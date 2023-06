Se incendió un depósito de plásticos y productos de limpieza en Villa Soldati

Incendio en Villa Soldati (Video: @EmergenciasBA)

Este sábado por la mañana, alrededor de las 8 horas, un depósito de artículos de plásticos y productos de limpieza se incendió en el barrio porteño de Villa Soldati, sobre la avenida Mariano Acosta al 3265. Según detallaron fuentes policiales a Infobae, las explosiones no dejaron heridos.

Tras recibir las alertas de los vecinos de la zona, seis dotaciones de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires se acercaron al lugar para combatir el fuego. El foco ígneo generalizado se detectó en un galpón de 20 por 50 metros y fue combatido de manera inmediata para evitar la propagación de las llamas, con una línea de 63mm y dos líneas de 38mm.

Seis dotaciones de Bomberos se acercaron al lugar (@EmergenciasBA)

Sin embargo, minutos más tarde, el fuego se extendió y provocó rajaduras en los muros, generando el derrumbe de la pared de una casa aledaña. Frente a esta situación, se envió otra línea de extinción por la calle Valparaíso.

Al momento, los bomberos realizan un ataque defensivo desde el exterior debido a que los productos guardados en el depósito comenzaron a explotar. Además, de forma preventiva, se evacuó la manzana. En el lugar también hay tres ambulancias del Sistema de Atención Medica de Emergencias (SAME) y personal del GAP para asistir a vecinos con crisis de nervios.

Por ahora, las causas del incendio se desconocen y serán esclarecidas una vez finalizadas las pericias correspondientes, detallaron fuentes policiales a este medio.

En comunicación con la agencia Télam, el comandante director de Bomberos de la Ciudad, Pablo Rodríguez, explicó que todas las viviendas cercanas “fueron evacuadas” y agregó que el trabajo “está centrado en la extinción del fuego y del enfriamiento de los materiales”.

Los productos guardados en el depósito comenzaron a explotar. (@EmergenciasBA)

Fuego en un edificio de Parque Patricios

Dos días atrás se registró un incendio en el 5 piso de un edificio situado en el barrio porteño de Parque Patricios, y como consecuencia del siniestro 7 personas debieron ser hospitalizadas. Afortunadamente, personal de Bomberos de la Ciudad logró controlar las llamas luego de un arduo trabajo para que no se propague a otras plantas.

El siniestro ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada, en un edificio de ocho pisos ubicado en calle La Rioja al 2000, a metros de la intersección con Cátulo Castillo.

De acuerdo a las averiguaciones realizadas por Infobae, el fuego se inició en la quinta planta, por lo cual el personal de Bomberos de la Ciudad se dividió en dos grupos: uno se encargó de dominar las llamas con una línea de 38 milímetros, mientras que el otro inspeccionó toda la edificación en busca de personas afectadas.

Tras el hecho, ambulancias del SAME acudieron al lugar y se procedió a trasladar a quienes sufrieron inhalación de humo. Cuatro mayores y dos menores fueron trasladados por ese motivo al hospital Ramos Mejía, dos de ellos del quinto piso. Además, una mujer de avanzada edad, residente del quinto piso, fue trasladada al hospital Churruca por dolor torácico.

Rubén, el encargado del edificio donde se registraron las llamas, contó que la situación no pasó a mayores porque tanto él como los vecinos lograron refugiarse en una de las dos terrazas. “Cuando me desperté era todo humo y no sabía qué hacer. Traté de ir a la terraza y no veía nada. Los vecinos del séptimo pudieron abrir la otra terraza y fuimos todos para ahí”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

