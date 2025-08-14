Becas Progresar 2025: hasta cuándo hay tiempo de anotarse y quiénes pueden inscribirse

El programa de Becas Progresar ya abrió su segunda convocatoria en Argentina, con la incorporación de instituciones privadas a la línea de educación obligatoria como una de las novedades más relevantes.
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Educación y la gestión de ANSES, habilitó la inscripción para jóvenes de 16 a 24 años que buscan finalizar sus estudios secundarios, terciarios, universitarios o capacitarse en oficios estratégicos. Este año, más de 726.000 estudiantes ya son beneficiarios, y se espera incrementar aún más el acceso a la educación y la formación profesional.
¿Qué son las Becas Progresar?
El programa Progresar consiste en un apoyo económico mensual destinado a jóvenes de todo el país para que puedan completar la secundaria, avanzar en carreras universitarias, terciarias o formarse en oficios con alta demanda laboral. Existen tres líneas principales:
- Progresar Obligatorio: para quienes necesitan finalizar la escuela secundaria.
- Progresar Superior: dirigida a estudios terciarios y universitarios.
- Progresar Trabajo: orientada a capacitaciones en oficios.
Para 2025, se suma excepcionalmente la participación de establecimientos privados en la línea de educación obligatoria, siempre que ofrezcan títulos oficiales y servicios gratuitos o con aporte voluntario limitado.
Fechas de inscripción
Las fechas claves para postularse a las Becas Progresar 2025 son las siguientes:
- Finalización de la Educación Obligatoria: del 4 de agosto al 1 de septiembre.
- Educación Superior y Progresar Enfermería: del 18 de agosto al 5 de septiembre.
Estas fechas aplican para todas las provincias y pueden consultarse en la web oficial de ANSES y la Secretaría de Educación de la Nación.
Quiénes pueden inscribirse
El acceso a las Becas Progresar está disponible para:
- Personas de 16 a 24 años cumplidos.
- Estudiantes de secundaria, institutos terciarios, universidades nacionales y programas de formación laboral.
- Argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país.
- Aspirantes cuyo ingreso individual o familiar no supere tres veces el salario mínimo, vital y móvil.
- Excepciones y ampliaciones:
- Instituciones privadas de educación obligatoria pueden participar si poseen títulos oficiales y cumplen con las condiciones de gratuidad o arancel voluntario acotado.
- Para la línea Progresar Trabajo, desde este año, se toman exclusivamente los ingresos personales y no del grupo familiar al momento de inscribirse.
- Los titulares de pensión no contributiva por invalidez quedan exceptuados de ciertos requisitos socioeconómicos.
Cómo anotarse, paso a paso
Para postularte a las Becas Progresar 2025, seguí estos pasos:
- Acceder a la página web de Progresar
- Ingresar a la plataforma oficial del programa.
- Seleccionar la línea de beca correspondiente (Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería).
- Si el usuario ya está registrado, deberá ingresar con su nombre de usuario o CUIL y contraseña. Si es la primera vez, debe crear un nuevo usuario.
- Completar los datos personales
- En la sección “Datos personales”, cargar la información solicitada y hacer clic en “Actualizar datos”.
- En caso de ser una persona con discapacidad o refugiada mayor de 24 años, adjuntar la documentación respaldatoria, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o certificado de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).
- Responder la encuesta obligatoria
- Hacer clic en el botón “Encuesta” y completar la información solicitada.
- La encuesta es de carácter confidencial y no afecta la adjudicación de la beca.
- Cargar los datos académicos
- Ingresar la información sobre la institución educativa y la carrera o nivel de estudios.
- Aceptar los términos y condiciones del programa.
- Hacer clic en “Finalizar formulario”.
- Descargar el comprobante de inscripción
- Una vez finalizado el proceso, es recomendable descargar y guardar el comprobante de inscripción, que servirá como constancia del trámite realizado.
Los montos de las Becas Progresar 2025 y fechas de cobro
Los montos de las Becas Progresar 2025, actualizados a agosto de este año, son los siguientes:
- Progresar Obligatorio: $28.000 mensuales.
- Progresar Superior: $28.000 el primer año de cursada y $35.000 a a partir del segundo.
- Progresar Enfermería: $35.000 mensuales.
- Progresar Trabajo: $28.000 mensuales.
El pago se realiza todos los meses en la cuenta bancaria informada por el estudiante. Las fechas de cobro suelen estar comprendidas entre los primeros y segundos días hábiles de cada mes y pueden consultarse en la propia cuenta de mi ANSES.