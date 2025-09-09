Sociedad

Tras días internado por un accidente, falleció el papá de Matías Chirino, el subteniente que murió durante un bautismo militar

El hombre sufrió un choque múltiple en la ruta 8 a mediados de agosto. Durante los últimos años, había impulsado el reclamo de justicia por la trágica muerte de su hijo, Matías Chirino

Guardar
Ezequiel Chirino junto a su
Ezequiel Chirino junto a su hijo fallecido, el subteniente Matías Chirino

Este lunes, luego de haber estado casi un mes internado debido a las graves heridas provocadas durante un accidente de tránsito, falleció el papá de Matías Chirino, el subteniente de 22 años que murió en 2022 durante un bautismo de iniciación militar en Paso de los Libres.

Ezequiel Chirino había sido víctima de un choque múltiple ocurrido el pasado 11 de agosto sobre la Ruta nacional 8. Los servicios de emergencia lo derivaron a un centro de salud de Río Cuarto, Córdoba, pero su estado se fue complicando progresivamente hasta el deceso en las últimas horas. Así lo confirmó el portal La Voz.

Su nombre salió a la luz a los pocos días de haberse confirmado la muerte de Matías por una “broncoaspiración por alimentos”. De acuerdo con lo que contó sobre aquel 19 de junio, al joven recién graduado de la Academia militar, “le dijeron que tenían que hacer la bienvenida y le exigen a él y a dos más, comprar bebidas en exceso, carne, cigarrillos, whisky, postre y llevárselo a sus superiores”. “A la noche comienza el protocolo, comer y exigirle a mi hijo que tome, porque en el Ejército eso es una tradición, cualquiera lo sabe”, añadió.

La base en la que
La base en la que había sido dirigido Chirino para comenzar con su carrera militar

En un relato cargado de angustia y dolor, explicó que el ritual tenía una segunda parte, que consistía en tirarlos a una piscina a cierta hora de la noche. “Con el frío que hacía en Paso de los Libres, y después los mandaron a seguir comiendo y tomando. Ellos le exigían tomar, lo obligaron y pasó lo que pasó, se ahogó y le dio un paro”, manifestó a la prensa.

El episodio tuvo lugar en el Casino de Oficiales del Grupo de Artillería de Monte 3 de Corrientes. La víctima, junto a otros dos novatos, fueron forzados a beber grandes cantidades de alcohol con el estómago vacío, incluyendo vino con sal, y bajo la estricta orden de superiores, según explicaba el expediente judicial.

De a poco, las víctimas comenzaron a perder el conocimiento debido a la intoxicación alcohólica y al frío extremo con temperaturas inferiores a los cuatro grados, hasta que quedaron recostadas en colchonetas en el piso, desatendidas hasta la mañana siguiente. El alerta sobre el grave estado de uno de los subtenientes fue emitido recién a las 06:09 del día siguiente, aunque no lograron salvarlo.

En noviembre del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia condenó a ocho años de prisión a seis militares por su responsabilidad en la muerte del joven. Se trató de los capitanes Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna y Hugo Reclus Martínez Tárraga, el teniente Exequiel Emanuel Aguilar, el teniente primero Darío Emanuel Martínez y el subteniente Luis Facundo Acosta.

La muerte del joven ocurrió
La muerte del joven ocurrió en un bautismo militar en Paso de los Libres, Corrientes

Todos ellos fueron hallados culpables por abandono de persona en concurso con abuso de autoridad. La sentencia, sin embargo, absolvió a otros tres oficiales acusados en la causa. El subteniente Gerardo Sebastián Bautista, el teniente Franco Damián Grupico y la subteniente Claudia Daniela Cayata. Ninguno de los nueve imputados enfrentó finalmente cargos por homicidio, la calificación inicial con la que el caso había llegado a juicio.

La Fiscalía General de Corrientes había solicitado penas de hasta 20 años para los principales acusados, mientras que la familia Chirino reclamó que fueran condenados a 21 años de cárcel. El tribunal, sin embargo, optó por una condena significativamente menor. El abogado querellante, Claudio Orosz, señaló en esa oportunidad que lo sucedido fue “salvaje y bestial”, argumentando que Matías fue dejado a su suerte y desamparado durante sus últimas horas de vida. En la misma línea, Ezequiel Chirino había definido públicamente a los responsables como “personas sádicas” que abandonaron al joven y le quitaron la vida.

Temas Relacionados

Matías ChirinoEzequiel Chirinosubtenientebautismo militartrágica muerteaccidenteRuta nacional 8últimas noticias

Últimas Noticias

Discutió con su pareja, intentó acuchillarlo y quedó detenida en Misiones

El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en Oberá. La agresora, de 37 años, causó destrozos en la vivienda

Discutió con su pareja, intentó

Los aberrantes resultados que arrojaron las pericias hechas en los dispositivos del explotador sexual de Mar del Plata

El acusado de 41 años, está siendo investigado por delitos de explotación y abuso sexual en mujeres, a las que drogaba y golpeaba

Los aberrantes resultados que arrojaron

Golpeó brutalmente a su ex pareja y la escondió debajo de la cama cuando llegó la Policía a rescatarla en Santa Fe

La denuncia fue presentada por la hija de la víctima. La mujer, de 43 años, presentaba politraumatismos y permanece internada en el hospital Centenario

Golpeó brutalmente a su ex

Las últimas horas de Walter Olmos, el sucesor de Rodrigo: pizza, alcohol y una ruleta rusa macabra en un hotel porteño

En septiembre de 2002, el cantante vivía lo que parecía ser la consagración definitiva: giras en todo el país, un Luna Park colmado y discos de platino. La madrugada del 8 de septiembre lo sorprendió con un destino trágico

Las últimas horas de Walter

“Fue valiente hasta el último momento”: la vida del albañil anarquista fusilado por la dictadura de Uriburu y enterrado como NN

Joaquín Penina fue el primer anarquista ejecutado por la dictadura que desalojó del poder a Hipólito Yrigoyen, por realizar panfletos contra el general Uriburu. Conocido por su militancia, fue víctima de la ley marcial por imprimir panfletos

“Fue valiente hasta el último
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los aberrantes resultados que arrojaron

Los aberrantes resultados que arrojaron las pericias hechas en los dispositivos del explotador sexual de Mar del Plata

Golpeó brutalmente a su ex pareja y la escondió debajo de la cama cuando llegó la Policía a rescatarla en Santa Fe

Jaime Durán Barba analizó la derrota de Javier Milei en las elecciones bonaerenses: “Se hizo muy mal la campaña”

Confirman el procesamiento de un acusado por integrar una banda de secuestros ligada a dos empleados del Consejo de la Magistratura

La CGT se endurecerá para apuntalar el triunfo del PJ en octubre, pero descarta hacer más paros generales

INFOBAE AMÉRICA
El Supremo de Brasil inicia

El Supremo de Brasil inicia la votación que definirá el futuro de Bolsonaro en el juicio por intento de golpe de Estado

El lado oculto de la bomba atómica: otra historia sobre Hiroshima y Nagasaki, cuando “el diablo alcanzó el cielo”

Israel ordenó la evacuación total de Ciudad de Gaza ante una inminente operación terrestre: “Actuaremos con contundencia”

En medio de la presión militar de EEUU, el dictador Nicolás Maduro decretó el inicio anticipado de la Navidad en Venezuela

El Tribunal Supremo de Tailandia condenó a un año de prisión al ex primer ministro Thaksin Shinawatra

TELESHOW
La avant premiere de Verano

La avant premiere de Verano Trippin, la película Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”

La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca, a 13 años de su muerte

Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”