Intentó huir de un robo, tiró abajo un portón y el pitbull de su vecino ahuyentó a los motochorros

Un intento de robo a un motociclista en Mar del Plata fue impedido por la rápida reacción de un pitbull y su dueño, quienes lograron ahuyentar a los delincuentes armados (Video: 0223)

Un motociclista que huía de dos ladrones armados embistió el portón de una vivienda en el barrio San Jacinto, en Mar del Plata, durante la noche del miércoles y la reacción de un perro pitbull fue determinante para frustrar el asalto, ya que el animal salió junto a su dueño y logró ahuyentar a los motochorros.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los asaltantes intentaron robar la moto a un hombre, quien se arrojó contra el portón para escapar.

Pese a sus intentos, solo lograron llevarse la llave del vehículo.

Uno de los agresores permanecía a unos metros en la moto y el otro, armado, intentaba consumar el robo

Matías, el dueño del perro, describió que su mascota, llamado Acero y de tres años, suele alertar ante cualquier presencia extraña en la vereda. “En ese momento pegué el grito para que suelten al muchacho y el perro salió conmigo”, relató.

El vecino atribuyó el aumento de la inseguridad en la zona a la usurpación de lotes cercanos, lo que, según él, provocó una ola de robos, especialmente en viviendas en construcción, donde los delincuentes sustraen materiales.

Según informó el medio local 0223, el propietario del animal indicó que la víctima del intento de robo reside frente a su casa y que, tras el incidente, le comunicó su decisión de abandonar el barrio por temor a nuevos ataques.

“Hoy me dijo que se va del barrio por esto que pasó. Es profesor en la Facultad, llega siempre tarde y teme que lo hayan estado estudiando”, expresó el vecino.

No es la primera vez que un perro de esta raza logra evitar un robo. Hace unos meses, en la provincia de Córdoba, un pitbull atacó a un delincuente que intentaba robar en una casa. La víctima de la agresión fue un hombre de 30 años, quien tuvo que ser internado bajo observación en el hospital local.

El delincuente resultó herido por la mascota al irrumpir en una casa ubicada sobre la calle Mariano Moreno, en la localidad de Estancia Vieja, en la región de Punilla.

Según informaron fuentes policiales, el propietario del perro ratificó ante las autoridades que el sospechoso había ingresado en la propiedad sin autorización. En el momento que el animal se percató de su presencia, reaccionó y lo atacó.

Como producto de las mordidas, el hombre sufrió heridas graves en ambas piernas, en la parte baja de la espalda y en el rostro. Tras el ataque, lo trasladaron al Hospital Domingo Funes, que se encuentra en la localidad vecina de Santa María de Punilla.

Un perro pitbull mató a un nene de dos años

Pero no todas las noticias relacionadas con los pitbulls son positivas. En julio de este año, un niño de dos años fue atacado por perros pitbull y apareció sin vida con varias mordidas en el torso y la cabeza en la localidad Arturo Segui, a 30 kilómetros de la ciudad de La Plata.

El menor, identificado como Valentino, se encontraba bajo el cuidado de su abuela y dos hermanos cuando, durante un descuido, salió de la vivienda, acompañado por un perro rottweiler. En cuestión de minutos, notaron su ausencia y la búsqueda se extendió durante dos horas. Finalmente, su cuerpo fue hallado sin vida entre plantaciones de berenjenas, a 500 metros de la casa.

Los perros involucrados pertenecen a Paulina García Mansilla y Pedro Martínez, quienes declararon en el programa Cortá por Lozano (Telefe) que participaron en la búsqueda del niño y que, tras el hallazgo, revisaron a sus mascotas sin encontrar rastros de sangre en la boca ni en el cuerpo.

“A las 17:30 no estaba acá porque cierro a las 19, voy a comprar pizza para mis hijos, vuelvo y me llama mi amiga Rosa y me cuenta lo de Valentino. Salí rápido para ir a buscarlo”, relató Martínez.

El hombre explicó que deja a los perros sueltos para proteger sus invernáculos de otros animales y que los encierra después de las 19. Además, reconoció que el padre de los pitbulls había mostrado conductas violentas en el pasado, pero aseguró que los ejemplares implicados tienen dos años y nunca habían atacado a personas.