Un Congreso Internacional en San Miguel abordó las problemáticas de la primera infancia y la familia

(De izq a der) Pablo de la Torre, impulsor de las políticas de Primera Infancia, Niñez y Familia del municipio, Jaime Méndez, intendente de San Miguel, y Ramón Lanús, intendente de San Isidro

Desde bien temprano, en el Colegio Máximo que supo ser la casa de estudios del Papa Francisco, la Municipalidad de San Miguel llevó adelante el IV Congreso Internacional sobre Primera Infancia y Familia. Se trató de una extensa jornada a lo largo de la cual se abordaron experiencias, herramientas y propuestas a fin de compartir el estado del arte del tema de cara a los desafíos del futuro.

En el Congreso hubo expositores locales e internacionales

El congreso comenzó con la conferencia de apertura presidida por el senador provincial Joaquín de la Torre, el intendente local, Jaime Méndez, y el médico pediatra Pablo de la Torre. Con exposiciones y charlas de reconocidos especialistas nacionales e internacionales, el congreso estuvo enfocado en el “acompañamiento familiar durante los primeros 1000 días de vida”, con especial atención en la importancia de invertir en primera infancia y maternidad, para igualar condiciones y mejorar el futuro de todos los argentinos.

El Congreso tuvo lugar en el Colegio Máximo de San Miguel

Como explicó Pablo de la Torre, impulsor de las políticas de Primera Infancia, Niñez y Familia de San Miguel, “invertir en los primeros mil días, en la primera etapa de la vida hace que se logren mejores resultados en la escuela, en la universidad y en el trabajo”. Y agregó: “Si la unidad esencial de la sociedad que es la familia, está destruida no hay futuro como patria. Por eso invertimos desde la concepción hasta los dos primeros años de vida que es la etapa en la cual se desarrolla el 90% del cerebro. Lo que no creció en esa etapa no vuelve a crecer”.

El pediatra Pablo de la Torre

Marina Charpentier, trabajadora social y madre del músico Chano, participó de la jornada y expuso en un panel sobre adicciones: “La adicción es una enfermedad, es multicausal y familiar. La ley habla de padecientes o usuarios, como si fuera lo mismo un usuario de marihuana que de Internet, es una locura –sostuvo-. La marihuana es uno de los mayores problemas de consumo en la sociedad, además del alcohol y la ludopatía. Y la primera manera de luchar contra la adicción está en la familia. Pero no de cualquier manera, en mi caso fui una madre muy sobreprotectora, y eso hay que regularlo, a veces el sobre apego no es bueno. Al niño le quita la posibilidad de frustrarse, de sentir dolor”, concluyó.

Marina Charpentier, trabajadora social y madre del músico Chano, expuso sobre adicciones. En la foto, flanqueada por Gastón Recondo y Cecilia Bordón

“¿Por qué invertir en primera infancia?”, “Consumo durante el embarazo y la maternidad”, “Políticas públicas internacionales”, fueron algunos de los paneles en los que expusieron representantes de Colombia, Brasil y Jamaica, además de especialistas y referentes nacionales como Catalina Hornos, María Castiglioni Cotter, Maritchu Seitún, María José Mancino, Emilia Carman, Eduardo Moreno Vivot, Ernesto Beruti y Alejandro Pittaro, entre otros.

IV Congreso Internacional de Primera Infancia y Familia

El último panel del día tuvo por tema la disforia de género en adolescentes y los problemas que está causando la Ley de Identidad de Género vigente, que no resguarda a los menores y los expone a tratamientos irreversibles.

María José Mancino brindó estrategias para las familias enfrentadas al desafío de educar en estos difíciles contextos- y Débora Ranieri, de PRODECI, analizó las leyes y el abuso en su aplicación

El tema fue enfocado en un panel coordinado por la periodista Claudia Peiró desde la perspectiva psicológica -la psiquiatra María José Mancino brindó estrategias para las familias enfrentadas al desafío de educar en estos difíciles contextos- y desde lo legal por la abogada de PRODECI, Débora Ranieri; y, en tercer lugar, Miriam Domínguez, en representación de MANADA (Madres de Niñas y Adolescentes con Disforia Acelerada), describió la problemática que viven y reseñó todo lo hecho por esa red que en el último año ha logrado instalar públicamente la problemática e incluso llevarla al Congreso, para abogar por la reforma de la Ley.

Miriam Domínguez habló en nombre de la agrupación MANADA (Madres de Niñas y Adolescentes con Disforia Acelerada)

Por otra parte, en el Congreso estuvieron también presentes la senadora nacional de Córdoba, Carmen Álvarez Rivero; el intendente de San Isidro, Ramón Lanús; la senadora provincial Florencia Arietto; el diputado bonaerense Juan Esper; la dirigente Claudia Rucci y los periodistas Víctor Balseiro y Gastón Recondo, entre otros.