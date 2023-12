“¿Quién es el del medio?”: el autor del mural de Lionel Messi y el Papa cuenta el detrás de escena de la incógnita que se hizo viral

Maxi Bagnasco es un artista argentino que se hizo mundialmente famoso por pintar murales realistas a gran escala de Diego Maradona y Lionel Messi. Entre sus obras más recientes se encuentra la imagen de “La Pulga” levantando la Copa del Mundo junto a Paulo Dybala y Rodrigo Paul, en una esquina del barrio porteño de Palermo; y el homenaje que le hizo al capitán de la Selección en Wynwood cuando fue fichado por el Inter Miami.

Bagnasco ya tiene un largo recorrido pintando al ocho veces ganador del Balón de Oro. En enero de este año, por ejemplo, lo volvió a evocar luciendo la camiseta con las tres estrellas en Ushuaia, en Tierra del Fuego; y tres meses después lo retrató en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, besando la Copa. Luego, en mayo, lo pintó junto a sus compañeros Dibu Martinez, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Nicolás Otamendi en la localidad bonaerense de San Fernando. Y su arte no se detiene.

Mural de Lionel Messi levantando la Copa, en una esquina del barrio porteño de Palermo

A fines de noviembre, Bagnasco volvió a sorprender con un nuevo mural Messi en la esquina de Juan B. Justo y Gorriti. La particularidad de su último trabajo es que el futbolista está acompañado por el papa Francisco y una tercera persona que escapa al conocimiento de la mayoría de los argentinos.

“¿El del medio quién es?”, fue la pregunta que se viralizó en redes una vez que los usuarios se vieron deslumbrados por su creación y empezaron a compartirla. Y Bagnasco, lejos de sorprenderse, le admitió a Infobae que ya se imaginaba una reacción de esas características.

Mural de Lionel Messi en Wynwood, Miami.

“La gran tortura de este mural fue que desde que lo arranqué a pintar en la calle, cada cinco minutos pasaba alguien y me preguntaba ‘¿quién es el del medio?’. Me llevó cuatro días terminarlo así que llegó un momento en que dejé de contestar. Realmente muy pocos los conocen a pesar de ser una figura de prestigio internacional”, señaló Bagnasco sobre el “tercero en discordia”.

Mural de Messi junto al resto de los campeones del mundo en un paredón de la localidad bonaerense de San Fernando

¿Quién es el del medio?

Se trata de Conan O’Brien, un presentador de televisión y comediante estadounidense que se hizo famoso por haber conducido el programa de entrevistas nocturno Late Night with Conan O’Brien -el más visto de TV de EEUU- en la cadena NBC entre 1993 y 2009.

Desde su desvinculación de la señal, en 2010, hasta 2021 O’Brien estuvo al frente del late show Conan por el canal TBS, el cual recibió numerosos premios.

Este es el tuit que se hizo viral y desató la polémica entorno al "tercero en discordia" del mural de Messi y el Papa

Tras unos meses sabáticos, el pelirrojo del jopo está listo para debutar en 2024 en HBO con otro programa que se encuentra en plena producción. Por ese motivo, visitó la Argentina el mes pasado en busca de material inédito y recorrió sus lugares más emblemáticos.

Tras conocer la cancha de San Lorenzo junto al actor Viggo Mortensen, degustar una sabrosa parrillada en El Ferroviario y caminar por la peatonal Florida, O’Brian se hizo un tiempo para pasar el estudio del ilustrador Sebastián Domenech, en Olivos, y hacerle un encargo: el dibujo de él junto a las dos personalidades más importantes de Argentina. La finalidad era que ese dibujo se convirtiera en mural y para eso también contrató a Bagnasco.

El presentador de TV estadounidense Conan O’Brian visitó el mural que le encargó a Maxi Bagnasco en Palermo

El detrás de escena de la producción del mural

“Me llamó la productora mexicana de Conan y me pidió que pintara un mural donde en el medio estuviera él y a los costados Messi y el Papa. La idea es que arriba de ellos apareciera la frase ‘los hijos sagrados de Argentina”. Al principio no me cerró mucho la idea. ¿Qué tiene que ver Conan 0′ Brian con Argentina?”, se preguntó Bagnasco al recibir la propuesta laboral.

“Después, hablando con Seba (Domenech, el ilustrador), que seguía más de cerca el trabajo de De Conan, me explicó que eso era parte de su humor y con el tiempo lo terminé de entender. Estaba buscando un contenido de impacto para su nuevo programa”, explicó.

A Maxi Bagnasco le llevó cuatro días pintar el mural que se exhiben la esquina de Juan B. Justo y Gorriti

La esquina elegida para pintar el mural fue la Juan B. Justo y Gorriti, en Palermo. Bagnasco contó con la ayuda de dos asistentes y desde la producción de Conan le pusieron a un guardia de seguridad y a una cámara que lo filmó durante todo el proceso de realización.

“La idea fue grabar como una especie de reality show de su paso por el país. Tengo entendido que aún no publicó nada en sus redes del mural porque piensa guardarlo todo para su programa”, remarcó Bagnasco, quien no pudo contenerse y adelantó un poco de lo que viene en 2024.

“La historia es que Sebastián Domenech lo lleva a pasear por Palermo y le muestra el mural inspirado en la ilustración que ambos habían diseñado en su estudio”, precisó el muralista.

Selfie de Maxi Bagnasco junto a Conan O' Brien

Como esas imágenes ya fueron grabadas, Bagnasco recordó el revuelo que se armó cuando el presentador estadounidense visitó esa esquina y se puso a entrevistar a los transeúntes acerca de qué pensaban sobre la obra.

“Conan estaba convencido de que al mural lo iban a vandalizar con dibujos de penes en su rostro. Fue muy gracioso cómo lo expresó frente a las cámaras de TV. Lo más loco es que mientras él esperaba esa reacción de la gente y le dio la instrucción a los camarógrafos de capturar ese momento, eso nunca sucedió hasta el día de hoy”, afirmó el artista.

Y concluyó: “Al mural lo respetan y sigue inmaculado”.

Maxi Bagnasco, un talentoso artista de prestigio internacional

La propuesta de Conan O’ Brian es una de las tantas que recibió de clientes internacionales para hacer un mural. Muchos de ellos tuvieron que esperar hasta seis meses para que pudiera concretar el trabajo a raíz de las repercusiones que generó su talento. Lo convocaron de Miami, Rusia, Jamaica, Italia, Albania, Kosovo, y también ha dejado su sello en distintas provincias de nuestro país.

De hecho, antes de pintar el mural de Messi en Wynwood, que se inauguró en julio, había estado un mes antes Albania. Allí lo dibujó al capitán con la camiseta de la Selección en un costado de la fachada de un edifico de la ciudad de Tirana.

Mural de Lionel Messi en Albania

Cuando se le acumulan varios pedidos, Bagnasco asegura que lo primero que hace es priorizar el proyecto porque como “especialista en rostros” estudia en detalle cada foto que va a reproducir.

Su primera publicación la hizo cuando tenía 9 años en el diario de su barrio natal, en Villa Crespo, y a los 10 años hizo un taller de humor gráfico donde le enseñaron a dibujar chistes. Después hizo un secundario con orientación en publicidad, donde también pensaba ideas: cursó en un terciario con orientación en publicidad, y también concurrió a una escuela de creativos. Con el tiempo incursionó en las caricaturas en vivo, las ilustraciones y finalmente los murales.

Hoy, su arte cruza fronteras y deja su huella en paredes y edificios del mundo entero.