Sociedad

Becas Progresar 2025: hasta cuándo hay tiempo de anotarse y quiénes pueden inscribirse

La nueva convocatoria ofrece respaldo económico para jóvenes que quieren avanzar en sus estudios secundarios, terciarios, universitarios o de formación profesional en todo el país

Por Nicolás Sturtz

Guardar
El programa incluye apoyo económico
El programa incluye apoyo económico para estudios secundarios, terciarios, universitarios y formación profesional

El programa de Becas Progresar ya abrió su segunda convocatoria en Argentina, con la incorporación de instituciones privadas a la línea de educación obligatoria como una de las novedades más relevantes.

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Educación y la gestión de ANSES, habilitó la inscripción para jóvenes de 16 a 24 años que buscan finalizar sus estudios secundarios, terciarios, universitarios o capacitarse en oficios estratégicos. Este año, más de 726.000 estudiantes ya son beneficiarios, y se espera incrementar aún más el acceso a la educación y la formación profesional.

¿Qué son las Becas Progresar?

El programa Progresar consiste en un apoyo económico mensual destinado a jóvenes de todo el país para que puedan completar la secundaria, avanzar en carreras universitarias, terciarias o formarse en oficios con alta demanda laboral. Existen tres líneas principales:

  • Progresar Obligatorio: para quienes necesitan finalizar la escuela secundaria.
  • Progresar Superior: dirigida a estudios terciarios y universitarios.
  • Progresar Trabajo: orientada a capacitaciones en oficios.

Para 2025, se suma excepcionalmente la participación de establecimientos privados en la línea de educación obligatoria, siempre que ofrezcan títulos oficiales y servicios gratuitos o con aporte voluntario limitado.

Por primera vez, instituciones privadas
Por primera vez, instituciones privadas pueden participar en la línea de educación obligatoria si cumplen requisitos oficiales (UNCuyo)

Fechas de inscripción

Las fechas claves para postularse a las Becas Progresar 2025 son las siguientes:

  • Finalización de la Educación Obligatoria: del 4 de agosto al 1 de septiembre.
  • Educación Superior y Progresar Enfermería: del 18 de agosto al 5 de septiembre.

Estas fechas aplican para todas las provincias y pueden consultarse en la web oficial de ANSES y la Secretaría de Educación de la Nación.

Quiénes pueden inscribirse

El acceso a las Becas Progresar está disponible para:

  • Personas de 16 a 24 años cumplidos.
  • Estudiantes de secundaria, institutos terciarios, universidades nacionales y programas de formación laboral.
  • Argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país.
  • Aspirantes cuyo ingreso individual o familiar no supere tres veces el salario mínimo, vital y móvil.
  • Excepciones y ampliaciones:
    • Instituciones privadas de educación obligatoria pueden participar si poseen títulos oficiales y cumplen con las condiciones de gratuidad o arancel voluntario acotado.
    • Para la línea Progresar Trabajo, desde este año, se toman exclusivamente los ingresos personales y no del grupo familiar al momento de inscribirse.
    • Los titulares de pensión no contributiva por invalidez quedan exceptuados de ciertos requisitos socioeconómicos.
Los montos de las becas
Los montos de las becas varían entre $28.000 y $35.000 mensuales según la línea y el año de cursada (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo anotarse, paso a paso

Para postularte a las Becas Progresar 2025, seguí estos pasos:

  1. Acceder a la página web de Progresar
    1. Ingresar a la plataforma oficial del programa.
    2. Seleccionar la línea de beca correspondiente (Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería).
    3. Si el usuario ya está registrado, deberá ingresar con su nombre de usuario o CUIL y contraseña. Si es la primera vez, debe crear un nuevo usuario.
  2. Completar los datos personales
    1. En la sección “Datos personales”, cargar la información solicitada y hacer clic en “Actualizar datos”.
    2. En caso de ser una persona con discapacidad o refugiada mayor de 24 años, adjuntar la documentación respaldatoria, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o certificado de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).
  3. Responder la encuesta obligatoria
    1. Hacer clic en el botón “Encuesta” y completar la información solicitada.
    2. La encuesta es de carácter confidencial y no afecta la adjudicación de la beca.
  4. Cargar los datos académicos
    1. Ingresar la información sobre la institución educativa y la carrera o nivel de estudios.
    2. Aceptar los términos y condiciones del programa.
    3. Hacer clic en “Finalizar formulario”.
  5. Descargar el comprobante de inscripción
    1. Una vez finalizado el proceso, es recomendable descargar y guardar el comprobante de inscripción, que servirá como constancia del trámite realizado.
El proceso de inscripción se
El proceso de inscripción se realiza online a través de la web oficial de Progresar y ANSES

Los montos de las Becas Progresar 2025 y fechas de cobro

Los montos de las Becas Progresar 2025, actualizados a agosto de este año, son los siguientes:

  • Progresar Obligatorio: $28.000 mensuales.
  • Progresar Superior: $28.000 el primer año de cursada y $35.000 a a partir del segundo.
  • Progresar Enfermería: $35.000 mensuales.
  • Progresar Trabajo: $28.000 mensuales.

El pago se realiza todos los meses en la cuenta bancaria informada por el estudiante. Las fechas de cobro suelen estar comprendidas entre los primeros y segundos días hábiles de cada mes y pueden consultarse en la propia cuenta de mi ANSES.

Temas Relacionados

Becas ProgresarANSESNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Autorizaron las salidas laborales para uno de los imputados en la mega causa de estafas con planes sociales en Neuquén

La defensa oficial sostuvo que los ingresos del grupo familiar del imputado no alcanzarían para saciar las necesidades básicas, pero la Fiscalía pidió que la medida sea revisada

Autorizaron las salidas laborales para

Brutal ataque en Río Negro: lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y amenazó a su pareja

Una discusión en Viedma terminó con un hombre internado con lesiones graves en la cabeza. El agresor acababa de cumplir una pena en prisión

Brutal ataque en Río Negro:

Condenaron un ex fiscal de Bahía Blanca por favorecer a una banda narcocriminal

La Justicia determinó que Alejandro Cantaro actuó protegiendo y favoreciendo a la organización que integraba su sobrino y lo consideró “partícipe primario”

Condenaron un ex fiscal de

Cayó un nuevo sospechoso por el crimen de Julián Dobra en Río Negro

Para los investigadores, el nuevo detenido tiene vinculación con todos los demás imputados. Hoy realizarán la audiencia de formulación de cargos

Cayó un nuevo sospechoso por

Desbarataron una banda dedicada al narcomenudeo en Salta que estaría vinculada al robo de celulares a un equipo de fútbol

El operativo se realizó en tres barrios de la Capital. Investigan el vínculo de los celulares secuestrados, con un robo anterior

Desbarataron una banda dedicada al
ÚLTIMAS NOTICIAS
15 beneficios del orégano para

15 beneficios del orégano para la salud

Autorizaron las salidas laborales para uno de los imputados en la mega causa de estafas con planes sociales en Neuquén

Brutal ataque en Río Negro: lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y amenazó a su pareja

Condenaron un ex fiscal de Bahía Blanca por favorecer a una banda narcocriminal

Desbarataron una banda dedicada al narcomenudeo en Salta que estaría vinculada al robo de celulares a un equipo de fútbol

INFOBAE AMÉRICA
Shaquille O’Neal y su lección

Shaquille O’Neal y su lección sobre el acoso escolar: “Hay dos opciones, dejar que te definan o convertir esa experiencia en tu fortaleza”

De villano en Pasión de Gavilanes a repartidor: la nueva vida del actor de telenovelas Andrés Felipe Martínez

La explicación científica detrás del fenómeno de las piedras que se mueven solas en el Valle de la Muerte

María Corina Machado advirtió a altos funcionarios chavistas que tienen “poco tiempo” para decidir su futuro político

Starmer recibe a Zelensky en Londres para coordinar la presión sobre Rusia antes de la reunión Trump-Putin en Alaska

TELESHOW
Julieta Poggio: “Sigo siempre mi

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi intuición y creo mucho en las energías”

Quién es la mujer señalada como la tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

El divertido ida y vuelta de Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina: “Es un matrimonio”

El Turco Naim vive un nuevo romance a un año de su separación de Emilia Attias: quién es la mujer que lo conquistó

Mauro Icardi replicó junto a la China Suárez un antiguo paseo que hacía con Wanda Nara por Estambul