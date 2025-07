Cuándo es el próximo feriado tras el 9 de Julio

El viernes 15 de agosto de 2025 será día no laborable con fines turísticos, permitiendo un fin de semana largo de cuatro días (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de un calendario colmado de obligaciones laborales y escolares, la llegada de los feriados nacionales representa una pausa esperada en la rutina cotidiana. Tras conmemorarse el Día de la Independencia el 9 de julio, muchas personas dirigen su atención hacia la próxima jornada festiva. Estas fechas no solo evocan la memoria histórica y la identidad colectiva, sino que también ofrecen oportunidades para escapadas, actividades culturales o momentos de descanso. En este contexto, surge una pregunta habitual: ¿cuál es el próximo feriado y qué relevancia tiene para la sociedad argentina?

Qué se celebra el 17 de agosto

El próximo hito en el calendario argentino tras el 9 de julio es el domingo 17 de agosto, día en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. Este día rinde homenaje a una de las figuras más influyentes del proceso de independencia sudamericano, José de San Martín que falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, a los 72 años. Su muerte fue lamentada en diversas regiones de América Latina, donde se lo reconoce como uno de los principales libertadores frente al dominio de la Corona española.

La vida del prócer abarca un extenso recorrido. Nació en 1778 en Yapeyú, Corrientes, cuando el territorio aún formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. De niño se trasladó a España, donde inició su carrera militar y alcanzó el rango de teniente coronel. Posteriormente, regresó a su tierra natal para integrarse al movimiento independentista de las Provincias Unidas del Río de la Plata, fundando el Regimiento de Granaderos a Caballo.

El 17 de agosto es un feriado inamovible que rinde homenaje al Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

Durante su liderazgo militar, promovió la emancipación mediante acciones estratégicas como la creación del Ejército de los Andes y el Cruce de los Andes en 1817. Condujo la independencia de Chile en las batallas de Chacabuco y Maipú, y lideró la campaña que permitió declarar a Perú como república libre en 1821. Además, su figura está asociada al emblemático encuentro con Simón Bolívar en 1822, clave para el futuro de América del Sur.

La efeméride del 17 de agosto representa un tributo a su legado militar, humano y ético. Sus restos fueron repatriados en 1880 y hoy descansan en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, custodiados simbólicamente por los granaderos que él mismo fundó.

Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable

El calendario oficial argentino distingue entre feriados nacionales y días no laborables, categorías que impactan de manera diferente en la organización del trabajo, la educación y la vida diaria. De acuerdo con la normativa vigente, los feriados nacionales son de cumplimiento obligatorio en todo el país. Implican la suspensión general de actividades laborales y educativas, y garantizan la percepción del salario correspondiente.

Los días no laborables tienen cumplimiento opcional y buscan fomentar el turismo o conmemorar fechas de menor alcance (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, los días no laborables se disponen con fines diversos, como fomentar el turismo interno o conmemorar fechas de alcance menor. La característica principal es que su cumplimiento depende de cada jurisdicción o sector. Por ejemplo, el viernes 15 de agosto ha sido declarado no laborable con fines turísticos, lo que permite que cada ámbito —público o privado— decida si se adhiere o no. En la administración pública, esta definición corresponde al gobierno de turno; en el sector privado, queda a criterio del empleador.

Por su parte, los días no laborables permiten una aplicación flexible según las necesidades institucionales o locales.

La distribución de feriados y días no laborables impulsa el turismo interno y beneficia a sectores como hotelería y gastronomía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo será el próximo fin de semana largo

Según los últimos datos oficiales, el próximo fin de semana largo será en noviembre ya que el 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional y se traslada al lunes 24. Por su parte, el viernes 21 de noviembre será día no laborable con fines turísticos.

La distribución de feriados y días no laborables en Argentina responde a objetivos económicos y sociales, como la promoción del turismo interno y el fortalecimiento de las economías regionales.