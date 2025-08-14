Becas Progresar 2025: hasta cuándo hay tiempo de anotarse y quiénes pueden inscribirse

El programa incluye apoyo económico para estudios secundarios, terciarios, universitarios y formación profesional

El programa de Becas Progresar ya abrió su segunda convocatoria en Argentina, con la incorporación de instituciones privadas a la línea de educación obligatoria como una de las novedades más relevantes.

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Educación y la gestión de ANSES, habilitó la inscripción para jóvenes de 16 a 24 años que buscan finalizar sus estudios secundarios, terciarios, universitarios o capacitarse en oficios estratégicos. Este año, más de 726.000 estudiantes ya son beneficiarios, y se espera incrementar aún más el acceso a la educación y la formación profesional.

¿Qué son las Becas Progresar?

El programa Progresar consiste en un apoyo económico mensual destinado a jóvenes de todo el país para que puedan completar la secundaria, avanzar en carreras universitarias, terciarias o formarse en oficios con alta demanda laboral. Existen tres líneas principales:

Progresar Obligatorio: para quienes necesitan finalizar la escuela secundaria.

Progresar Superior: dirigida a estudios terciarios y universitarios.

Progresar Trabajo: orientada a capacitaciones en oficios.

Para 2025, se suma excepcionalmente la participación de establecimientos privados en la línea de educación obligatoria, siempre que ofrezcan títulos oficiales y servicios gratuitos o con aporte voluntario limitado.

Por primera vez, instituciones privadas pueden participar en la línea de educación obligatoria si cumplen requisitos oficiales (UNCuyo)

Fechas de inscripción

Las fechas claves para postularse a las Becas Progresar 2025 son las siguientes:

Finalización de la Educación Obligatoria : del 4 de agosto al 1 de septiembre.

Educación Superior y Progresar Enfermería: del 18 de agosto al 5 de septiembre.

Estas fechas aplican para todas las provincias y pueden consultarse en la web oficial de ANSES y la Secretaría de Educación de la Nación.

Quiénes pueden inscribirse

El acceso a las Becas Progresar está disponible para:

Personas de 16 a 24 años cumplidos.

Estudiantes de secundaria, institutos terciarios, universidades nacionales y programas de formación laboral.

Argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país.

Aspirantes cuyo ingreso individual o familiar no supere tres veces el salario mínimo, vital y móvil .

Excepciones y ampliaciones: Instituciones privadas de educación obligatoria pueden participar si poseen títulos oficiales y cumplen con las condiciones de gratuidad o arancel voluntario acotado. Para la línea Progresar Trabajo, desde este año, se toman exclusivamente los ingresos personales y no del grupo familiar al momento de inscribirse. Los titulares de pensión no contributiva por invalidez quedan exceptuados de ciertos requisitos socioeconómicos.



Los montos de las becas varían entre $28.000 y $35.000 mensuales según la línea y el año de cursada (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo anotarse, paso a paso

Para postularte a las Becas Progresar 2025, seguí estos pasos:

Acceder a la página web de Progresar Ingresar a la plataforma oficial del programa. Seleccionar la línea de beca correspondiente (Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería). Si el usuario ya está registrado, deberá ingresar con su nombre de usuario o CUIL y contraseña. Si es la primera vez, debe crear un nuevo usuario. Completar los datos personales En la sección “Datos personales”, cargar la información solicitada y hacer clic en “Actualizar datos”. En caso de ser una persona con discapacidad o refugiada mayor de 24 años, adjuntar la documentación respaldatoria, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o certificado de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). Responder la encuesta obligatoria Hacer clic en el botón “Encuesta” y completar la información solicitada. La encuesta es de carácter confidencial y no afecta la adjudicación de la beca. Cargar los datos académicos Ingresar la información sobre la institución educativa y la carrera o nivel de estudios. Aceptar los términos y condiciones del programa. Hacer clic en “Finalizar formulario”. Descargar el comprobante de inscripción Una vez finalizado el proceso, es recomendable descargar y guardar el comprobante de inscripción, que servirá como constancia del trámite realizado.

El proceso de inscripción se realiza online a través de la web oficial de Progresar y ANSES

Los montos de las Becas Progresar 2025 y fechas de cobro

Los montos de las Becas Progresar 2025, actualizados a agosto de este año, son los siguientes:

Progresar Obligatorio: $28.000 mensuales.

Progresar Superior: $28.000 el primer año de cursada y $35.000 a a partir del segundo.

Progresar Enfermería: $35.000 mensuales.

Progresar Trabajo: $28.000 mensuales.

El pago se realiza todos los meses en la cuenta bancaria informada por el estudiante. Las fechas de cobro suelen estar comprendidas entre los primeros y segundos días hábiles de cada mes y pueden consultarse en la propia cuenta de mi ANSES.