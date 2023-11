Tormentas eléctricas y granizo: el SMN emitió un alerta para Buenos Aires y cuatro provincias

El SMN anticipó tormentas eléctricas en el centro y el litoral

El Servicio Meterológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo en la tarde del miércoles 15 de noviembre, anticipando la posibilidad de fuertes tormentas y granizo en cinco provincias del país: Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Córdoba y Santa Fe. De esta manera se espera que el centro del país y el litoral experimenten precipitaciones intensas en las próximas horas.

El organismo nacional que releva el estado del tiempo indicó que el alerta de nivel amarillo contempla fuertes lluvias en las zonas mencionadas. Más precisamente, el este de Buenos Aires, el centro y sur de Misiones, el noreste de Corrientes y gran parte de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

El fenómeno implicaría ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos -chaparrones-, según las estimaciones del SMN. En ese contexto, desde el organismo explicaron que se esperan entre 20 y 50 milímetros de lluvia, aunque esto podría ser mayor.

El fenómeno anticipado consiste en “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, indicó el SMN.

Entre las recomendaciones, el organismo nacional aconsejó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la caída de granizo.

El cielo sobre la Ciudad se cubrió de gris en la tarde de este miércoles (Franco Fafasuli)

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, durante la tarde del miércoles el tiempo cambió, pasando de temperaturas primaverales a un cielo cubierto, con truenos que anticipaban la posibilidad de tormentas.

Puntualmente en Buenos Aires, además de la Capital Federal, el aviso a corto plazo rige para los siguientes distritos: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Ensenada, Esteban Echeverria, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martin, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Magdalena, Merlo, Moreno, Morón, Presidente Perón, Quilmes, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tres de Febrero y Vicente López.

Cómo seguirá el tiempo en los próximos días

En el AMBA, las condiciones mejorarán este jueves, para cuando se anuncia una jornada con el cielo algo nublado y una temperatura que oscilará entre los 16° y los 26°, mientras que el viento viajará a escasa velocidad en dirección sudoeste.

Las lluvias regresarían entre la tarde y la noche el viernes. El SMN prevé una mínima de 16° y una máxima apenas un poco superior, de 28°, con el sol asomando entre las nubes durante la mañana. Sin embargo, con el correr de las horas el tiempo desmejorará y se espera que el agua vuelva a caer en distintos barrios porteños y localidades bonaerenses: existen probabilidades de tormentas aisladas, sin probabilidades de lluvias y con el sol asomando entre las nubes.

Diferente será el panorama para el fin de semana, ya que se anticipan dos días sin precipitaciones, con un sábado con el cielo cubierto de nubes y un domingo mayormente soleado, aunque con una merma en la temperatura: la mínima será de 12°.

La tendencia del buen clima retornará y se mantendrá en el inicio de la próxima semana.