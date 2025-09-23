Sociedad

Hay alerta por el riesgo de incendios forestales en 12 provincias: qué precauciones hay que tener en cuenta

El SMN advirtió sobre el incremento del riesgo de focos ígneos en regiones del norte, centro y sur del país. Advierten que las condiciones meteorológicas secaron la vegetación y favorecen la propagación de las llamas

La Secretaría de Gestión de Riesgo advirtió que Córdoba se encuentra bajo riesgo extremo por incendios forestales (Archivo)

El avance sostenido de las condiciones meteorológicas adversas puso en alerta a gran parte del país. En al menos 12 provincias, el riesgo de incendios forestales alcanzó niveles muy altos y extremos entre hoy y el jueves, según los reportes elaborados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las proyecciones oficiales muestran cómo, día a día, el peligro se fue extendiendo y consolidando sobre un amplio corredor central del país, que incluye a Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, San Juan, La Pampa y parte de Buenos Aires. También se detectaron focos de riesgo extremo en regiones de Río Negro y Chubut, en la Patagonia.

El informe del SNMF, acompañado por una serie de mapas de colores que identifican las distintas clases de peligro, refleja un aumento progresivo de las zonas en rojo, correspondiente al nivel más alto de riesgo. La situación más crítica se registró el 25 de septiembre, con una notable expansión del área en peligro extremo, especialmente en Córdoba, donde las autoridades provinciales emitieron una advertencia específica.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de Córdoba, indicaron que la provincia atraviesa una etapa de alto riesgo debido a la presencia de la conocida “regla de los treinta”: temperaturas superiores a los 30 grados, vientos que superan los 30 kilómetros por hora, y niveles de humedad por debajo del 30%. Estas condiciones, según remarcaron, generan un escenario propicio para la propagación de incendios.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego detectó un incremento sostenido del peligro en zonas del norte centro y sur del país

“Uno de los índices es la humedad, que está por debajo del 30%. A eso se suma la temperatura y el viento. Esa combinación hace que el índice aumente y que el riesgo se vuelva crítico”, explicó Roberto Schreiner, vocero del organismo, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Aunque se registraron lluvias en el sur de la provincia, las zonas del noroeste mantienen un riesgo extremo, mientras que en el centro el nivel se sostiene en muy alto.

El panorama no muestra mejoras inmediatas, y las autoridades insisten en que la prevención es la única herramienta efectiva para evitar daños mayores.

Schreiner advirtió que la vegetación seca producto del calor se transforma en un elemento inflamable, lo que facilita la aparición de focos ígneos ante cualquier fuente de calor. “Hace que se prenda fuego más rápido. Cualquier chispa puede provocar un incendio de gran magnitud”, señaló.

Las provincias afectadas registraron, entre el martes y el jueves, niveles de riesgo muy alto y extremo, según los reportes diarios oficiales

En ese marco, desde la provincia recordaron que está prohibido encender fuego en zonas no autorizadas. Ni fogatas, ni asados improvisados, ni quemas de restos de poda o basura. “Nos encontramos con que hace tres años un chico calentó agua para un café y se quemaron siete viviendas. En ese momento también regía la regla de los 30. Por eso pedimos responsabilidad”, remarcó el vocero.

Además, el funcionario instó a colaborar con la detección temprana de incendios, solicitando que, ante cualquier columna de humo, se dé aviso inmediato a los canales oficiales. “Nosotros salimos con el equipamiento de inmediato, pero necesitamos que la gente dé aviso rápido para poder controlar la situación antes de que se desate una catástrofe”, indicó.

Los teléfonos habilitados para reportar focos de incendio en Córdoba son:

  • 0800-888-38346 (FUEGO)
  • 100 – Bomberos Voluntarios
  • 911 – Policía de Córdoba
Controlan incendio forestal. (Foto: Andina)
Controlan incendio forestal. (Foto: Andina)

En paralelo, los mapas elaborados por el SNMF entre el 23 y el 26 de septiembre muestran un patrón constante en la propagación del peligro: la zona norte del país, con foco en el NOA y parte del NEA, se mantuvo en riesgo muy alto, mientras que hacia el centro y sur el escenario fue variando. En la Patagonia, por ejemplo, se observaron algunas mejoras puntuales en sectores de Santa Cruz y el sur de Chubut, donde el nivel bajó a moderado o incluso bajo, aunque con persistencia de puntos críticos.

Por su parte, en el litoral y regiones del este de Buenos Aires, el riesgo se mantuvo en niveles moderados a altos, sin alcanzar los picos del centro y oeste. Sin embargo, las autoridades recomiendan precaución ante posibles cambios bruscos de viento y aumentos de temperatura, que podrían agravar el panorama en horas.

