De amenazas a ironías punzantes y artillería pesada: las 150 frases políticas que marcaron el 2022

Todo el espectro político dejó frases que fueron verdaderas perlas en este 2022

Hubo de todo. Insultos, amenazas, ironías punzantes, ingenuidades absurdas, artillería pesada contra las instituciones de la República, renunciamientos que se pretendieron históricos y resultaron ridículos, consejos sobre cómo comprar droga de la buena, adoctrinamiento a estadistas extranjeros, una sentencia por corrupción, ataques desembozados al Presidente, a la institución presidencial, al Congreso, a la Corte Suprema; fue decisivo y enigmático un debate por la lapicera; gobierno y oposición se tiraron con lo que tenían, y tenían bastante; fueron mordaces, astutos, mal intencionados, insultantes, corrosivos, picantes, sarcásticos, violentos, agresivos, mordientes.

Las frases del año son un muestrario de la cultura política del país. También del ingenio mal usado, de la brillantez opaca del buen decir y del maldecir. Todas juntas, conforman un relato de terror, una novela sobre la decadencia, sobre cierto ocaso republicano. No es que no hagan falta, ni siquiera son prescindibles, pero son muchas. Somos unos genios para hacer el mal. Al mismo tiempo, leerlas divierte porque roza nuestro morbo y nuestra extraña idea de que debemos sufrir para alcanzar un logro. Cada frase nos lleva a un momento crítico del 2022 que ya se va.

Es curioso, pero la frase del año no es política. La dijo Lionel Messi en tono elevado y en un vestuario caldeado, a un delantero holandés que lo acechaba.

Esto es todo lo que nos dijimos el año que se va.

Llega otro por llenar y es electoral. No hay piedad garantizada.

ENERO

1. “El final del lawfare en la Argentina se tiene que terminar con el pueblo en la calle y que echemos a patadas a esta Corte miserable” (Luis D’Elía. Enero 6)

2. “Néstor sabía gobernar, Cristina es una enorme artista” (Eduardo Duhalde. Enero 7)

Alberto Fernández (Franco Fafasuli)

3. “Esperemos que esta senda descendente se sostenga” (Alberto Fernández al enterarse de la inflación anual de 2021: 50,9 por ciento. Enero 13)

4. “La Justicia ha probado que la muerte de Alberto Nisman fue un asesinato” (Marcos Cohen, vicepresidente de la DAIA. Enero 18)

5. “Es inaceptable que defiendan delincuentes” (Gerardo Morales a raíz de la visita del ministro Wado de Pedro a Milagro Sala. Enero 18)

Máximo Kirchner

6. “Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional” (Máximo Kirchner al renunciar a la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos. Enero 31)

FEBRERO

7. “Cristina también tiene matices con el tema del Fondo, pero el Presidente soy yo” (Alberto Fernández. Febrero 1)

8. “El entorno es muy favorable. Argentina debería ser la puerta de entrada (de Rusia) en América Latina” (Alberto Fernández a Vladimir Putin, 21 días antes de la invasión rusa a Ucrania. Febrero 3)

9. “El que compró droga en las últimas 24 horas, descártela porque es de la mala”(Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ante los muertos provocados por consumir cocaína adulterada. Febrero 3)

10. “Si usted fuera argentino, sería peronista” (Alberto Fernández, en Beijing, al líder chino Xi Jinping. Febrero 4)

Sergio Berni (Cristian Gastón Taylor)

11. “La Corte Suprema no va a ceder ante ninguna presión” (Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte. Febrero 7)

12. “Si esta gente gobernara el Sahara, importaría arena” (Ricardo López Murphy sobre el gobierno nacional. Febrero 13)

13. Alberto Fernández: “Doctor, me da la impresión de que usted no me escuchó bien antes”

Fiscal Diego Luciani: “Sí, lo escuché”

Fernández: “Ah, pero entonces tiene un problema de comprensión”.

Luciani: “No me falte el respeto, señor Presidente”

(Diálogo en el despacho del juez Jorge Gorini. Durante el testimonio del Presidente en la causa en la que estaba procesada por corrupción la vicepresidente Cristina Fernández. Febrero 15)

MARZO

Cristina Kirchner y Alberto Fernández (REUTERS)

14. “Dale, pedí ahora el minuto de silencio” (vicepresidenta Cristina Fernández al presidente Alberto Fernández en la apertura de Sesiones del Congreso Nacional. Marzo 1)

15. “Prometo que el viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina” (Presidente Alberto Fernández. Marzo 15)

16. “Van a dejar una bomba para el gobierno siguiente, pero no van a abandonar sus cajas” (María Eugenia Vidal, en respuesta a Andrés Larroque. Marzo 15)

Patricia Bullrich

17. “Mientras el Presidente siga diciendo estas estupideces, vamos a vivir con la inflación como un calvario de por vida” (Diputado Javier Milei al comentar el discurso del presidente Fernández sobre la guerra contra la inflación. Marzo 19)

18. “Fue el jefe de campaña de un espacio que sacó el cuatro por ciento” (Andrés Larroque sobre el presidente Alberto Fernández, durante uno de los actos por el Día de la Memoria. Marzo 24)

19. “Una relación fluida, ha dejado de fluir” (Patricia Bullrich sobre su conexión con Horacio Rodríguez Larreta. Marzo 27)

ABRIL

20. “En el conurbano y el interior, no da más la situación social” (Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre la inflación. Abril 5)

21. “Esperemos que las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner se resuelvan a la brevedad” (Juan Manzur, jefe de Gabinete. Abril 6)

Axel Kicillof

22. “No jodamos más con esa boludez de halcones y palomas. Vamos a ganar la elección en 2023″ (Horacio Rodríguez Larreta. Abril 9)

23. “Que te pongan una banda y te den el bastón no es todo el poder” (Cristina Fernández, ante los representantes de la Asamblea Parlamentaria EuroLat. Abril 13)

24. “Porque el que quiera hacerles creer que en el 2023 estamos perdidos… ¡Un carajo estamos perdidos!” (Alberto Fernández, durante un plenario del PJ en José C. Paz. Abril 19)

Horacio Rodríguez Larreta

25. “El marido de Cristina Kirchner se salvó de terminar preso, porque murió” (José Luis Espert. Abril 25)

26. “El contexto socioeconómico en nuestro país es preocupante; la inflación erosiona los salarios y los ingresos, y con mayor gravedad impacta en los más vulnerables” (Documento de la CGT en vísperas del Día del Trabajador. Abril 30)

MAYO

27. “Ya pusimos en marcha la economía. Ahora, estamos recomponiendo el salario en toda la Argentina. En febrero aumentaron 3,1% y seguiremos haciendo todo para que le ganen a la inflación” (Alberto Fernández, en el Día del Trabajador. Mayo 1)

28. “Se puede ser legítimo y legal de origen, y no de gestión” (Cristina Fernández, sobre el presidente Fernández. Mayo 3)

Martín Guzmán (Télam)

29. “Yo no soy el dueño del Gobierno. Nadie es dueño del Gobierno. El Gobierno es del pueblo. Nosotros sólo representamos a ese pueblo” (Alberto Fernández. Mayo 3)

30. “Ya pasamos lo peor” (Martín Guzmán, ministro de Economía, en un informe sobre la inflación al gabinete nacional. Mayo 4)

31. “El programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación” (Alberto Fernández. Mayo 12)

32. “Nuestro pueblo se conduce obedeciendo. Cuando uno quiere conducir, también debe saber obedecer” (Máximo Kirchner, en referencia, sin mencionarlo, al presidente Alberto Fernández. Mayo 13)

33. “En vez de cumplir lo reformado, quieren reformar para después probablemente no cumplirlo” (Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema, sobre quienes sugieren una reforma de la Constitución. Mayo 17)

34. “Se corrió de la gestión” (Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, sobre Cristina Kirchner. Mayo 19.)

Aníbal Fernández

35. “El que trajo al borracho, que se lo lleve” (Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en elíptica referencia al presidente Alberto Fernández. Mayo 24)

36. “Estoy esperando que la Justicia llame a esos ladrones de guante blanco para rendir cuentas” (Alberto Fernández sobre el gobierno de Mauricio Macri. Mayo 31)

37. “Está fuera de sí, desencajado” (Mauricio Macri, desde Uruguay, sobre la declaración de Alberto Fernández. Mayo 31)

JUNIO

38. “Yo te dije, la otra vez cuando hice un documento, que vos tenías la lapicera. Yo lo que te pido es que la uses” vicepresidenta Cristina Fernández al presidente Alberto Fernández, en Tecnópolis. Junio 4)

39. -¿Qué hace “La Anónima” frente a la inflación?”

-Remarcar precios todos los días

(Federico Braun, presidente de la cadena de supermercados “La Anónima”, ante la Asociación Empresaria Argentina. Junio 7)

Miguel Ángel Pichetto

40. “Si decimos que vamos a hacer un cambio y nos matamos entre nosotros, ¿quién nos va a creer? La gente no es pelotuda” (Mauricio Macri en un cruce con el titular de la UCR, Gerardo Morales. Junio 7)

41. “El único candidato preparado para gobernar Argentina soy yo” (Miguel Ángel Pichetto. Junio 14)

42. “No hay cepo, ni súper cepo; lo que hay es una administración responsable” (Daniel Scioli al jurar como ministro de Desarrollo Productivo. Junio 15)

Daniel Scioli

43. “Si Evita los viera, ¡mamita…! ¡Mamita…! (…) No es que nos falten dólares. Los dólares están afuera. Y sí, hay un festival de importaciones” (Cristina Fernández. Junio 20)

44. “Yo lo digo con respeto; la síntesis sería: debemos jubilar a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri” (Florencio Randazzo. Junio 26)

45. “No se puede vivir eternamente con déficit fiscal” (Alberto Fernández, desde Alemania. Junio 27)

JULIO

46. “El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera” (Alberto Fernández, en el homenaje a Juan Perón en la CGT. Julio 1)

47. “Dr. Alberto Fernández. Me dirijo a Usted con motivo de presentarle mi renuncia al cargo de ministro de Economía (…)” (Martín Guzmán, Julio 2)

Estela de Carlotto (EFE)

48. “Lo reté como madre; ¡cómo no va a hablar con Cristina!” (Estela de Carlotto sobre el presidente Alberto Fernández. Julio 4)

49. “Creo que de seguir así con estas recetas, con esta debilidad y este carácter pusilánime de Alberto con respecto a Cristina, es probable que estén creando las condiciones para una hiperinflación en Argentina” (Senador Alfredo Cornejo UCR. Julio 6)

50. “El derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo” (ministra de Economía Silvina Batakis. Julio 7)

51. “Fue un acto de desestabilización institucional” (Cristina Kirchner sobre la renuncia de Martín Guzmán)

Silvina Batakis (Reuters)

52. “Batakis es la expresión de que gobierna Cristina, Alberto ya se cayó” (Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. Julio 9)

53. “Estamos con un Gobierno fallido, de aquí debe salir uno que funcione” (Eduardo Duhalde. Julio 9)

54. “Las cosas que Alberto ha hecho por este país son mágicas” (Aníbal Fernández, ministro de Seguridad. Julio 13)

55. “Lo veo fuera de la realidad cuando habla de una Argentina maravillosa” (Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta sobre el presidente Fernández. Julio 14)

Elisa Carrió

56. “Cristina Kirchner volteó al Presidente; Alberto Fernández está, pero ya no es Presidente” (Elisa Carrió. Julio 16)

57. “De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia (…) Mi condena ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada” (Cristina Fernández contra el sobreseimiento de Mauricio Macri y sobre el juicio oral en el que era procesada por corrupción. Julio 18)

58. “La ruina financiera está al acecho” (Editorial del Financial Times sobre Argentina. Julio 19)

59. “La Justicia está deslegitimada y necesita urgente una reforma profunda y democrática” (Alberto Fernández, en apoyo a las críticas a la Corte de la vicepresidente Cristina Fernández. Julio 19)

Juan Grabois Eduardo Belliboni

60. “No es tan difícil Alberto. ¿Para qué te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza, no para que haya más. ¡Es matemática, hermano” (Juan Grabois al presidente Fernández. Julio 19)

61. “Cristina Kirchner se tiene que hacer cargo de Alberto Fernández” (diputada María Eugenia Vidal. Julio 20)

62. “Estamos en manos en un grupo de personas que nos quieren arrastrar a Venezuela, Irán o Cuba. La sociedad no está dispuesta a tolerarlo. Nosotros, que hemos luchado por la Patria, que tenemos compañeros muertos por la Patria o prisioneros, no podemos estar ausentes” (ex militar carapintada Aldo Rico. Julio 22)

María Eugenia Vidal

63. “Están haciendo mierda el país” (Patricia Bullrich. Julio 26)

64. “Que Dios los guarde” (cierre de la renuncia de Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos. Julio 28)

65. “No soy ningún salvador” (Sergio Massa al asumir como ministro de Economía. Julio 29)

66. “El hambre es más grave ahora que cuando asumió el Gobierno” (Juan Grabois. Julio 30)

67. “Massa es la última alternativa que tiene el gobierno” (Pablo Moyano. Julio 31)

Sergio Massa

AGOSTO

68. “Al asumir, Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país” (alegato del fiscal Diego Luciani en el juicio seguido a Cristina Fernández por corrupción. Agosto 1)

69. “¿Si tengo ganas de ser candidato? A veces sí, y a veces no tanto” (Mauricio Macri ante sus compañeros de colegio. Agosto 8)

70. “Todo hace juego con todo. Hoy, Página 12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El presidente del Tribunal y el fiscal de la causa Vialidad, jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El poder Judicial argentino, apesta” (tuit de la vicepresidente Cristina Fernández al recusar al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu. Agosto 8)

71. “Sin Cristina no hay peronismo. Y sin peronismo, no hay país” (Andrés Larroque. Agosto 8)

72. “La situación social está reventando” (Eduardo Belliboni, Polo Obrero. Agosto 10)

Fiscal Diego Luciani

73. “Estamos haciendo los esfuerzos para resolver el problema” (presidente Alberto Fernández antes de conocer la inflación de julio, 7%, la más alta de su gestión. Agosto 11)

74. “Jueces macristas, no jodan con Cristina” (Pintadas y pasacalles firmados por La Cámpora, tras el rechazo de la recusación presentada por la vicepresidente contra uno de los jueces y el fiscal de la causa Vialidad. Agosto 13)

75. “El Covid fue un pretexto: no lo recibió porque era un quemo” (Ramón Puerta, de Juntos por el Cambio, sobre el frustrado encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su par argentino, Alberto Fernández. Agosto 13)

76. “Hagan una coalición ahora. No esperen la elección 2023″ (consejo a los políticos argentinos del embajador de EE.UU., Marc Stanley. Agosto 18)

77. “Tenemos que ir armando una pueblada. No podemos permitir que Cristina sea condenada, ni llevada presa” (Hebe de Bonafini. Agosto 19)

Raúl Zaffaroni

78. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Insisto: es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”(fiscal Diego Luciano al finalizar su acusación contra Cristina Fernández, para quien pidió doce años de prisión. Agosto 22)

79. “Con Cristina no se jode” (Andrés Larroque al cierre del alegato del fiscal Luciani)

80. “No vienen por mí. Vienen por ustedes (…) Me pidieron doce años por los doce años de los mejores gobiernos de la historia argentina desde el retorno de la democracia” (Cristina Fernández de Kirchner al comentar la acusación fiscal en su contra. Agosto 23)

81. “Que le pongan un psicólogo para que no se suicide” (juez Juan Ramos Padilla cl comentar el alegato del fiscal Diego Luciani y relacionarlo con el caso del fiscal Alberto Nisman)

Cristina Kirchner

82. “Che gorilas, che gorilas / no te lo decimos más / si la tocan a Cristina / qué quilombo se va a armar” (cántico durante la asunción del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa. Agosto 24)

83. “Si Cristina Fernández es condenada, Alberto Fernández tendrá que indultarla” (Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte. Agosto 24)

84. “Un indulto generaría la impunidad final en la Argentina” (Patricia Bullrich sobre los dichos del ex juez Raúl Zaffaroni. Agosto 24)

85. “Hasta acá, Nisman se suicidó. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani” (Presidente Alberto Fernández. Agosto 24)

Andrés Cuervo (Nicolás Stulberg)

86. “El presidente Alberto Fernández no hizo ninguna comparación anoche” (Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia, sobre las declaraciones del presidente Fernández. Agosto 25)

87. “Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación o el ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda ciudadanía” (fiscal Diego Luciani, sobre los dichos del presidente Alberto Fernández. Agosto 25)

88. “Los Kirchner son unos miserables. Néstor se llevaba muy bien con los militares en Santa Cruz” (Graciela Fernández Meijide al medio español “Jotdown”. Agosto 26)

89. “Voy a empezar pidiendo al señor Presidente, con el respeto que le tengo que tener porque es el Presidente de la Nación, que hable lo menos posible. Cada vez que habla, señor Presidente… ¿Quién le hace el discurso? (…) Es una desilusión cada vez que habla ¿Usted se escucha después de que habla?” (Hebe Bonafini. Agosto 26)

Hebe de Bonafini

90. “Andá a confesarle tus pecados a Francisco, chorro de los pobres, basura” (Julio De Vido a Juan Grabois. Agosto 29)

91. “Las imágenes de ayer fueron dantescas. Había cien policías para veinte chicos sentados. La gente se siente afectada por todo lo ocurrido. Hay un sector que espontáneamente decide acercarse a un lugar que casi se ha transformado en un santuario” (Andrés Larroque sobre las manifestaciones frente al domicilio de Cristina Fernández, en Juncal y Montevideo, luego del pedido de prisión del fiscal Luiciani. Agosto 29)

SEPTIEMBRE

92. “Están viendo quién mata al primer peronista” (Máximo Kirchner en la mañana del 1 de septiembre. A la noche, su madre, Cristina Fernández, sufriría un atentado, fallido, contra su vida)

93. “Qué raro, ¿no’? Nunca me habían venido a tomar declaración a mi casa” (Cristina Fernández al recibir a la juez María Eugenia Capuchetty y al fiscal Carlos Rivolo por el atentado sufrido la noche anterior. Septiembre 2)

94. “¿Queremos paz social? Paremos el juicio de Vialidad” (senador José Mayans tras el atentado contra Cristina Fernández. Septiembre 4)

95 “Me dio mucha tristeza, pero estoy bien” (Cristina Fernández al senador José Mayans, sobre el atentado del que fue víctima. Septiembre 8)

Alberto Fernández junto a José Mayans

96. “Mandé un tipo para que la mate a Cristina” (mensaje en el teléfono de Brenda Uliarte, acusada junto con Fernando Sabag Montiel,de atentar contra la vicepresidente. Se conoce el 14 de septiembre)

97. “Estoy viva por Dios y por la Virgen” (Cristina Fernández, sobre el atentado contra su vida, en una reunión con curas villeros en el Senado. Septiembre 15)

98. “Me cagué la vida, ¿no?” (Brenda Uliarte, acusada de atentar contra la vicepresidente, a sus abogados. Septiembre 15)

99. “Luciani y Mola mintieron descaradamente” (Cristina Fernández sobre los fiscales de la causa Vialidad y luego de los alegatos en su defensa)

100. “Nadie puede pensar que esa banda planificó lo que me hicieron” (Cristina Fernández sobre el atentado contra su vida, durante su alegato final en la causa Vialidad Septiembre 23)

Alejandro Crespo, del Sindicato del Neumático

101. “Sienten la presión de que no hay neumáticos” (Alejandro Crespo, titular del SUTNA durante el conflicto que tuvo paralizada la producción. Septiembre 26)

102. “El paro de los neumáticos va a ser un poroto” (Pablo Moyano durante la negociación de la paritaria de Camioneros. Septiembre 30)

OCTUBRE

103. “Mostrame dónde están los treinta mil desaparecidos” (Javier Milei, en campaña en Tucumán junto a su aliado local, Ricardo Bussi. Octubre 1)

104. “Seré muy débil. Pero el que afrontó la deuda con el Fondo se llama Alberto Fernández” (presidente Alberto Fernández en el Coloquio de Idea. Octubre 14)

105. “Juliana no quiere que sea candidato” (Mauricio Macri. Octubre 14)

Javier Milei (Alejandro Beltrame)

106. “Los trabajadores están esperando que dejen de traicionarlos” (Máximo Kirchner contra el gobierno, en el Día de la Lealtad. Octubre 17)

107. “Se pueden ganar las elecciones de 2023″ (ministro Aníbal Fernández. Octubre 21)

108. “Tenemos que exterminar ratas, chorros, narcos y delincuentes” (José Luis Espert. Octubre 22)

NOVIEMBRE

109. “La próxima, te rompo la cara. Conmigo no se jode” (Patricia Bullrich a Felipe Miguel, jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Noviembre 1)

110. “No tendría ningún problema con que Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta sean vicepresidentes míos” (Gerardo Morales, gobernador radical de Jujuy. Noviembre 1)

111. “Para aventureros está el turismo” (Máximo Kirchner ante la aspiración de ser reelecto de Alberto Fernández. Noviembre 5)

112. “La quieren presa o muerta” (senador Oscar Parrilli sobre Cristina Fernández. Noviembre 5)

113. “Cuando un compañero empieza a criticar a otro, deja de ser peronista” (Alberto Fernández en respuesta a críticas del diputado Máximo Kirchner, que le cuestionó su esperanza de ser reelecto. Noviembre 6)

Oscar Parrilli (Gastón Taylor)

114. “Si vuelven, vamos a ser los primeros en salir a la calle” (Pablo Moyano ante la posibilidad de un futuro gobierno de JXC. Noviembre 6)

115. “Los candidatos a presidente hoy son Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta” (diputado Cristian Ritondo al término de la cumbre del PRO. Noviembre 8)

116. “Dejen de gritar y póngase de acuerdo” (consejo a los políticos argentinos del ex presidente del gobierno español Felipe González. Noviembre 8)

117. “Está pensando más en él que en el pueblo” (Andrés Larroque sobre el presidente Alberto Fernández. Noviembre 9)

Gabriel Rubinstein

118. “Está viendo una película de ficción” (diputado Gerardo Milman, acusado por Cristina Fernández de estar conectado con los autores del atentado contra su vida. Noviembre 10)

119. “La derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos por Covid” (Gabriela Cerruti, portavoz del gobierno, en una visita guiada a la Casa de Gobierno a Irene Montero, ministra de Igualdad española. Noviembre 10).

120. “Sin el triunfo electoral de Alfonsín, difícilmente se hubiera realizado el Juicio a las Juntas” (teniente general Martín Balza, ex jefe del Ejército, ante el estreno de la película “Argentina 1985″. Noviembre 13)

121. “Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina” (Kelly Olmos, titular de Trabajo, en vísperas del Mundial Qatar 2022. Noviembre 14)

122. “Estamos previendo que se va a devaluar, la pregunta es de qué manera” (Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía. Noviembre 15)

123. “Si Perón resucitase hoy, se afiliaría a Juntos por el Cambio” (Mauricio Macri. Noviembre 15)

Kelly Olmos

124. “Recomiéndele conductas a Dylan, si todavía le da pelota” (senador Luis Juez al presidente Alberto Fernández que le cuestionó sus dichos sobre la democracia. Dylan es el perro del Presidente. Noviembre 16)

125. “Los médicos me pidieron que pare un poco” (Alberto Fernández luego de sufrir en Indonesia un cuadro de gastritis erosiva con sangrado. Noviembre 16)

126. “Era tan diferente cuando estabas tu” (cartel de La Cámpora” durante el acto en el habló Cristina Fernández por el Día de la Militancia. Noviembre 17)

127. “Estuvimos un semestre gestionando un programa que la líder del Frente no apoyó (…) Máximo Kirchner se portó como un chico caprichoso” (ex ministro de Economía Martín Guzmán y detalles poco conocidos de la negociación con el FMI durante su gestión. Noviembre 18)

Luis Juez

128. “Quiero estar cerca de todos los que lloran su partida” (Papa Francisco y la muerte de Hebe Bonafini. Noviembre 21)

129. “El día que me tenga que ir, me voy. Yo no soy Martín Guzmán” (Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense. Noviembre 24)

130. “Me tienen podrido con eso de que soltamos presos. Cansan con esas mentiras” (Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires. Noviembre 25)

131. “Estamos atrapados sin salida y destinados al fracaso. Tenemos que tratar de que no nos roben más futuro” (Elisa Carrió. Noviembre 28)

Papa Francisco (Reuters)

DICIEMBRE

132. “¡Impresentable! ¡Ponete a laburar por la Educación!” (diputado Cristian Ritondo a Roberto Baradel, líder de CTERA. Diciembre 3)

133. “La Argentina ha sido abusada durante veinte años por Cristina Kirchner” (Elisa Carrió. Diciembre 3)

134. “(…) Quinto. Condenar a Cristina Elizabet Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública (…)” (Fallo del Tribunal Oral Federal 2. Diciembre 6)

Franco Fafasuli

135. “Me quieren presa o muerta, no voy a ser candidata a nada, ni a presidenta ni a senadora; no voy a estar en ninguna boleta” (Cristina Fernández tras el fallo que la condenó a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. Diciembre 6)

136. “A Cristina le quedó la etiqueta de chorra y no se la va a poder sacar” (Javier Milei sobre la condena a Cristina Fernández. Diciembre 8)

137. “Prefiero un Messi campeón a ser Presidente de nuevo” (Mauricio Macri, en Qatar. Diciembre 8)

138. “¿Qué mirá, bobo? ¡Andá p’allá, bobo!” (Lionel Messi a Wout Weghorst, jugador de Holanda, en el mundial de Qatar. Diciembre 9)

Gerardo Morales

139. “Este gobierno abandonó a la gente para dedicarse a la causa de Cristina Kirchner” (Patricia Bullrich. Diciembre 11)

140. “Si Cristina no es candidata, estamos al horno” (Mario Secco, intendente K de Ensenada. Diciembre 11)

141. “Desarticula definitivamente el Estado paralelo que instaló el kirchnerismo” (Gerardo Morales ante el fallo de la Corte que ratificó la condena por corrupción a Milagro Sala. Diciembre 15)

142. “Entramos en un proceso de descenso de la inflación, lo notamos todos los que vamos al supermercado” (vocera presidencial Gabriela Cerruti, diciembre 15)

143. “No nos dejan llegar a saludar a la gente en el Obelisco” (Claudio “Chiqui” Tapia, titular de AFA, en el festejo popular al regreso de la selección campeona mundial en Qatar 2022. Diciembre 20)

144. “Ni locos los íbamos a dejar que fueran al Obelisco (…) Después, aparecen estos cachivaches de pacotilla que quieren inventar. Nosotros tomamos las decisiones y terminó con que no hubiera ningún tipo de complicaciones” (Aníbal Fernández, luego del interrumpido festejo popular al regreso de la selección campeona mundial en Qatar 2022 y en respuesta a los dichos del titular de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Diciembre 21)

145. “Creo ser el único Presidente que no recibió a los campeones del mundo, pero también digo que creo ser el único Presidente que durante su mandato Argentina ganó la Copa América, ganó la Copa Intercontinental ante Italia en Wembley y ganó la Copa del Mundo, ganamos las tres” (presidente Alberto Fernández. Diciembre 21)

146. “El presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada” (Comunicado del Poder Ejecutivo, luego del fallo de la Corte, favorable a la ciudad de Buenos Aires sobre coparticipación federal, diciembre 22)

147. “Ni renunciamiento ni autoexclusión, hay proscripción” (Cristina Fernández en Avellaneda. Diciembre 27)

Claudio "Chiqui" Tapia

148. “En el Norte se discute quién tiene agua, no cómo ampliamos los subtes” (Alberto Fernández, junto a gobernadores, y sobre la coparticipación a la Ciudad. Diciembre 27)

149. “La crisis que vivimos exige para este nuevo año 2023, no pensar solo en preservar los intereses personales, partidarios y electorales, sino buscar decididamente, en el máximo respeto a la Constitución Nacional, aquellos consensos básicos que aseguren el compromiso para superar los urgentes problemas del país” (Documento del Episcopado. Diciembre 28)

150. “Vamos a empezar a reclamar de otra manera” (Pablo Moyano, titular de Camioneros. Diciembre 28)

Seguir leyendo: