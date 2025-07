Qué se sabe del incendio que destruyó la casa del ex gobernador de Neuquén Jorge Sobisch

Las causas del incendio todavía no fueron determinadas y personal especializado realiza peritajes en el lugar

La madrugada del martes comenzó con un llamado urgente al cuartel de bomberos de la Policía de Neuquén. A las 3:55, según informó José Rivas, jefe del cuerpo, se notificó un incendio en una vivienda del barrio cerrado Club de Campo, en las afueras de la capital provincial. El domicilio en cuestión pertenecía al ex gobernador de la provincia, Jorge Sobisch, quien en ese momento se encontraba durmiendo. Pese a la magnitud del fuego, logró salir por sus propios medios y resultó ileso.

Todo indica que el fuego se originó en el garaje, donde había dos vehículos estacionados. El incendio se expandió rápidamente y alcanzó el dormitorio principal, así como un cuarto ubicado en la planta alta, que utilizaban habitualmente los nietos de Sobisch. “El dormitorio desapareció”, afirmó su hijo, Gastón Sobisch, en declaraciones a RÍO NEGRO RADIO.

Minutos antes de que las llamas tomaran el techo, el ex mandatario neuquino había percibido algo inusual. “A las 3:30 sintió olor a goma quemada”, explicó Gastón en una entrevista con Radio 7. Poco después, se escuchó un estruendo que habría sido el punto de partida del fuego. Desde ese momento, todo ocurrió con rapidez.

Jorge Sobisch alcanzó a salir de la casa con lo puesto. En el exterior, soportando una temperatura de -7°C, fue asistido por vecinos que le acercaron abrigo. Luego caminó hasta la garita de seguridad del barrio para dar aviso a la Policía.

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que las llamas habían tomado gran parte del garaje y parte del techo. Ante la situación, debieron solicitar una segunda dotación. Rivas detalló que “el fuego en primera instancia se representaba sobre dos vehículos que se encontraban en un garaje lindante a la vivienda”. Uno de esos autos era la camioneta de la imprenta familiar; el otro, el vehículo personal de Jorge Sobisch. Ambos quedaron completamente calcinados. “Solo quedaron las chapas”, aseguró Gastón.

Además del sector del garaje, la destrucción alcanzó la habitación principal y un dormitorio superior. El resto de la vivienda sufrió daños menores, aunque aproximadamente un 30% quedó afectado por el fuego y el agua utilizada en las tareas de extinción. “Es una casa vieja que tenía mucha madera en su infraestructura”, explicó Gastón, al referirse a la facilidad con que el fuego avanzó por el techo de dos aguas, de madera y chapa.

Respecto al origen del siniestro, todavía no hay una versión definitiva. La principal hipótesis apunta a un desperfecto en uno de los vehículos. Así lo indicó el jefe de bomberos, quien advirtió que si bien la batería de un auto puede generar una chispa, no es habitual que se desencadene un incendio de esta magnitud. “Habría que ver y analizar el vehículo. Esto puede suceder si lo llevaron recientemente al taller y fue manipulada la parte eléctrica o ya viene con un daño importante”, dijo Rivas en diálogo con AM Cumbre.

Otras teorías apuntan a la posibilidad de que el fuego se haya generado por el estallido de una bomba de agua o incluso por un corto circuito provocado por algún animal. Desde las 8:30 del martes, personal de la Policía inició los trabajos técnicos para determinar las causas del hecho.

Vecinos registraron el incendio en videos que circularon rápidamente por redes sociales. En las imágenes se observa una columna de fuego intensa que alcanzó el techo de la vivienda. A las 4:15, Gastón llegó a la casa de su padre. “Las llamas tenían un tamaño bastante importante arriba del techo”, dijo.

El operativo de los bomberos y la Policía se extendió durante más de dos horas. Según confirmó Gastón, para las 6:30 el fuego ya había sido extinguido. Ninguna de las viviendas linderas resultó afectada, gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia. La casa más próxima, ubicada a unos seis metros, no sufrió daños. “Diría que la mitad de la casa de papá tampoco sufrió ningún daño más allá del propio movimiento de agua del trabajo de los bomberos”, afirmó Gastón.

El incendio dejó como saldo pérdidas materiales significativas. Se quemaron pertenencias personales, colchones, ropa, equipos de aire acondicionado y mobiliario. Las pericias en curso intentarán establecer con precisión cómo se originó el fuego y si hubo algún factor externo que lo desencadenara.

Por ahora, la única certeza es que el incendio comenzó en el garaje y avanzó con rapidez. A pesar del daño, el exgobernador Jorge Sobisch no sufrió heridas. Su hijo lo expresó con resignación: “Se va a tener que ir a comprar ropa”.