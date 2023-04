Conmoción y dolor: los testimonios de los compañeros del chofer asesinado en Virrey del Pino

Compañeros del colectivero recordaron a su compañero (Luciano Gonzalez)

Violencia, miedo, indignación, la muerte Pedro Daniel Barrientos, el colectivero asesinado en Virrey del Pino, desató un sin fin de sucesos que dejan a la vista la inseguridad que se viven en el conurbano bonaerense. En ese mismo sentido se pronunciaron sus compañeros de la línea 620 quienes, en una mezcla de furia y tristeza, despidieron a su compañero y reclamaron medidas de seguridad.

“No se borra de nuestra cabeza lo que pasó. Es un desastre en todo el conurbano. Es común, siempre nos ha pasado, es moneda común en La Matanza. ¿Somos ciudadanos de segunda categoría? Es lo que uno termina pensando porque no contamos con lo que cuenta la Ciudad, por ejemplo”, afirma Samuel, compañero del colectivero asesinado. Las imágenes del robo no dejan de causar impacto. En la mente de los vecinos retumba el sonido de al menos 14 disparos que efectuaron los delincuentes, porque esa es la realidad que enfrentan día a día. En la conciencia de todos pesa aún más el hecho de que Barrientos estaba a punto de jubilarse en cuestión de días.

En ese sentido, uno de los compañeros de Daniel destaca la fortuna que tuvieron otros de poder jubilarse, sorteando los peligros del día a día: “Daniel era una persona de 30 años en la calle, estaba en 2 semanas para irse con toda la alegría, la ilusión. Acá tenemos un montón de jubilados que les digo , ‘ustedes fueron muy afortunados’. Para nosotros es una alegría, y es una tristeza lo que le pasó a Daniel, nos quedamos congelados. Estuvimos con la hija, es puro dolor”.

Pedro Daniel Barrientos, el chofer de la Línea 620 que fue asesinado en La Matanza

Desde robos, entraderas e incluso asesinatos, el Gran Buenos Aires día a día sufre una gran cantidad de hechos de inseguridad, por eso uno de los colegas de Barrientos resalta que antes desempeñar la profesión no era tan peligroso como ahora: “En la época que yo trabajaba también había riesgos en el colectivo, pero hoy la situación está muy complicada. Lo que tendrían que hacer las empresas sería sellar la parte del conductor, hacerle una parte de vidrio blindado. Un policía por colectivo no se va a poner nunca”.

El recuerdo de Daniel

A horas de la noche compañeros de la misma línea y otros colegas se juntaron en el km 28 de la ruta 6 para recordar al colectivero asesinado. Allí muchos de ellos expresaron el dolor que sentían y resaltaron la clase de persona que era. “Daniel era una persona muy buena, de buen corazón. No encuentro palabras. La noticia me tomó mal, me dan ganas de llorar (se quiebra) Le faltaban días de trabajo y se jubilada”, afirmó Pedro, quien se jubiló hace un par de años, en diálogo con TodoNoticias.

En esa misma línea otro colega lo recordó con sentidas palabras: “Fueron 30 años de trabajo juntos, él se jubilaba dentro de poco, toda una vida laburando, buena persona, buen compañero, lo querían todos. Todos los ramales son peligrosos donde andamos nosotros, acá ningún ramal es más peligroso que el otro. Nosotros tenemos el riesgo de que estamos las 8 horas al volante y no sabes quien te va a subir. Me han subido a robar con criaturas. Te suben, te maltratan, somos laburante como cualquiera. Trabajamos para llevarle el plato de comida a nuestros hijos y no nos cuidan. Estamos a la deriva en el colectivo”.

Los peritos levantaron al menos 14 vainas servidas en la escena que terminó con la vida del chofer

Luego de la vorágine del día, de la furia y el dolor, compañeros, amigos y familiares despedirán mañana los restos del colectivero. En simultáneo, la línea en la que trabajaba seguirá de paro, así lo afirmó uno de los choferes: “Van a seguir las medidas de fuerza indefinidamente. Por lo menos la 620 mañana no tiene actividad. Mañana no sale nadie, mañana tenemos que llevar los restos de nuestro compañero. Estamos decepcionados, desencantados, no tenemos las mismas expectativas”.

