Vuelven las lluvias al AMBA: a qué hora llovería y cómo seguirá el clima durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó los datos del clima para los próximos días. Luego de la baja de temperatura, predominarán los días nublados

Se espera lluvia y frío
Se espera lluvia y frío para este sábado (Maximiliano Luna)

Luego de que regresaran las bajas temperaturas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de las lluvias para este sábado. Además, crece la intriga por cómo estará el clima durante la celebración del Día del Niño.

Para esta jornada, el organismo recomendó continuar con el uso de prendas abrigadas. Sobre todo a la mañana, cuando el termómetro comenzará a escalar desde los 8 grados hasta alcanzar una máxima de 11 grados pasado el mediodía.

Otro de los factores a tener en cuenta será la presencia de nubes en el cielo, lo cual impediría la salida del sol y que sus rayos calienten el ambiente. El panorama será “mayormente nublado”, pero tampoco se espera que mejore con la caída de las primeras gotas por la tarde.

Las probabilidades de que haya lluvias aisladas serán de entre el 10% y el 40% al comienzo de la tarde y se mantendrán hasta la noche. En paralelo, se espera el acompañamiento de los vientos del este, que circularán a una velocidad que variaría entre los 13 y los 22 km/h.

Por otro lado, las autoridades del organismo confirmaron que no habrá alertas meteorológicas activas este sábado. No obstante, algunas regiones del norte estarán bajo alerta amarilla por vientos durante el Día del Niño.

El SMN alertó que las lluvias podrían comenzar después del mediodía

De esta forma, indicaron que la zona oeste de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan enfrentaría vientos, que podría alcanzar velocidades de entre 50 y 70 km/h. Asimismo, las ráfagas podrían llegar a registrar máximas de hasta 140 km/h.

Por este motivo, los especialistas del organismo climático recomendaron a los habitantes de las zonas afectadas evitar las actividades al aire libre. Incluso, pidieron que sean cautos a la hora de asegurar los elementos de sus casas que pudieran ser volados y arrastrados por la fuerza del viento.

A pesar de que este fin de semana empezaría en tonos grises, desde el Servicio Meteorológico Nacional indicaron que el tiempo mejoraría progresivamente para el domingo. Sin embargo, el frío permanecería al igual que las nubes en el cielo.

En este sentido, el termómetro variaría entre una mínima de 9 grados y una máxima de 15 grados. Asimismo, se espera que las lluvias desaparezcan, pero todo el día permanecería nublado.

La mejoría del clima coincidiría con el inicio de la semana, debido a que las temperaturas subirían progresivamente y se mantendría en una máxima de 18 grados hasta el viernes. Incluso, la mínima escalaría hasta los 12 grados.

La próxima semana aumentaría la temperatura, pero los días seguirían siendo frescos (Christian Heit)

Sin embargo, la nubosidad seguiría predominante el lunes y, para el martes, aumentarían las posibilidades de que vuelva a llover en el AMBA. De acuerdo con el pronóstico extendido, las precipitaciones podrían comenzar durante la madrugada y seguirían vigentes hasta la noche.

Con la llegada del miércoles también ocurriría el fin de los días nublados, debido a que se anunció que, a partir del jueves, el cielo comenzaría a despejar. Por esto, habría una mayor presencia del sol a lo largo del día, pero persistiría la presencia de algunas nubes alrededor.

Cabe recordar que el último informe trimestral elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional indicó que habría una mejoría en el tiempo para el AMBA durante agosto, septiembre y octubre.

En este sentido, informaron que el nivel de lluvias será el esperado para la época del año, pero la anomalía se daría en cuestiones de temperatura. Pues se esperaría que se desarrollen jornadas con calores superiores a lo normal. Aunque remarcaron que la mayoría del tiempo los niveles de temperatura entrarían en lo que es considerado normal, según las mediciones realizadas en los últimos años.

