El conmovedor relato de Rubén Otero, sobreviviente del Crucero General Belgrano: “Estuve 41 horas en una balsa en medio del océano”

En un conmovedor diálogo con Infobae en Vivo, el ex combatiente Rubén Otero compartió su testimonio en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Otero, sobreviviente del hundimiento del ARA General Belgrano, pasó 41 horas en una balsa en aguas heladas. Hoy comparte historia en una obra de teatro llamada “Seguir a Flote”. Y durante la charla de esta mañana reflexionó sobre su experiencia y su vida después de la guerra: “Quizás en mí se reflejan muchos veteranos que no pueden estar. El homenaje a los héroes, que son los que murieron y son los verdaderos héroes de la patria”.

En diálogo con los periodistas Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el marino de Mataderos, que se encargaba del control de los niveles de los tanques de agua potable del crucero, narró con detalle aquel fatídico día en el que fue atacado el buque insignia argentino.

Rubén Otero, en una postal de su historia como sobreviviente.

“Estuve 41 horas en una balsa, en medio del océano. Tenía 19 años y cuando salgo a cubierta, el buque ya estaba más inclinado y caminar por la cubierta era como un jabón”, recordó, en relación con el derramamiento de petróleo que generó el ataque. “Uno se iba agarrando como podía hasta llegar a mi balsa asignada”, agregó, describiendo con crudeza la situación extrema que enfrentó junto a sus camaradas.

El devastador impacto en el buque y la constante amenaza de ser arrastrados por la succión exacerbaban el peligro en el que se encontraban. “A las 16.23 se dan cuenta de que es imposible mantener el barco a flote, que los agujeros que habían hecho eran demasiados grandes y nos dan la orden de abandono”, rememoró con emoción.

La imagen del hundimiento del Crucero General Belgrano, desde una de las balsas.

Luego recordó cómo le salvó la vida a un compañero que había caído al frío océano y las maniobras que realizó, junto al resto de sobrevivientes, para estabilizar la embarcación. “Éramos 22 personas arriba de la balsa, estábamos uno arriba del otro. Ahí, sin saberlo, aprendí a hacer control mental”, declaró.

“Después el hundimiento, aparece al otro día un avión por encima de nosotros y de adentro de la cabina nos hacen señas con una linterna. Entonces el teniente dio la orden de abrir la bolsa de supervivencia y yo me comí dos terrones de azúcar, nada más. Pero después no vino nadie. Recién al otro día a la mañana nos rescataron”, recapituló Otero sobre el día en que finalmente fue salvado junto al resto de sus compañeros.

Después de la tragedia

Luego del rescate, Otero volvió al barrio que lo vio nacer: “Ni bien llegué, me estaban esperando. Habían puesto guirnaldas de una punta a la otra de la calle, banderas argentinas en mi casa y una sábana vieja con un cartel que decía: ‘Bienvenido Rubencito, nuestro héroe del Crucero General Belgrano’. Cuando llego y veo eso, lo primero que hago es contar todo lo que había pasado, nunca lo oculté“. Incluso afirmó que retomó su trabajo en aquella fábrica de alambre de cobre que le pertenecía a un vecino.

Sin embargo, varios soldados sobrevivientes no tuvieron la misma suerte: “Muchos no consiguieron trabajo porque, si decían que eran veteranos de Malvinas, pensaban que estaban loquitos”.

Otero junto a mucho de sus compañeros.

En ese marco enfrentó la reintegración social, con un panorama desalentador y lleno de estigmatización. Incluso señaló que muchos de los sobrevivientes al conflicto bélico terminaron quitándose la vida: “Cada uno siente algo diferente de la guerra. Muchos no pudieron volver. Yo quizás tampoco pude volver, pero estoy de otra forma”.

A su vez, Otero confirmó que luego del hundimiento del General Belgrano continuó haciendo el servicio militar, pero ya sin ganas. Y relató: “Nos dieron diez días de franco para que vaya a mi casa, a partir de ahí volví a Puerto Belgrano, me dieron un nuevo destino que fue el Hospital Naval Buenos Aires. Y seguí haciendo el Servicio Militar, haciendo guardias en las esquinas con un fusil, con una gorra que decía ARA General Belgrano”.

“Cuando la gente me veía en la calle con mi gorra me preguntaban por qué la tenía, pensaban que era un intruso. Y al contarles que era un sobreviviente, me preguntaban por qué estaba haciendo guardia ahí“, agregó.

La música y el teatro como catarsis y resiliencia

En la actualidad, Otero encontró en el teatro no sólo un medio de expresión, sino también de sanación. Es que fue parte de la obra teatral “Campo Minado” de Lola Arias, una experiencia que le permitió explorar y confrontar sus vivencias en un entorno controlado.

“Creo que nunca voy a salir de ahí porque todo esto lo cuento en mi obra”, compartió, en referencia a “Seguir a flote”, el unipersonal que él que escribió, dirige y actúa.

Años después, Otero cuenta su experiencia en un unipersonal llamado "Seguir a flote".

Desde su creación, Otero invita al público a la experiencia y a la reflexión. Y enfatizó, en relación al tema La Balsa, de Litto Nebbia: “Qué linda, para mí es mucho más que una canción, ya que gracias a una balsa hoy puedo estar aquí con ustedes. Y ahora los voy a invitar a conocer esta balsa, parecida a la que me salvó la vida en el 82. Quiero que vivan e imaginen esta parte de la historia conmigo”.

Esta tarde realizará su obra en el Teatro Carlos Carella, desde las 15. También tendrá función el próximo sábado 5 de abril, en el Teatro Pepe Soriano de Benavídez. Y hará una presentación en el teatro de la Universidad de La Matanza el 9 de mayo, con entrada a colaboración.

Otero también fue baterista de una banda beatle y tocó en The Cavern.

La música fue otro gran apoyo para él, donde se estableció como baterista de una banda beatle, que llegó a consagrarse como la mejor de Latinoamérica. En 2005, dicho galardón lo llevó a tocar en The Cavern, el mítico club donde debutaron los The Fab Four. “Nunca mezclé la banda con el tema de la guerra, la música va por un carril diferente”, concluyó.

