La historia de los Catorce Santos Auxiliares y cuáles tienen más influencia entre los católicos de Argentina

Los Catorce Santos Auxiliares son venerados desde la Edad Media

La devoción a los santos en el cristianismo surge en los primeros siglos, tras el martirio de los primeros fieles durante el Imperio Romano. Hacia el siglo II, se veneraba a los mártires en sus tumbas, celebrando la Eucaristía en su memoria, como relata Acta Sanctorum. Este culto, llamado “dulia” (veneración, distinta de la latría reservada a Dios), reconoce a los santos como intercesores que, por su vida virtuosa, están en comunión con Cristo, pero no hacen milagros, los milagros los realiza Dios, y solo Dios.

Los santos solo interceden ante el trono del Señor, tal como escribe Robert Ellsberg en All Saints (1997): “Los santos son espejos de Cristo, reflejos de su santidad que guían a los fieles hacia Dios”. Su función es interceder, inspirar y servir de modelo, siempre apuntando a Cristo como centro de la fe.

La Iglesia Católica no publica un número exacto de santos canonizados, pero se estima que son más de 10.000, según el Martirologio Romano, que incluye a mártires, confesores y vírgenes canonizados formalmente desde el siglo IV. El proceso moderno, establecido en el siglo XVII, requiere milagros y virtudes heroicas.

La devoción a los santos también está presente en las Iglesias ortodoxas, que los veneran con iconos y liturgia, enfatizando su rol como intercesores, como explica Vladimir Lossky en The Mystical Theology of the Eastern Church, de 1957. Algunas iglesias de la Reforma, como los anglicanos y luteranos, mantienen una veneración limitada, honrando a santos bíblicos o reformadores, aunque rechazan la intercesión.

En Argentina, San Roque y San Blas son de los más conocidos

Por ejemplo, la Iglesia Anglicana celebra figuras como San Agustín en su calendario litúrgico. Los católicos, ortodoxos y algunas iglesias reformadas, no “adoran” ni a los santos ni a sus esculturas. Son meros recordatorios. Es como cuando vemos la foto de un familiar fallecido, la besamos, es obvio que el beso va la memoria de nuestro familiar, no al papel.

En el corazón de la tradición católica están los Catorce Santos Auxiliadores emergen como un grupo de intercesores venerados desde la Edad Media, invocados por los fieles para enfrentar enfermedades, peligros y calamidades. Surgida en el siglo XIV en la región del Rin, Alemania, durante la devastadora Peste Negra, esta devoción se extendió por Europa y llegó a América Latina, dejando una huella profunda en Argentina.

Cada santo, con su historia y patronazgo específico, ofrece un refugio espiritual frente a los temores humanos. Pero, ¿quiénes son estos santos? ¿Quién los eligió como un grupo? ¿Por qué algunos, como San Roque y San Blas, resuenan más en Argentina?

El culto a los Catorce Santos Auxiliadores nació en el siglo XIV en el sur de Alemania, en un contexto de crisis marcado por la Peste Negra (1347-1351), que diezmó a un tercio de la población europea. En la región del Rin, particularmente en Ratisbona y el monasterio de Langheim, los fieles comenzaron a invocar a un grupo de santos cuyas vidas y milagros los hacían idóneos para interceder contra males específicos. Esta devoción, formalizada en el siglo XV, respondía a una necesidad espiritual: encontrar protectores celestiales en un mundo asediado por enfermedades, guerras y desastres naturales.

San ROque fue salvado por un perro

No existe un documento oficial que defina quién seleccionó a estos 14 santos, pero la tradición señala que su agrupación fue un fenómeno de devoción popular, consolidado por la Iglesia local en Baviera. El teólogo alemán Johann Eck, en su tratado De Sanctis (1530), escribe: “Los Catorce Santos Auxiliadores no fueron impuestos por decreto, sino elegidos por la fe del pueblo, que vio en sus vidas un reflejo de la caridad de Cristo”.

La lista, aunque variable en sus inicios, se estabilizó en el siglo XV, y su culto se extendió por Europa, especialmente en Alemania, Austria, Francia y España, llegando a América con los colonizadores. Como explica Robert Ellsberg en All Saints (1997): “Los santos auxiliadores surgieron como una respuesta colectiva a la fragilidad humana, ofreciendo esperanza en un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina”.

Su devoción se reforzó con la construcción de iglesias, como la Basílica de los Catorce Santos en Bad Staffelstein, diseñada por Balthasar Neumann en el siglo XVIII, un monumento que aún atrae peregrinos.

A continuación, presentamos a los Catorce Santos Auxiliadores, sus historias y las causas por las que son invocados, según la tradición católica:

San Acacio (siglo III): soldado romano martirizado bajo Diocleciano. Invocado contra los dolores de cabeza, su fortaleza en el martirio lo asoció al alivio del sufrimiento físico. Acta Sanctorum relata su resistencia ante las torturas, un modelo de paciencia.

Santa Bárbara (siglo III): virgen mártir, ejecutada por su padre pagano por su fe. Patrona contra rayos, tormentas y muerte súbita. Ricardo Fernández Gracia (Patrimonio y Arte Navarro, 2010) escribe: “Bárbara es un escudo contra lo imprevisto, una protectora para quienes temen morir sin sacramentos”.

San Blas (siglo IV): obispo de Sebaste, martirizado bajo Licinio. Salvó a un niño de asfixiarse, lo que lo convirtió en patrono contra enfermedades de la garganta.

San Blas es el patrono de las enfermedades de la garganta

Santa Catalina de Alejandría (siglo IV): virgen mártir, conocida por su sabiduría. Patrona de estudiantes, filósofos y contra accidentes.

San Cristóbal (siglo III): gigante convertido, célebre por llevar al Niño Jesús. Patrono de viajeros y conductores.

San Ciriaco (siglo IV): diácono romano martirizado. Invocado contra tentaciones y posesión demoníaca

San Dionisio (siglo III): obispo de París, decapitado en Montmartre. Patrono contra dolores de cabeza y enfermedades mentales.

San Erasmo (siglo IV): o bispo de Formia, martirizado. Patrono de marineros y contra dolores abdominales.

San Eustaquio (siglo II) : general romano convertido tras ver una cruz en un ciervo. Patrono de cazadores y contra incendios.

San Jorge (siglo III): soldado mártir, famoso por la leyenda del dragón. Patrono de soldados y contra enfermedades de la piel.

Santa Margarita de Antioquía (siglo IV): virgen mártir, rechazada por un prefecto pagano. Patrona de parturientas y contra peligros del parto.

San Pantaleón (siglo IV): médico martirizado por curar en nombre de Cristo. Patrono de médicos y contra enfermedades incurables.

San Roque (siglo XIV): peregrino que curó a enfermos de peste, salvado por un perro con pan. Patrono contra epidemias y de perros. Francesco Diedo (Vita Sancti Rochi, 1478) relata: “ Roque es un testimonio de la providencia divina en tiempos de plaga ”.

San Vito (siglo IV): Joven mártir siciliano. Patrono contra epilepsia y el baile de San Vito.

El teólogo Yves Congar (De Sanctis, 1960) explica: “Los Catorce Santos no fueron impuestos por la jerarquía eclesiástica, sino que emergieron de la fe del pueblo, que los vio como compañeros en el sufrimiento”.

La tradición hagiográfica, como los Acta Sanctorum y relatos medievales, consolidaron sus historias, aunque algunas, como las de Catalina o Margarita, tienen elementos legendarios. La Iglesia, sin definirlos dogmáticamente, aprobó su culto, que se extendió gracias a la predicación y el arte sacro.

En Argentina, la devoción a los Catorce Santos Auxiliadores llegó con los inmigrantes europeos, especialmente italianos, españoles y alemanes, en los siglos XIX y XX. Entre ellos, San Roque, San Blas y Santa Bárbara son los más venerados, debido a su conexión con necesidades históricas y culturales del país.

San Roque, por ejemplo, su devoción es especialmente fuerte por su patronazgo contra las epidemias, un eco de las fiebres amarilla y cólera que azotaron Argentina en el siglo XIX. En Buenos Aires, la parroquia de San Roque es un centro de devoción, donde el 16 de agosto se bendicen perros en honor al milagro del pan.

San Blas, el patrono de las enfermedades de la garganta, es venerado en comunidades rurales y urbanas. La bendición de gargantas el 3 de febrero, con velas cruzadas, es una tradición arraigada en todas las parroquias de la Argentina. San Blas es querido en Argentina porque su milagro toca una necesidad universal: la salud para hablar y rezar.

Santa Bárbara como protectora contra tormentas y muerte súbita, su culto es fuerte en zonas rurales propensas a tormentas, como la Pampa y el Litoral. En Mendoza, su imagen preside capillas donde los agricultores piden protección. Su devoción también está ligada a la inmigración española, particularmente andaluza. También es muy venerada por la Iglesia Maronita.

Otros santos, como San Cristóbal (por los viajeros) y San Pantaleón (por los médicos), tienen presencia en Argentina, pero su culto es menos extendido, limitado a comunidades específicas o profesionales. Casi nula relevancia posee santos como San Acacio o San Ciriaco, se debe a que sus patronazgos (dolores de cabeza, posesión demoníaca) son menos comunes en la devoción popular moderna, en Argentina.

Como vimos, la devoción a algunos de los Catorce Santos Auxiliadores en Argentina se expresa en parroquias, procesiones y tradiciones populares. En Buenos Aires, Rosario y Mendoza, iglesias como la de San Roque o la de Santa Bárbara. Durante la pandemia de COVID-19, la figura de San Roque resurgió, con fieles rezando por su intercesión contra el virus. En comunidades rurales, Santa Bárbara es invocada durante tormentas, mientras que San Blas es un pilar en hospitales y escuelas.