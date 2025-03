Clima otoñal y chaparrones aislados: cómo estará el tiempo en el AMBA durante la semana

Se espera una semana completamente nublada para la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae).

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el AMBA y alrededores indica que esta semana se verá marcada por la continuidad del clima otoñal, con temperaturas agradables y la posibilidad de algún chaparrón aislado. En simultáneo, y luego del trágico temporal que se cobró la vida de al menos 16 personas, en Bahía Blanca se encendieron las alarmas nuevamente debido al alerta amarillo por tormentas que el organismo estatal anunció para mañana lunes.

Para este domingo, el SMN pronostica un cielo mayormente nublado y con lluvias aisladas que podrían caer en algunos barrios porteños y zonas del conurbano bonaerense. Por la tarde, se estiman chaparrones y una temperatura que podría llegar a los 25° C. Pasada la caída de agua, el cielo se mantendría mayormente nublado durante la noche.

En cuanto a mañana lunes, se espera que la jornada transcurra con un cielo mayormente nublado y sin probabilidad de lluvias, mientras que el termómetro podría tocar los 28° C.

Se aguardan precipitaciones para el próximo martes en CABA y el AMBA.

De acuerdo al pronóstico del SMN, el martes sería el día con mayor humedad, que empezará con el cielo parcialmente nublado. Sin embargo, el organismo climático advierte sobre la posibilidad de algunos chaparrones durante la tarde y la noche, con una probabilidad entre el 10% y el 40%. La temperatura oscilará entre los 20° y los 28°. Para el resto de la semana, la mínima será de 17° y la máxima, en 27°. Y con el firmamento parcialmente nublado.

En toda la provincia de Buenos Aires, las nubes dominarán la jornada. Para el sur se estiman fuertes chaparrones, en localidades como Necochea, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Sierra de la Ventana y Pigüé; y que empeorarán a tormentas aisladas durante la tarde. El norte también tendrá fuertes precipitaciones (Pergamino, Chacabuco, Junín, San Pedro, San Antonio de Areco y Zárate). Mientras que algunas zonas del centro contarán con tormentas aisladas durante la tarde.

Para el lunes, se registran fuertes tormentas hacia la noche en el área sur, en parte del centro del territorio bonaerense y en la zona costera, que comprende desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata. Previamente, el firmamento estará parcialmente nublado, con una notoria desmejoría hacia la tarde, con la aparición de chaparrones y tormentas fuertes.

Bahía Blanca comenzará la semana con lluvias y la culminará con temperaturas altas.

En Bahía Blanca, para hoy se esperan chaparrones en esta mañana, que ascenderán a tormentas aisladas hacia la tarde, con una mínima de 15° y una máxima de 27°. Para mañana, el SMN estimó un cielo algo nublado, que irá cubriendo poco a poco el cielo hasta dar con tormentas fuertes por la tarde y tormentas aisladas en la noche; y con el aviso de una alerta amarilla por fuertes tormentas. Finalmente, el resto de la semana se mantendrá variable en su nubosidad. El miércoles será el día más frío, con una mínima de 13°. Mientras que para el jueves y el viernes se aguardan una máxima de 30°. Y para el sábado, la temperatura ascenderá un grado.

Alertas y recomendaciones

El SMN emitió un alerta amarilla para mañana, por fuertes tormentas para la zona sur y parte del centro de la provincia de Buenos Aires. Como también el este, sureste y una porción del centro de La Pampa.

La alerta amarilla por tormentas afecta a Bahía Blanca, además de otras localidades bonaerenses y pampeanas.

En este sentido, la institución encargada del clima en el país recomienda no sacar la basura y retirar aquellos objetos que impidan que el agua escurra adecuadamente. También se solicita evitar cualquier actividad al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos o lagunas o piletas, a fin de minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo. Y estar atentos ante la posible caída de granizo.