Una nena de 12 años murió atrapada en un incendio que consumió un hogar de menores de La Matanza

Incendio trágico en un hogar de niños en San Justo

El martes por la tarde el cuartel de bomberos voluntarios de La Matanza recibió una alerta proveniente de la Casa de Abrigo “Don Orione”, ubicada en el barrio 17 de Marzo, en la localidad de San Justo, por un voraz incendio que estaba consumiendo gran parte del lugar. Se constató que una niña de 12 años quedó atrapada en las llamas y murió, mientras otros 19 menores lograron escapar del fuego.

Por el siniestro se dispusieron cinco dotaciones de los cuarteles Isidro Casanova, Tapiales y Ramos Mejía. La víctima fatal fue identificada como Silvia Milagros.

Fuentes judiciales cercanas a la investigaciones le dijeron hoy a Infobae que las llamas, aparentemente, se iniciaron por un desperfecto en un termo eléctrico. “Las conclusiones preliminares indican que el incendio fue accidental”, precisaron a este medio, a la espera de que culminen las pericias de rigor restantes.

“Las llamas que se propagaron rápidamente se habrían generalizado en la planta alta, donde se encontraban las niñas, y fue en ese lugar donde la víctima fatal quedó atrapada”, informó la agencia Télam que estuvo en comunicación con el ayudante mayor Matías Di Paolo, perteneciente al cuartel de Isidro Casanova, quienes fueron los primeros en arribar ante la emergencia.

El fuego consumió gran parte de la Casa de Abrigo Don Orione.

Según declaró al medio El 1 Digital Daniel Bodego, jefe subcomandante de la brigada local de bomberos, la señal de alarma fue recibida “a las 15.40″ e intervinieron en la extinción de las llamas “tres autobombas y dos unidades cisternas”.

“Inmediatamente, se derivó al cuartel jurisdiccional de Isidro Casanova y arribó la primera dotación, seguida automáticamente por una segunda”, explicó en referencia a la magnitud del incendio.

Los vecinos observaban, las llamas consumían el hogar y los bomberos se dividieron las tareas. Mientras que la primera dotación que intervino en el incendio comenzó a atacar las llamas, la otra parte del personal procedió a la búsqueda de las personas atrapadas.

“Al ingresar a la vivienda, la planta baja fue encontrada vacía, pero, al ir extinguiendo las llamas, el personal se encontró con una criatura fallecida”, indicó Bodego a El 1 Digital, sobre la menor de doce años.

Luciano, uno de los primeros vecinos en llegar al lugar para ayudar al rescate de los adolescentes, dialogó con los medios de prensa que llegaron al lugar para cubrir el trágico episodio y detalló los momentos de desesperación que se vivieron en el lugar. “Primero escuché que corría la gente y que gritaba que había chicos adentro. Hicimos lo que pudimos. Éramos 4, 5,... los primeros vecinos que llegamos e intentamos ayudar”, señaló.

“Como no podíamos entrar fuimos a mi casa a buscar una barreta para romper la ventana. El humo que salía de la casa era impresionante, no se podía ver nada, no se podía respirar”, aseguró.

Durante el transcurso de la tarde de ayer, el personal de bomberos voluntarios logró extinguir las llamas por completo y las ambulancias asistieron a todos los jóvenes y personal de la institución.

Al momento de retirarse del lugar, procedió el personal policial y peritos de la Policía Científica para realizar la pesquisa correspondiente en el trabajo de peritaje, además retirar el cuerpo sin signos vitales, de la niña.

La tragedia que conmocionó a La Matanza

El barrio de 17 de Marzo está de luto luego del incendio que se cobró la vida de una joven de 12 años y que incineró el hogar donde vivían, descansaban y comían 19 niñas más. Las autoridades se solidarizaron y brindaron apoyo tanto a las jovencitas sobrevivientes como a las familias afectadas por la perdida.

La institución se dedica a brindar refugio y apoyo a aquellas niñas judicializadas de entre cuatro y catorce años de edad. La mayoría de ellas son víctimas de violencia, adicciones u otras situaciones conflictivas propias de la marginalidad. Aún se investigan las causas que provocaron el incendio y se aguarda que la intervención de los peritos arroje más información en los próximos días.

