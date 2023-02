Furia y descontrol en un hospital de José C. Paz: familiares de una paciente destrozaron la guardia por demoras en la atención

José C. Paz: Familiares de paciente destrozaron la guardia del Hospital Mercante

La guardia del Hospital Domingo Mercante, ubicado en la localidad bonaerense de José C. Paz, fue el escenario de la violenta reacción que protagonizaron los familiares de una paciente que debía ser trasladada a otro centro de salud que le pudiera brindar el tratamiento que precisaba para tratar su diagnóstico. Los videos registrados por testigos de los hechos muestran la furia de los atacantes, que no toleraron las demoras para conseguir la derivación y destrozaron la recepción del lugar.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que todo ocurrió el último miércoles pasado el mediodía, cuando el círculo cercano de la mujer internada, de 61 años, decidió congregarse en el sanatorio para exigir el traslado correspondiente. Cansados de esperar, algunos de los manifestantes comenzaron a golpear los acrílicos que suelen separar a los recepcionistas de los pacientes. No conformes con ellos, luego empezaron a revolear todo lo que se les cruzaba en el camino, como sillas y cestos de basura.

Al llegar al lugar de los hechos, personal policial constató la veracidad de los disturbios, que fueron filmados por varios testigos que se encontraban en el nosocomio al momento de los incidentes.

Debido a que los responsables se dieron a la fuga a bordo de una camioneta Ford F100 -color azul, sin dominio y con caja mudancera-, efectivos de la Policía Bonaerense iniciaron una persecución que se extendió por varias cuadras y finalizó en las calles San Luis y Chile, de la mencionada localidad bonaerense. Tras ser agredidos con piedras y botellas, los uniformados forcejearon con los agresores y aprehendieron a cinco personas -cuatro adultos y un menor de edad-. todos por daños agravados y resistencia a la autoridad.

Tras las averiguaciones de rigor, se pudo verificar que los violentos eran familiares directos de una paciente mayor de edad que permanecía internada desde hace cuatro días en el Hospital Mercante como consecuencia de un ACV hemorrágico. La mujer, que estaba en terapia intensiva, intubada y bajo pronóstico reservado, precisaba el traslado a un centro de salud que prestara servicio de neurocirugía.

Juan Canella, director ejecutivo del Hospital Mercante, dialogó ayer por la mañana con los medios de prensa que llegaron al centro de salud luego de la viralización de las imágenes del ataque, y consideró que “estas cuestiones no se solucionan haciendo cuentitas con un lápiz y un papel” porque, según su punto de vista, “es una cuestión cultural”.

En cuanto a los disturbios registrados en el Mercante, el doctor Canella lamentó lo ocurrido porque él mismo contó que, previamente, ya había hablado con la hija y el yerno de la paciente para brindarle detalles de los pedidos de derivación realizados y las respuestas recibidas a esas solicitudes. “Les dije que en el día de la fecha se iba a dar la derivación y ellos se fueron contentos”, aseguró el profesional en diálogo con el canal C5N. Sin embargo, la charla con la familia no alcanzó para detener la protesta impulsada por redes sociales para las 13.30 de ese miércoles.

Juan Canella, director ejecutivo del Hospital Domingo Mercante, lamentó las pérdidas materiales tras los disturbios, pero al mismo tiempo hizo hincapié en los daños psicológicos que sufrieron los trabajadores luego del violento episodio.

“La paciente requería un servicio de neurocirugía que este hospital no tiene. No era de urgencia, había que esperar cierta desinflamación de la zona para poder actuar. No corría riesgo en ese momento”, sostuvo Canella sobre el cuadro médico de la paciente en cuestión.

Según le comentaron familiares de la paciente a Diario Efecto, “fue un momento de emoción violenta, esperaron hasta cuatro días después de que esté internada para decirnos que no iban a poder hacer nada, por ende que se iba a morir”.

Finalmente la mujer fue derivada exitosamente, tal como estaba programado antes de los incidentes, pero los daños materiales y psicológicos de los trabajadores del Hospital Mercante que fueron víctimas del ataque de furia de unas pocas personas serán difíciles de superar. “Me duele por el daño que se le hace a la salud pública, que nunca fue valorada”, concluyó el Dr. Canella.

