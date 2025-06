“All you need is love”, el himno beatle que nació de apuro: 90 llamadas telefónicas y “el mundo entero” poniendo nervioso a Lennon

El autor de “Imagine” compuso la canción para cumplir con una participación de la banda en una transmisión televisiva que vieron al menos 400 millones de personas

John Lennon estaba nervioso. Muy nervioso. Geoff Emerick, el ingeniero de grabación de The Beatles, nunca lo había visto así. Era el integrante más extrovertido de la banda más famosa del mundo. Y eso ya le había permitido asegurar que esa banda era, a esa altura de los años sesenta, “más popular que Jesús”. Y sin embargo, la inminencia de que estuvieran a punto de escucharlo por lo menos 400 millones de personas lo puso tan nervioso que ni sus compañeros de siempre lo reconocían en ese estado.

Fue el 25 de junio de 1967, hace exactamente 58 años. Aubrey Singer, un productor de la BBC, llevaba dos años construyendo lo que primero había sido un sueño y ese día se convertiría en realidad: una transmisión televisiva vía satélite que alcanzaría las pantallas de 24 países.

Nunca antes tanta gente junta había visto lo mismo desde cada una de sus casas. Y aunque la globalización de las comunicaciones creció exponencialmente desde aquella época, esa transmisión equivalía a llegar “a todo el mundo”.

La transmisión se llamó “Our World” y Singer la había imaginado desde un comienzo como una transmisión vía satélite que les permitiera a los catorce países participantes mostrar algo de sí mismos. Algo que los representara, que en no más de tres minutos resumiera un poco de su esencia. Singer, histórico integrante del plantel de la BBC, supo desde el minuto cero cuál quería que fuera la carta de presentación del Reino Unido: The Beatles. Es más, The Beatles estrenando una canción inédita ante cientos de millones de televidentes.

La transmisión "Our World" fue impulsada por un productor de la BBC. Alcanzó a entre 400 y 700 millones de televidentes

A medida que crecía la producción del evento, que sería transmitido no sólo en los catorce países emisores de contenido sino también en al menos diez más que se sumaban como audiencia, se establecieron algunas reglas inamovibles: no participarían referentes políticos ni jefes de Estado; todas las “delegaciones” estarían al tanto de qué presentarían los demás países; las presentaciones no se centrarían en preocupaciones geopolíticas; todo sería en vivo, sin material previamente grabado.

El miedo de Lennon

Singer tenía las expectativas bien altas. Sabía que tener a Los Beatles como representantes del Reino Unido era un verdadero póker de ases. Pero no le resultó fácil conseguir a la banda de Liverpool. “Tuve que llamarlos por lo menos noventa veces”, contó el productor años después. Y dijo porqué hizo falta insistir tanto: “Parecía que no les importaba participar en la enorme transmisión global”.

Era cierto: fue Brian Epstein, el histórico manager de la banda, el que les hizo entender que se trataba de una propuesta que valía la pena, y que serían, por lejos, el plato fuerte de una jornada histórica. Epstein, una de las claves para que los cuatro integrantes de la banda mantuvieran cierta estabilidad a pesar de los choques de personalidades que los atravesaban cada vez más seguido, murió de sobredosis apenas unos meses después de que se transmitiera “Our World”.

George Martin, el productor musical de EMI que vio en Los Beatles lo que otros sellos no habían visto y que, a través de arreglos y orquestaciones mejoró aún más el sonido de la banda más importante de la historia de la música popular, también fue clave para lo que prepararían para la emisión.

Los Fab Four editaron el single tras la transmisión televisiva. En la foto, Ringo y John lucen el logo de "Our World" en la solapa

El 25 de junio de 1967, el día en que entre 400 y 700 millones de personas vieron lo mismo en las pantallas de sus televisores gracias al trabajo de tres satélites, John Lennon estaba muy nervioso. Tenía miedo de no acordarse bien de la letra que había compuesto de apuro para cumplir con el pedido que Singer les había hecho: una canción inédita que escucharía “todo el mundo”.

Paul McCartney estaba abocado a trabajar en varias de las canciones que serían parte de Magical Mystery Tour. El disco Sgt. Pepper’s Lonely Heart’s Club Band, obra maestra dentro de la discografía beatle, acababa de salir a la calle, así que la banda también estaba atravesada por las repercusiones de ese lanzamiento.

De acuerdo a cómo se habían repartido las tareas en ese junio de hace casi sesenta años, Lennon había quedado a cargo de trabajar en letra y música de la canción que presentarían por televisión. Pero tuvieron que recordárselo: cuando quedaban pocos días para la emisión, no tenía nada compuesto. Apenas una idea: la de un estribillo que repitiera lo de “all you need is love” y lo diera vuelta en el verso final, “love is all you need”.

Años de amor y guerra

La ocasión era perfecta: los sesenta eran la década del estallido hippie. Y decir “todo lo que necesitás es amor” era un mensaje que Los Beatles querían dar en medio de ese florecimiento pero también en medio de la Guerra de Vietnam y de la Guerra de los Seis Días, que se había producido apenas un tiempo antes de que “Our World” saliera al aire. Llevar un mensaje que ponderara el amor por sobre todas las cosas era un estribillo pegadizo y era también un posicionamiento ante el mundo.

Brian Epstein, histórico manager de la banda, los impulsó a participar de la emisión televisiva y acompañó a Lennon en el proceso compositivo

Los Beatles incumplieron una de las reglas inamovibles de la histórica transmisión. No interpretaron todo en vivo, sino que grabaron previamente algunas pistas que no serían tan fáciles de ejecutar en directo: a esa altura de su trayectoria, las canciones de la banda se habían complejizado tanto que ya no se presentaban en vivo como en sus primeros años.

Además, y a pesar de que la premisa era que cada país usara los tres minutos para representarse a sí mismo, la banda incluyó en su canción algunos elementos que trascendían al Reino Unido.

Para empezar, “All you need is love” empieza con algunas notas de La Marsellesa, el himno francés. Además, incluye fragmentos de alguna pieza de Johann Sebastian Bach y una melodía de Glenn Miller, un referente histórico del swing estadounidense.

La idea fue de George Martin: eran formas de que al público de otros países “les sonara” aunque sea alguna parte de esa canción nueva, a la que también le “colaron” algún verso de “She loves you”, uno de sus primeros éxitos. Martin además fue el que compuso los arreglos orquestales de la canción, que se interpretaron en vivo durante la transmisión que se hizo desde el Estudio Uno de Abbey Road para el mundo.

Aunque nadie conocía la canción, Lennon había logrado un estribillo pegadizo, repetitivo, potente y que, en pocas palabras, lograba transmitir un mensaje que no requería de grandes conocimientos del idioma inglés como para entender de qué se trataba.

George Martin, el productor de la banda, impulsó la inclusión de guiños a otros países, incluida La Marsellesa

Lo que le preocupaba a Lennon era olvidarse de alguna de las estrofas, de alguno de los versos que rodeaban a ese estribillo que se convertiría casi inmediatamente en un himno y que, según diría después George Harrison, fue “la canción perfecta” de Los Beatles.

Pero nada de eso pasó. En la emisión global, España eligió mostrar a Pablo Picasso y su obra artística, Japón mostró cómo se construía el deslumbrante subterráneo de Tokio, y el Reino Unido puso al aire a los Fab Four cuando le llegó su turno. Lennon estaba nervioso pero también estaba concentrado.

El Estudio Uno estaba repleto de flores y colores, algo que se apreció aún más en 1995, cuando el video se pudo ver por primera vez a color. Lennon no se equivocó en la letra y lo acompañaron en los coros no sólo sus tres compañeros de banda, sino también artistas como Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Marianne Faithful y Keith Moon. Por si al póker de ases le hiciera falta refuerzos, otras grandes estrellas de la música británica se hicieron escuchar en esos tres minutos.

La transmisión fue un éxito de audiencia y también en cuanto a lo técnico. Trabajaron más de 10.000 personas en los 24 países que vieron “Our World” para que se lograra el objetivo que un productor de la BBC había empezado a pergeñar dos años antes. La transmisión vía satélite logró lo que nunca había logrado antes, y se sentaron las bases para otra televisación histórica que llegaría apenas dos años después: la de la llegada del hombre a la Luna, el 20 de julio de 1969.

Hubo británicos a los que no les gustó demasiado la canción de Los Beatles. No por su mensaje, sino por el guiño a otros países. Especialmente a Francia con la inclusión de su himno. Pero el descontento no duró demasiado y, sobre todo, se contrapuso a la reacción global: la canción de la banda empezó a repetirse en radios de todo el mundo. Es que decía algo conmovedor, fácil de entender, y probablemente muy necesario para el momento que atravesaba el mundo. Algo que, además de todo eso y casi sesenta años después, todavía nadie dijo mejor.