Sociedad

La línea H del Subte extenderá su horario debido a un concierto: qué estaciones estarán habilitadas

El transporte modificó su cronograma con el objetivo de que los usuarios puedan regresar a sus casas tras el show de la banda estadounidense

Guardar
La línea H del Subte
La línea H del Subte extiende su horario por el recital de Green Day en el estadio de Huracán

El servicio de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires mantiene su esquema de modificaciones horarias y obras de remodelación, afectando a miles de pasajeros que transitan a diario por la red. La próxima alteración importante tendrá lugar este miércoles en la línea H, motivada por el recital de la banda Green Day en el estadio de Huracán.

Por este evento, el último servicio partirá de la estación Caseros a la 1 de la madrugada. Los pasajeros podrán descender en las estaciones Humberto 1°, Once, Corrientes y Santa Fe, una estrategia diseñada para administrar el flujo de personas tras el espectáculo.

Desde la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) se destacó que la medida tiene por objetivos limitar la dependencia del transporte privado y brindar una alternativa de movilidad práctica.

Estas extensiones horarias buscan facilitar la desconcentración de eventos, como el concierto de la banda estadounidense con alta densidad de personas. A su vez, el plan sirve como un mecanismo para reforzar la conexión de la actividad nocturna y cultural con la vida de la ciudad.

Poco después, el jueves 4 de septiembre, otro cambio tendrá lugar en la línea D a causa del partido entre la Selección Argentina y Venezuela en el estadio Monumental.

El último tren de la noche circulará a las 00 desde Congreso de Tucumán y habilitará el descenso en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio, facilitando el desalojo de los asistentes una vez finalizado el encuentro deportivo.

Este tipo de estrategias se viene implementando en la red porteña desde una experiencia piloto. Esa primera prueba se llevó a cabo en la Línea B, con una extensión del horario de funcionamiento los viernes de diciembre, enero y febrero.

La respuesta positiva de los usuarios llevó a que la iniciativa se ampliara progresivamente, abarcando los sábados desde el mes de marzo. Con el paso del tiempo, los servicios especiales ganaron espacio durante espectáculos y competencias con fuerte convocatoria, abarcando partidos de River Plate, encuentros de la Selección Argentina y recitales de artistas y bandas como el festival Buenos Aires Trap, Los Piojos y La Renga, ahora se sumará Green Day.

La línea D también modificará
La línea D también modificará su horario por el partido entre la Selección Argentina y Venezuela en el Monumental

Obras en los subtes

Junto a los cambios de horarios, la red de subterráneos atraviesa un intenso proceso de modernización y renovación patrimonial. Desde el 1 de septiembre, la estación Agüero de la Línea D quedó cerrada y así permanecerá durante cerca de tres meses.

Según comunicó SBASE, el cierre forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones, que avanza con el objetivo de actualizar la infraestructura y poner al día servicios e instalaciones ante las necesidades actuales de los usuarios.

La intervención en Agüero comprende mejoras en accesos, galerías de escaleras, vestíbulos y andenes, sumando tareas estructurales junto a la modernización de la señalética. El cronograma de obras incluye impermeabilización por inyección, tratamiento de juntas y el uso de productos de tecnología reciente para optimizar la durabilidad de los materiales.

Entre las reformas se planifica el recambio total de pisos, nueva pintura y la colocación de revestimiento metálico en diferentes sectores, además de la instalación de luminarias LED. El propósito es elevar los estándares de iluminación y seguridad.

La estación Agüero de la
La estación Agüero de la línea D permanecerá cerrada tres meses por obras de modernización y accesibilidad

En línea con la mejora de la accesibilidad, la estación sumará señalética en sistema braille tanto en pasamanos como en pórticos, junto a una actualización de toda la cartelería. La remodelación contempla además la incorporación de mobiliario nuevo en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos, tomando el modelo de otras estaciones recientemente remodeladas.

La recuperación patrimonial se presenta como un punto central en este proceso: el proyecto incluye el trabajo de restauradores profesionales sobre los murales históricos de la zona de andén.

Desde que inició el Plan de Renovación Integral de Estaciones, se llevaron a cabo intervenciones en once estaciones: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy en la Línea E.

En el caso del Premetro, se realizaron mejoras en trece paradores: Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz.

El plan no cesa y anticipa futuras intervenciones en estaciones como Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso en la Línea A; Uruguay y Malabia en la Línea B; y Tribunales en la Línea D. Paralelamente, avanzan las licitaciones para los trabajos en Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), así como General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Temas Relacionados

Línea HSubteGreen DayTransporteTransporte públicoÚltimas noticias

Últimas Noticias

La reina de la reventa ”The American Girl”: la detuvieron por comercializar entradas del partido de Argentina

Fue tras un allanamiento derivado de una investigación de Ciberdelitos. Se llama Tamara y la atraparon en Villa Santa Rita. Secuestraron millones de pesos, dólares, celulares y un arma

La reina de la reventa

“Déjenla que se muera”: el video que muestra al detenido y a la víctima del femicidio en Mendoza tras el ataque

Enzo Valdovino está imputado por el crimen de Sandra Sánchez en Guaymallén. Se negó a declarar ante la fiscal del caso

“Déjenla que se muera”: el

Sigue la alerta por la crecida del río Carcarañá y esperan 24 horas críticas mientras continúan las inundaciones

Las autoridades intensificaron los operativos de emergencia y habilitaron refugios mientras hay familias evacuadas que permanecen desplazadas por anegamientos y cortes de rutas

Sigue la alerta por la

El caso del asesino serial de Jujuy: ya son cuatro las víctimas identificadas

Se trata de Miguel Quispe y Juan Ponce, cuyos ADN fueron encontraron entre los rastros biológicos levantados de la casa de Matías Jurado

El caso del asesino serial

A seis meses del temporal en Bahía Blanca, comenzó la reconstrucción de los puentes destruidos por la inundación

Tras la caída de más de 300 milímetros de lluvia, desde el municipio pusieron en marcha el plan de reestructuración de los cruces y del propio canal Maldonado, con una inversión estimada en 109 mil millones de pesos

A seis meses del temporal
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto durarán los mandatos de

Cuánto durarán los mandatos de las autoridades ejecutivas en Santa Fe tras los cambios en la constitución provincial

La reina de la reventa ”The American Girl”: la detuvieron por comercializar entradas del partido de Argentina

Visa para argentinos: el portal de EEUU que dio la información sobre la pausa en el acuerdo le respondió a Homeland Security

Receta de salsa de ajo con perejil, rápida y fácil

Cómo las palabras y los gestos de los padres potencian la atención de los bebés, según la ciencia

INFOBAE AMÉRICA
Cómo las palabras y los

Cómo las palabras y los gestos de los padres potencian la atención de los bebés, según la ciencia

Asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador: dictaron prisión preventiva para un ex legislador correísta y un empresario

Detuvieron en Chile a ocho funcionarios públicos por diversos delitos de corrupción y asociación ilícita

Merz intenta evitar que la pelea por el presupuesto detone el Gobierno en Alemania

Macron anunció que Europa está dispuesta a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania en caso de un acuerdo de paz

TELESHOW
Marta Fort mostró los avances

Marta Fort mostró los avances de su flamante departamento de soltera: “Lo primero que instalé”

Camilota fulminó a Charlotte Caniggia y la dejó expuesta en vivo: “Pensé que era copada”

Gladys Florimonte recordó su mala experiencia con Javier Mascherano: “El tipo estaba agrandado”

Julieta Ortega contó cómo fue la mejor noche de sexo de su vida: “Un experto ese hombre”

Juana Repetto contó sin filtros cómo lleva adelante su tercer embarazo: “Me siento horrible”