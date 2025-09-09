Tras días internado por un accidente, falleció el papá de Matías Chirino, el subteniente que murió durante un bautismo militar

Ezequiel Chirino junto a su hijo fallecido, el subteniente Matías Chirino

Este lunes, luego de haber estado casi un mes internado debido a las graves heridas provocadas durante un accidente de tránsito, falleció el papá de Matías Chirino, el subteniente de 22 años que murió en 2022 durante un bautismo de iniciación militar en Paso de los Libres.

Ezequiel Chirino había sido víctima de un choque múltiple ocurrido el pasado 11 de agosto sobre la Ruta nacional 8. Los servicios de emergencia lo derivaron a un centro de salud de Río Cuarto, Córdoba, pero su estado se fue complicando progresivamente hasta el deceso en las últimas horas. Así lo confirmó el portal La Voz.

Su nombre salió a la luz a los pocos días de haberse confirmado la muerte de Matías por una “broncoaspiración por alimentos”. De acuerdo con lo que contó sobre aquel 19 de junio, al joven recién graduado de la Academia militar, “le dijeron que tenían que hacer la bienvenida y le exigen a él y a dos más, comprar bebidas en exceso, carne, cigarrillos, whisky, postre y llevárselo a sus superiores”. “A la noche comienza el protocolo, comer y exigirle a mi hijo que tome, porque en el Ejército eso es una tradición, cualquiera lo sabe”, añadió.

La base en la que había sido dirigido Chirino para comenzar con su carrera militar

En un relato cargado de angustia y dolor, explicó que el ritual tenía una segunda parte, que consistía en tirarlos a una piscina a cierta hora de la noche. “Con el frío que hacía en Paso de los Libres, y después los mandaron a seguir comiendo y tomando. Ellos le exigían tomar, lo obligaron y pasó lo que pasó, se ahogó y le dio un paro”, manifestó a la prensa.

El episodio tuvo lugar en el Casino de Oficiales del Grupo de Artillería de Monte 3 de Corrientes. La víctima, junto a otros dos novatos, fueron forzados a beber grandes cantidades de alcohol con el estómago vacío, incluyendo vino con sal, y bajo la estricta orden de superiores, según explicaba el expediente judicial.

De a poco, las víctimas comenzaron a perder el conocimiento debido a la intoxicación alcohólica y al frío extremo con temperaturas inferiores a los cuatro grados, hasta que quedaron recostadas en colchonetas en el piso, desatendidas hasta la mañana siguiente. El alerta sobre el grave estado de uno de los subtenientes fue emitido recién a las 06:09 del día siguiente, aunque no lograron salvarlo.

En noviembre del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia condenó a ocho años de prisión a seis militares por su responsabilidad en la muerte del joven. Se trató de los capitanes Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna y Hugo Reclus Martínez Tárraga, el teniente Exequiel Emanuel Aguilar, el teniente primero Darío Emanuel Martínez y el subteniente Luis Facundo Acosta.

La muerte del joven ocurrió en un bautismo militar en Paso de los Libres, Corrientes

Todos ellos fueron hallados culpables por abandono de persona en concurso con abuso de autoridad. La sentencia, sin embargo, absolvió a otros tres oficiales acusados en la causa. El subteniente Gerardo Sebastián Bautista, el teniente Franco Damián Grupico y la subteniente Claudia Daniela Cayata. Ninguno de los nueve imputados enfrentó finalmente cargos por homicidio, la calificación inicial con la que el caso había llegado a juicio.

La Fiscalía General de Corrientes había solicitado penas de hasta 20 años para los principales acusados, mientras que la familia Chirino reclamó que fueran condenados a 21 años de cárcel. El tribunal, sin embargo, optó por una condena significativamente menor. El abogado querellante, Claudio Orosz, señaló en esa oportunidad que lo sucedido fue “salvaje y bestial”, argumentando que Matías fue dejado a su suerte y desamparado durante sus últimas horas de vida. En la misma línea, Ezequiel Chirino había definido públicamente a los responsables como “personas sádicas” que abandonaron al joven y le quitaron la vida.