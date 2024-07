Se incendió un camión que transportaba papel en la AU Cantilo

Se incendió un camión en la Autopista Cantilo (Video: TN)

Un camión que transportaba papel se incendió en la AU Cantilo, en la subida a la General Paz. Los bomberos, de la Estación 5 de Belgrano, acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar el incendio. Sin embargo, la circulación en la avenida se encuentra restringida y sobre el mediodía sólo se podía transitar por un carril.

El SAME está en la zona con cuatro móviles desplegados para atender cualquier eventualidad. Hasta el momento, los ocupantes del camión no sufrieron heridas de consideración, por lo que no fue necesario que recibieran atención médica.

En cuanto a los detalles del hecho, se informó que el chofer del camión se dirigió hacia la banquina cuando detectó el inconveniente en su vehículo. Personal de AUSA fue notificado de inmediato y coordinó con los bomberos y el SAME para atender la emergencia.

El SAME se hizo presente en el lugar con cuatro móviles

Noticia en desarrollo.