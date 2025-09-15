Caso Solange Musse: absolvieron a los principales acusados de impedir que el papá se pueda despedir de su hija

El juicio se desarrolló en los tribunales de Río Cuarto con la participación de un jurado popular y múltiples testigos

El jurado popular del tribunal de Río Cuarto resolvió absolver a los dos principales acusados por el caso Solange Musse. Se trata de José Fernando Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó, y a Analía Morales, trabajadora social del hospital de Río Cuarto, que eran los apuntados por impedir el ingreso de un papá a la provincia de Córdoba para despedirse de su hija.

Ambos estaban imputados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de que en medio de la pandemia por Covid-19 durante el año 2020, se haya impedido el ingreso de Pablo Musse a la provincia de Córdoba para acompañar a su hija, que se encontraba en etapa terminal por un cáncer de mama.

El hombre se retiró del tribunal con lágrimas en los ojos. Asimismo, esta decisión cierra un proceso judicial que incluyó audiencias con exfuncionarios, médicos y agentes del COE, en el marco de las restricciones por la pandemia.

El episodio ocurrió en agosto de 2020, cuando Musse intentó viajar desde Neuquén hasta Alta Gracia, pero fue detenido en un puesto sanitario de Huinca Renancó por no contar con un PCR negativo, tal como lo exigían las disposiciones vigentes. A pesar de que se le realizaron dos test rápidos, luego considerados falsos positivos, a él y a su cuñada —una mujer con discapacidad motriz— se les negó el ingreso y fueron escoltados de regreso. Cinco días más tarde, Solange Musse, de 35 años, murió sin haber podido reencontrarse con su padre. La querella, representada por el abogado Carlos Nayi, había solicitado la ampliación de la acusación y la prisión efectiva de los imputados, lo cual finalmente no prosperó.

Noticia en desarrollo...