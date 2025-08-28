Sociedad

Necochea: un pescador filmó como unos delfines, lobos marinos y una ballena lo acompañaron a kilómetros de la costa

Las imágenes fueron captadas por un tripulante oriundo de Lobería y muestran el sorpresivo encuentro, un hecho poco frecuente que despertó fascinación en redes sociales

Guardar
Avistaron delfines, lobos marinos y una ballena a pocos kilómetros de la costa de Necochea

A unos 20 kilómetros de la costa de Necochea, la ciudad bonaerense recostada sobre la costa atlántica, un grupo de pescadores de Lobería -una localidad vecina- protagonizó un episodio poco habitual. Mientras navegaban en un gomón, registraron en video cómo en cuestión de minutos se acercaron manadas de delfines, varios lobos marinos y, como si fuera poco, una ballena.

La escena, inesperada y breve, quedó plasmada en imágenes que capturaron los tripulantes desde la embarcación y más tarde circularon ampliamente en redes sociales. El avistamiento sucedió el miércoles por la tarde.

El registro fue realizado cerca de las cuatro de la tarde por Carlos Arrighi, quien no ocultó su sorpresa frente a la magnitud del avistamiento. “La verdad que fue una experiencia única, debe pasar una en mil”, relató el pescador que estuvo a cargo de la filmación, en declaraciones que levantaron desde el medio La Capital de Mar del Plata.

El avistamiento fue registrado en
El avistamiento fue registrado en video y compartido ampliamente en redes sociales, generando fascinación entre los usuarios

Según explicó, aunque en ocasiones anteriores hubo reportes de situaciones similares, no se trata de algo habitual. “Se ha visto años atrás, pero no es común. En mi caso fue la primera vez que veo tanta cantidad de delfines”, agregó, todavía impresionado por lo vivido.

“Mira lo que es esto, mira lo que es esto. ¡Anda despacito! Mira que preciosura esto. Mira que bonito. Mira, va al lado de nosotros”, se escucha decir a Arrighi cuando estaban los delfines y los lobos marinos. En el video que capturó, que es el que encabeza la nota, luego, cuando aparece la ballena, también dice: “Estamos al lado”.

Las imágenes, al poco tiempo de ser compartidas, comenzaron a multiplicarse en distintas plataformas digitales. Los comentarios de los usuarios reflejaron la fascinación por la escena marina. “Hermoso”, “momento inolvidable”, “qué gran espectáculo”, escribieron algunos usuarios.

El breve encuentro entre embarcación y fauna marina generó un eco inmediato y puso en evidencia cómo un instante fortuito puede transformar una jornada de pesca en un relato inolvidable.

Un grupo de pescadores avistó
Un grupo de pescadores avistó una manada de delfines, lobos marinos y una ballena a kilómetros de la costa de Necochea

El récord de avistamientos de ballenas en Chubut

La reciente contabilización de 2.110 ballenas francas australes (Eubalaena australis) -incluyendo 826 crías- marca un nuevo récord desde que comenzaron las campañas de monitoreo en 1999, fijando un punto de referencia para la evaluación de esta especie en el litoral patagónico.

El equipo del Laboratorio de Mamíferos Marinos (LAMAMA) de CESIMAR-CONICET confirmó que el censo aéreo, efectuado el martes 19 de agosto, integra una secuencia de 25 años de seguimiento sistemático, como detallaron los investigadores.

La continuidad de esta labor científica ha sido posible durante más de dos décadas gracias al apoyo económico brindado por la Cámara de Empresas Avistaje de Ballenas y Fauna Marina (CAPEA). En el relevamiento más reciente se diferenciaron los agrupamientos y roles: se hallaron 826 madres con igual número de crías, además de 381 individuos solitarios y 77 ballenas reunidas en conjuntos reproductivos.

En Chubut, se registró un
En Chubut, se registró un récord de 2.110 ballenas francas australes, incluyendo 826 crías, según el censo aéreo de CESIMAR-CONICET (REUTERS/Maxi Jonas)

Los investigadores resaltaron el patrón territorial observado: “Los golfos son las zonas preferidas y donde más se aglutinan. Descubrimos que hay un patrón donde se producen momentos de máxima abundancia y luego los animales empiezan a distribuirse. En la zona del Golfo San Jorge se están viendo muchos grupos de cópula y estimamos que San Antonio Oeste también va a tener una gran cantidad de ejemplares”.

Sobre la base de estos resultados y los desplazamientos registrados, los especialistas anticipan la posibilidad de que la especie aumente su presencia en San Antonio Oeste y en otras áreas del Golfo San Jorge en las próximas semanas.

Temas Relacionados

NecocheaLoberíaDelfinesLobos marinosBallenasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó “Hormiga” por el crimen del vecino que se defendió de un robo en su casa y lo mataron de siete tiros

Lo buscaban desde 2023, cuando irrumpieron en la propiedad donde dormía la víctima junto a su pareja y su madre. Creen que fue el autor material. El caso va a juicio con otros tres acusados. Hay un prófugo

Cayó “Hormiga” por el crimen

Fuerte choque en el puente Rosario-Victoria: una adolescente fue embestida por un toro y el tránsito estuvo cortado por 10 horas

El siniestro vial ocurrió entre un camión con ganado y un auto. Por el hecho se registraron heridos y las autoridades mantuvieron demorada la ruta por horas. Cuál es el estado de salud de la joven

Fuerte choque en el puente

Mendoza: un colectivo chocó contra un poste de luz y dejó a ocho pasajeros heridos

El accidente ocurrió a las 7 de la mañana cuando el vehículo perdió el control y se desvió bruscamente del carril

Mendoza: un colectivo chocó contra

Motochorros le robaron a la salida de una casa de cambio, los persiguió, chocó y casi provoca una tragedia

Ocurrió en Ituzaingó. A la víctima le sacaron una mochila con 1.500 dólares y 3 millones de pesos

Motochorros le robaron a la

El femicidio de Rocío Collado en San Rafael: le dieron el alta al novio y lo imputaron por el crimen

Yamil Jesús Yunes fue acusado formalmente por el homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género de la docente mendocina

El femicidio de Rocío Collado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Identifican un mecanismo clave de

Identifican un mecanismo clave de la esclerosis múltiple que podría abrir nuevas vías para el tratamiento

Elecciones 2025, en vivo: el transporte público será gratuito el 7 de septiembre y el 26 de octubre en PBA

Desde septiembre los jubilados tendrán cuenta remunerada y descuentos en supermercados: cómo acceder a los beneficios

Cayó “Hormiga” por el crimen del vecino que se defendió de un robo en su casa y lo mataron de siete tiros

Receta de malfatti sin harina, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
El hallazgo de 245 monedas

El hallazgo de 245 monedas con símbolos milenarios revela una red comercial perdida en Asia

Un turista español provocó indignación en Kenia por darle cerveza a un elefante

Netanyahu confirmó negociaciones entre Israel y Siria sobre una zona desmilitarizada y un corredor humanitario para la minoría drusa

Qué son los “cafés de basura”, una estrategia que une reciclaje y comida en la India

Organizaciones latinoamericanas respaldaron el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela

TELESHOW
Sabrina Carpenter en la Argentina:

Sabrina Carpenter en la Argentina: de abrir los shows de Taylor Swift al anunció de su presencia en Lollapalooza 2026

Se confirmó el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán: su hija Sofía Gala será la actriz que encarnará su juventud

Jimena Barón mostró cómo vacunaron a sus hijos Momo y Arturo en su casa

El abogado Alejandro Cipolla advirtió cómo es la situación judicial de L-Gante: “Hasta que no pague, no va a poder salir del país”

Valentina Zenere contó cómo hizo las escenas de sexo de En el Barro: “Tuve una coach de intimidad”