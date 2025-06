Incendio en la pañalera: la Justicia investiga el origen del fuego y el Gobierno busca saber si fue un sabotaje por una licitación

Más de 60 bomberos trabajaron para aplacar las llamas de la fábrica de pañales Liberty en La Matanza (Jaime Olivos)

Todavía humea la fábrica de pañales Liberty. Las elucubraciones sobre el origen del incendio se profundizaron en las últimas horas y, tal vez, el humo empiece a despejarse esta semana cuando tanto la Justicia como el Gobierno activen las investigaciones para saber cómo ocurrió, en qué lugar y, lo que más intriga en Casa Rosada, por qué pasó lo que pasó en ese galpón de Lomas del Mirador justo después de una licitación para proveer al PAMI.

La Fiscalía 12 de La Matanza, a cargo de la causa penal derivada del siniestro, ordenó cercar la escena y comenzar con las pericias para determinar en qué punto exacto se iniciaron las llamas, que consumieron prácticamente todo el depósito -de 20.000 metros cuadrados-, lo que provocó que más de 150 trabajadores debieran ser evacuados.

Fuentes cercana al fiscal Carlos Arribas, responsable de la investigación, negaron una versión inicial que indicaba que el fuego comenzó como consecuencia de un cortocircuito en una de las máquinas encoladoras mientras trabajaban unas 10 personas. “Eso todavía no se puede saber, se conoce después del trabajo de los peritos”, aclararon fuentes judiciales.

La polémica en torno al caso la agregó el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en su cuenta de la red social X: “El lunes esa empresa empezaba a proveerle al PAMI. Hoy está en los medios porque su empresa fue devorada por un incendio. ¿Casualidad o causalidad?”.

Se refería a una licitación mediante la que el PAMI adjudicó el servicio de entrega de pañales a domicilio a la empresa Urbano Express, en una licitación relámpago que reconfigura uno de los contratos más importantes de ese organismo.

El incendio afectó las casas vecinos, que hubo que desalojar (Jaime Olivos)

Lo explicó Sturzenegger de esta manera: “Resulta que decidió desarmar un sistema incontrolable (que implicaba pérdidas estimadas de $5000 millones al año) a través de una licitación con entrega a domicilio. Pero he aquí que las empresas proveedores organizadas por COFA, la Confederación Farmacéutica Argentina (la que no quiere que te puedan vender los remedios de venta libre fuera de farmacias) habían liderado la firma de un acuerdo donde los ofertantes se obligaban a no participar (Art. 1) y hasta se imponían multas a quien lo hiciere (Art. 2). En mis 40 años de ejercicio profesional, en todos mis libros de políticas de defensa de la competencia nunca vi nada igual. Es un caso que quedará en la historia. Copio el acta aquí, porque estoy seguro que nadie me podrá creer que algo así pueda ser real (legal seguro que no es). El Ministro ya derivó el tema a las autoridades de Defensa de la Competencia, que nunca tuvieron un caso más fácil y rápido para dictaminar."

Fuentes del ministerio de Economía confirmaron ayer sábado a Infobae que efectivamente se inició una investigación a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Esteban Marzorati, secretario de Industria y Comercio, ordenó la apertura de una investigación de oficio relacionada a los hechos referidos después de que el viernes la propia Comisión le informe que había tomado conocimiento “de una presunta práctica anticompetitiva perpetrada por entidades que (directa o indirectamente) nuclean a médicos farmacéuticos y empresas que producen y ofrecen pañales en el mercado argentino”.

La maniobra, según informa la CNDC, se habría llevado a cabo en el mes de abril pasado y consistiría en la celebración de un convenio que podría infringir la ley de defensa de la competencia (27.442), con la presentación de ofertas en el concurso público abierto por el PAMI para el suministro de pañales.

La fábrica ardió durante más de cinco horas el último viernes (Jaime Olivos)

Sturzenegger tiene evidentemente la sospecha de que las empresas que habrían sido desplazadas del acuerdo pudieron haber estado involucradas en los incidentes. Por eso en su posteo, amplió: “El Ministerio de Salud obviamente hizo la licitación y tuvo oferentes porque una empresa estuvo dispuesta a quebrar el acuerdo y proveer los pañales a un precio más barato. El lunes esa empresa empezaba a proveerle al PAMI. Hoy está en los medios porque su empresa fue devorada por un incendio. ¿Casualidad o causalidad? Que cada uno saque sus propias conclusiones".

La nueva licitación

Semanas atrás, el Gobierno anunció la tercera licitación más costosa que tiene el PAMI para el año. Comprende la provisión, almacenamiento y entrega de pañales para los afiliados de la obra social.

Urbano Express fue la única empresa que se presentó en el concurso público y, lógicamente, ganó al ofertar $466.554 millones por sus servicios. La mayoría de este costo refiere al valor de los pañales para adultos, que son comprados a su vez a otras empresas especializadas, y entregadas a los afiliados de la tercera edad. Una de esas empresas proveedoras es Liberty.

Las demás competidoras del sector no ofertaron. Y acusaron públicamente al PAMI de armar un proceso licitatorio exprés, que contenía cambios drásticos en los requisitos sobre los tipos de pañales y la modalidad de entrega, lo cual dificultó la confección de los documentos para aplicar.

"El lunes esa empresa empezaba a proveerle al PAMI. Hoy está en los medios porque su empresa fue devorada por un incendio. ¿Casualidad o causalidad?", sugirió Federico Sturzenegger (REUTERS/Agustin Marcarian)

El vocero presidencial, Manuel Adorni, realizó una conferencia de prensa la semana pasada donde detalló las características del nuevo sistema de entrega de pañales que comenzó a exigir PAMI y que, según estimaciones gubernamentales, generaría un ahorro de $ 5.000 millones anuales.

“Vamos a subsidiar a la demanda y no a la oferta”, dijo una alta fuente a Infobae. El nuevo sistema se caracteriza por llevar a la casa del afiliado la cantidad de pañales autorizados, con el objetivo de mantener una mayor trazabilidad sobre el stock de producto, algo que se hacía difícil si iban a las farmacias. Adorni dijo que el nuevo esquema evita que “algún vivo quiera revender los productos en Marketplace”.

El incendio

El fuego comenzó el viernes a las 05.20 en la fábrica Liberty S.A., ubicada en Alvear 3763, en Lomas del Mirador, consumió rápidamente el depósito de la empresa y provocó el derrumbe parcial de la estructura, sin heridos.

La fábrica está ubicada en Alvear 3763, en Lomas del Mirador (Jaime Olivos)

Para aplacar el incendio trabajaron durante cinco horas unos 60 bomberos que llegaron desde La Matanza, Morón, 3 de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó y San Isidro. Hubo que evacuar las viviendas vecinas y cortar el suministro de gas en toda la zona, ya que resultaron afectaron los patios de al menos seis casas linderas, producto de que las paredes laterales del depósito se desplomaran parcialmente sobre quinchos y aleros.

“Lo primero que se hizo fue atacar por los laterales de la fábrica para evitar el desprendimiento de las medianeras hacia las casas vecinas”, explicó el viernes por la mañana el jefe de Bomberos de La Matanza, Damián Díaz.

La caída de una losa y del techo de chapa sobre el entrepiso dificultó las tareas de extinción y enfriamiento dentro de la fábrica. De hecho, uno de los bomberos fue asistido por presunta intoxicación, aunque no necesitó ser trasladado al hospital. Los bomberos tuvieron que usar un hidroelevador para combatir las llamas en altura y enfrentaron dificultades por la escasa presión de agua en la zona.