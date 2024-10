La mamá de Juanita denunció falta de atención durante el viaje de egresados: “La dejaron morir, llegó al hospital en shock”

Este sábado, una adolescente de 13 años, identificada como Juanita Milagros Sirimarco Díaz, murió tras regresar de un viaje de egresados a Villa Carlos Paz, Córdoba. La joven, alumna y abanderada del Instituto Cristiano República Argentina (ICRA) de Posadas, falleció como consecuencia de un shock séptico en medio de un cuadro de Influenza B.

Según relató su madre, Claudia Díaz, la menor comenzó a presentar síntomas graves durante el viaje de regreso, incluyendo vómitos, diarrea, fiebre y un intenso dolor corporal. A pesar de la gravedad de su estado, no se realizaron paradas para su atención médica urgente. “Le suplicaba a la maestra que parara en un hospital, pero no lo hicieron”, expresó la madre al borde del llanto al ser entrevistada por TN.

“Cuando hablé con mi hija, me dijo ‘mamá, ya no puedo más, necesito bajarme’, y yo le pedí a la maestra que la llevara a un hospital, pero me dijo que no iba a parar porque estaban corriendo contra el tiempo”, recordó la mujer, quien dijo que iniciará las acciones legales correspondientes. “La dejaron morir”, aseguró.

Claudia remarcó que en ningún momento intentaron llamar a una ambulancia o llevarla hasta un hospital. Lo que sí hicieron fue frenar a que todo el grupo de niños desayunara lo que, a su entender, habría empeorado su estado de salud. “Nadie hizo nada. La maestra la tuvo ahí en el micro haciéndole paños fríos. La otra maestra que los acompañó, Karen, ni siquiera tenía experiencia”, enfatizó.

La mamá de Juanita contó que su hija estaba completamente deshidratada cuando llegó al hospital y nadie le hizo primeros auxilios en el micro ni llamaron a una ambulancia

La adolescente comenzó a sentirse mal durante la madrugada del viaje, pero según su madre, no recibió la atención adecuada. “Estuvo desde las 2 de la madrugada hasta las dos del mediodía con vómitos, diarrea, fiebre y dolor en todo el cuerpo. Me dijeron que intentaron todo en la guardia para estabilizarla, pero ya llegó tarde al hospital, estaba sumamente deshidratada”, lamentó.

A pesar de los esfuerzos del personal médico del Hospital Pediátrico Fernando Barreyro, donde fue ingresada en shock con signos de deshidratación severa, no pudieron salvarla.

El diagnóstico inicial fue sepsis junto con Influenza B, aunque los médicos destacaron que este virus no explicaba por completo el rápido deterioro que sufrió la adolescente. “Me dijeron que le pusieron litros y litros de suero, pero ya era tarde. Hicieron todo lo que pudieron, pero mi hija ya no tenía presión y estaba en shock”, señaló la madre.

La madre de Juanita también criticó la falta de comunicación durante el viaje. “Le sacaron el teléfono a mi hija durante la madrugada, no le dejaban comunicarse. Ella estaba mal, pero no pudo avisarme hasta mucho después”, agregó. “Si me hubieran llamado antes, yo misma hubiera pedido que la llevaran a un hospital inmediatamente. Nunca debieron haberla dejado viajar así”.

Juanita tenía 13 años y asistía al colegio ICRA, de Posadas, Misiones

El fallecimiento de Juanita conmocionó a la comunidad educativa y a su familia. El colegio ICRA emitió un comunicado expresando su dolor: “Era una persona excepcional, con pasión por el arte y un espíritu generoso”.

Claudia recordó que había dejado que Juanita viajara porque, en un principio iba a ir su papá como acompañante. “Era un viaje de estudios en el que estaba involucrado directamente la escuela”, contó la mujer, quien aclaró que último momento bajaron a su marido y mandaron a dos maestras.

“La escuela le dijo al padre de mi hija que no podía viajar. Yo la conocía a Alejandra (la maestra) de hace muchos años y dije ‘dejo que vaya mi hija porque yo confío en vos, yo sé que vos la vas a cuidar a mi hija como si fuera la tuya’. Por eso la dejé ir”, explicó Claudia, quien no se cansa de repetir que su hija “era sanísima”.

Enterada de la noticia de la muerte de Juanita, la comunidad de Pasadas organizó un acto de despedida en la Costanera de Posadas, donde familiares y amigos llevaron globos azules, el color favorito de la joven.

“Ayer hicimos la despedida con todas las personas que estuvimos en cadena de oración, y recién hoy estoy pudiendo reaccionar y pensar todo lo que está pasando. Lo que primero me nació es hacer todo esto público. Y ahora voy por la justicia, por la justicia del hombre y por la justicia divina. La gente que hizo esto tiene que pagar”, enfatizó.

Este trágico suceso se suma a otro reciente en el que una estudiante de 17 años falleció durante su viaje de egresados en Bariloche debido a complicaciones por mononucleosis.