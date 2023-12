Pasó en la TV: la denuncia de Milei, dos sanciones en Gran Hermano y el debut de Fátima Florez

Javier Milei anticipó que evalúa avanzar en una consulta popular en caso de que el DNU sea rechazado por el Congreso, mientras Furia y William fueron sancionados por actuar de manera violenta en la casa de GH y Fátima Florez debutó con su show en Mar del Plata.

En el día de ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, le envió un mensaje a los legisladores que tratarán el DNU que anunció el presidente la semana pasada y el paquete de leyes impulsado por el Ejecutivo para discutir en sesiones extraordinarias.

“Los diputados y senadores deberán elegir entre acompañar lo que ha votado la gente o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda a esto que la mayoría de la gente queremos”, sostuvo el funcionario al inicio de su habitual conferencia de prensa.

El libertario, indignado se mantuvo en la misma línea, pidió agilizar el proceso y fue tajante: “La lentitud que le ponen los legisladores al debate del DNU es porque buscan coimas”.

Además en diálogo con LN+ recordó que tanto Mauricio Macri como Cristina Kirchner firmaron varios Decretos de necesidad y urgencia durante sus presidencias y en este orden cuestionó: “Si lo mando yo, no... vamos, ¿doble vara?”.

Milei apuntó contra el congreso

Luis Majul le consultó por los 16.000 millones de dólares que Argentina debe empezar a pagarle a YPF a partir de enero. Ante su pregunta el presidente de inmediato lo interrumpió.

“Acá hay un problema porque la plata no la tenemos. Una de las ideas que estamos trabajando es crear la Tasa Kicillof y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares. Que los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kicillof”, explicó.

En tanto al Gobernador de la Provincia, se mostró acompañando en la planificación del operativo de Sol a Sol en Mar del Plata ya que dijo, “esta temporada va a ser dura”.

“Es un año muy especial. Observamos ya el efecto de las medidas económicas, de decisiones que están generando consecuencias en todas las esferas, en la vida social de nuestra provincia, pero ya se están expresando en el Turismo”, aseguró en el lanzamiento del operativo que se realizará por quinto año consecutivo.

Axel Kicillof en el lanzamiento del operativo de Sol a Sol

Continuando por la política, el cambio de Gobierno dejó al peronismo fuera del poder y, como le sucede casi siempre tras cada derrota electoral, colocó a sus referentes en un escenario plagado de incertidumbre. El futuro del PJ en general y del kirchnerismo en particular vuelve a ser tema de análisis.

En ese contexto, a pocos días de haber dejado su cargo como ministro de Seguridad, Aníbal Fernández describió con crudeza esta nueva realidad del PJ, cuestionó con dureza a La Cámpora y consideró que llegó el momento de dirimir las diferencias de una vez para retomar la doctrina justicialista.

“Me parece que el kirchnerismo como expresión está agotado y el peronismo tiene que definirse gráficamente. Será el peronismo contra La Cámpora y veremos quién de los dos tiene razón”, sentenció en una entrevista transmitida por YouTube.

Aníbal Fernández puso en duda el futuro del kirchnerismo

El mundo de la farándula también estuvo lleno de polémica luego de que dos participantes de Gran Hermano (Telefe) fueran sancionados tras agredirse en una discusión.

Fue William quien luego de atacar a Furia recibió una cachetada que no se vio en vivo ya que la transmisión fue cortada de inmediato. De todas formas, la reacción del “Paisa” trascendió: “¿Que flasheas, para qué pegas así?”, le gritó. A lo cual ella respondió: “No te pegué, fue un cachetazo no más. ¿Que, me tengo que bancar que me digas malaleche?”.

Ante la violenta situación Gran Hermano decidió: “Tomé la decisión de sancionarlos. Les informo que a partir de este momento ustedes dos están nominados”.

Furia atacó a un compañero de Gran Hermano

No obstante, el Bailando 2023 (América) no se quedó atrás y Moria Casán y Carolina Pampita protagonizaron una efusiva pelea que generó muchos comentarios en redes sociales.

“Para de gritar loca. Sos buchona”, le dijo La One para tranquilizarla, mientras la modelo la acusaba de regalarle puntaje a los participantes.

La actual primera dama también se paseó por varios portales y programas, previo a su debut del show 100% Fátima en Mar del Plata.

Fue en la entrada del teatro Roxy que un periodista de A La Tarde (América) le consultó cómo se preparaba para la noche. “A ensayar, probar sonido. Tremendo”. Además aseguró que habrá muchas sorpresas, entre ellas si imitará o no a Javier Milei.

Hizo hincapié en la venta de entradas: “Hoy y mañana ya tenemos sold out, así que imagínate”, comento en referencia al día de ayer y este mismo miércoles.

En tanto a su ex pareja, Norberto Marcos, explicó que la situación actual lo impacta. “Esto de estar acá sentado, dando notas. La verdad es que yo siempre estuve detrás de escena”, señaló en Corta por Lozano (Telefe).

Comentó que no tiene intereses en competirle como productor a su ex pareja y aseguró que frente a su separación “la vida sigue”.

Sin embargo, Jacobo Winograd, quien mantuvo durante mucho años un fuerte vínculo de amistad con él, expresó: “A Norberto lo veo que tiene que salir, le va a costar. Él la amó y la sigue amando, no sé ella porque si se le acabó el amor tiene derecho a hacer su vida”, aseguró en el programa conducido por Karina Mazzocco.