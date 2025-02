A 13 años de la tragedia de Once: el desgarrador relato de la mujer que perdió a su hijo y a su nuera en el día de su cumpleaños

Noemí, madre de una de las víctimas de la Tragedia de Once (TN)

A 13 años de la Tragedia de Once, una de las peores de la historia ferroviaria argentina, la estación cabecera del Tren Sarmiento congregó a familiares y amigos de las 52 víctimas -y casi 800 heridos- que dejó el brutal accidente que involucró a la formación 3772, proveniente de Moreno, que colisionó contra el paragolpes de contención en la plataforma 2.

Poco antes de las 8:33 -horario exacto en que el estupor, el miedo y la tragedia asoló en aquel verano de 2012- un testimonio desgarrador se escuchó hoy sobre el andén. “Mi hijo (Matías Cericchio) y su esposa (Natalia Benítez) -que se habían casado en octubre de 2010, un año y cuatro meses antes del accidente- viajaban juntos y trabajaban en Once. La desesperación, pensar que no pasó, siempre te viene esa cosa, que no pasó”, recordó Noemí, madre del hombre fallecido a los 33 años.

El acto de esta mañana, en conmemoración a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en 2012 (Gustavo Gavotti)

Y sorprendió con su relato al movilero de TN: “Hoy es mi cumpleaños, estábamos en mi casa, habían venido mis padres que ya no están, y él (por el hijo) me había hecho una torta de chocolate a la noche. Yo también viajaba con ellos porque trabajaba acá, pero estaba de vacaciones en ese momento”, rememoró con tristeza la mujer.

Muy acongojada, recordó el prematuro final de su hijo: “Me llamó el dueño del local en donde trabajaba mi hijo y me preguntó: ´¿Sabés algo de Matías? Y yo le dije, ´No, vos tenés que saber´. Y me contestó: ´Hubo un accidente en Once, me estoy yendo para allá“, recordó acerca del destino de quien era, por entonces, encargado de un negocio de ropa deportiva y, por la noche, estudiaba Historia en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González. Su esposa era empleada de una tienda sobre avenida Corrientes, casi esquina Pueyrredón.

El reiterado pedido de justicia por parte de los familiares y amigos de las víctimas (Gustavo Gavotti)

La mujer -quien tiempo después del accidente se fue junto a una de sus hijas a vivir a San Carlos de Bariloche- recordó que, apenas supo del accidente, prendió la televisión y vio las noticias. “Recién a las 11 de la noche supe lo que realmente había sucedido. Estuvimos con mis hijos durante todo el día recorriendo hospitales”. Se refiere a cuando Ángel, su esposo y padre de Matías, reconoció el cuerpo del joven en la morgue de la calle Viamonte, al filo de la medianoche. Matías era uno de los ocho hijos que tenía la pareja, de los cuales dos ya habían fallecido antes de aquel fatídico verano de 2012.

Y ante la reiteración del periodista, recordándole que el día de su cumpleaños tenía que buscar vivo o muerto a su hijo o nuera, ella sentenció. “Mi cumpleaños ya no es importante, pero sí fue un día tremendo, ya son 13 años y parece que fue ayer. Te vas de acá huyendo de los fantasmas”.

Uno de los carteles exhibidos esta mañana para no olvidar a las víctimas de la Tragedia de Once (Gustavo Gavotti)

¿Sentirá que se hizo justicia? “Yo creo que no porque la gente sigue viajando igual. justicia hubiese sido que algo cambie. Hubo condenas, pero los años pasan y (los condenados) siguen viviendo su vida como si nada hubiese pasado, a los que nos pasó fue a nosotros. No se hizo justicia, pero no podemos pedir más, porque el Código Penal dio las penas y recordó que hay un juicio civil en marcha que a nadie le importa“.

La conmemoración a las víctimas

La sirena sonó puntual, como cada 22 de febrero desde 2013, en el momento exacto de la brutal colisión de la formación del tren Sarmiento.

Varios familiares y amigos de las víctimas de aquel trágico día, portando el cartel con la palabra Justicia (con una cruz en lugar de la letra T), entre lágrimas y dolor, presenciaron -una vez más- el recuerdo de las consecuencias del horror y la desidia.

El acto a 13 años de la Tragedia de Once

Luego de la sirena, el periodista Franco Mercuriali encabezó la ceremonia, ante la presencia de Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. “Este sonido que acabamos de escuchar despierta nuestra memoria, la mantiene viva y nos llama a reflexionar sobre lo que nos pasó. Porque la tragedia de Once nos pasó a todos. Junto a un tren destrozado quedaron casi 800 heridos y las vidas de 52 inocentes. Cada uno de ellos vuelven a este lugar cuando escucharon sus nombres”, expresó para luego darle lugar a los nombres y apellidos de cada uno de los que ya no están junto al grito de “presente” y concluirlo con un aplauso cerrado.

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, presente en la ceremonia (Gustavo Gavotti)

“Este grupo de familiares un día se encontró con un horizonte de justicia, caminó sostenido por todas las personas de bien que quisimos estar a su lado. Puertas adentro se unieron entre sí de una manera indestructible, formando así una gran familia”, recordó.

Y una familiar de las víctimas, leyó: “Yo sé que algunos ángeles no tienen alas, que se camuflan para estar cerca y hacer más liviana nuestra carga, él claramente no lo era, fue un hombre común, simple, silencioso, decidido, compañero. Ella tampoco era una mujer tranquila, amante del folklore y defensora de nuestras raíces. Ellos dos partieron. Por más de 12 años recorrimos calles, vías, estaciones, les contamos a todos los que nos quisieron escuchar que la corrupción mata”, fue uno de los pasajes de su emocionante alocución.

Cómo fue el accidente

El accidente ferroviario de Once, de la línea Sarmiento y cuya formación fue identificada como “Chapa 16”, ocurrió apenas pasadas las ocho y media de la mañana del 22 de febrero de 2012 en la estación cabecera del barrio citado. La formación colisionó contra la contención ubicada al final de la plataforma 2.

Marcos Córdoba, el conductor de la máquina, declaró en septiembre de 2020 que había anulado el sistema de frenos antes del impacto. “Yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo, pero no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así podía ocurrir”, aseguró Córdoba en diálogo con la psicóloga María Dolores Carbia y la trabajadora social Silvina Blanco en un encuentro virtual realizado por Zoom, con la intención de hacer un informe para determinar si el maquinista condenado cumple con los requisitos para salir en libertad condicional.

Imagen de archivo del accidente ferroviario ocurrido hace 13 años en la estación Once del ferrocarril Sarmiento (NA/Hugo Villalobos)

El test que le realizaron al motorman varias horas después del accidente arrojó un valor de 0,13% de alcohol en sangre, algo que confirma que había consumido alcohol, inadmisible para un chofer profesional de un servicio público de transporte de pasajeros.

En el momento del siniestro, la operación de la línea, concesionada a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), bajo un contrato con el Estado, derivó en una serie de investigaciones y procesos judiciales que buscaron determinar las responsabilidades detrás de la tragedia.

El traslado de uno de los heridos durante la tragedia ferroviaria (NA / Damián Dopacio)

El proceso judicial derivado del accidente se dividió en dos etapas principales, conocidas como Once I y Once II. En el primer juicio, llevado a cabo en 2014, el tribunal dictó sentencia contra 21 personas, incluyendo a 18 empresarios, 2 funcionarios públicos y el conductor del tren. Sin embargo, en 2018, la Cámara de Apelaciones revisó las condenas, absolviendo a uno de los acusados y reduciendo las penas de los demás. Esta decisión fue apelada ante la Corte Suprema, lo que prolongó la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.

El segundo juicio, Once II, se realizó también en 2018 y tuvo como principal acusado al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien formó parte del gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, el tribunal adoptó un enfoque diferente al del primer juicio, absolviendo a De Vido del cargo de estrago ferroviario, aunque lo condenó por administración fraudulenta.