmones

El conmovedor ruego de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: “Estamos esperando una señal de Dios”

Zaira Nara reveló el origen de la frase viral sobre su ruptura con Diego Forlán: “La pasé muy mal”